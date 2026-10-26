Kostel Sagrada Família v Barceloně
Ale pěkně popořadě.
Katalánský architekt Antoni Gaudí by se dal nazvat buď bláznem, nebo géniem. Inspiraci hledal především v přírodě. Před návrhem chrámu Sagrada Família realizoval pouze drobné architektonické zakázky, jako vyhlídkovou věžičku, nábytek, kiosek a kandelábry lamp. Zadavateli stavby byli roku 1882 barcelonští členové katolického řádu Sv. Josefa, kteří zamýšleli postavit na tehdejším předměstí Barcelony pouze skromný farní kostel. Gaudí převzal projekt chrámu ve velmi raném stadiu (v roce 1883). Věnoval mu hodně energie, na konci svého života na stavbě i bydlel. V roce 1926 ho srazila tramvaj a dokončení svého díla se tak nedočkal.
Podívejme se na stav v roce 1930. Fotografie je z panelů před prostranstvím katedrály.
Vidíme, že jsou dokončeny 4 věže. Plánováno je jich 12 – 12 apoštolů. Takhle na fotografii to vypadá tuctově, ale když k tomu přijdete, případně do jedné z věží vstoupíte, tak vás to teprve pořádně ohromí. Nám se to poštěstilo v roce 1996.
Vidíme, že jsou položeny základy interiéru, ještě není zastřešen. Ale ke 4 věžím apoštolů, přibyla další čtveřice. Ta je spíše tušit než vidět na pozadí pravé fotografie.
Do jedné z věží byl umožněn vstup, samozřejmě pěšky. Své dítko jsem vyfotil u schodu číslo 300. Stavební práce byly v plném proudu.
Výška věže je 98,50 metru. Máte nejen nádherný výhled na město, ale smekáte klobouk před hotovou čtveřicí. Ale když se podíváte na model, jak má Sagrada vypadat po dokončení, tak vám spadne čelist (focen prodejní suvenýr).
Vpředu vidíte ony 4 věže, které byly hotové již v roce 1930 a které jsou vysoké téměř 100 metrů. A při vědomí si jejich monumentálnosti, pohled na to, že za nimi vyrostou 4 věže evangelistů obklopující hlavní věž Ježíše Krista s křížem a vedle ní (vpravo) jen o něco menší věž Panny Marie, proti kterým jsou ty věže apoštolů opravdovými trpaslíky, tak Vám dojde, že to je utopie, sen, sci-fi, které se nikdy neuskuteční. A tak jsme v roce 1996 též odjížděli.
Čas plynul, Barcelonu jsme projeli ještě 2x a s potěšením konstatovali, že stavba pokračuje. Pomalu, ale jde dopředu. Financována je hlavně ze vstupného. Až přišel rok 2026 a mediální zpráva, že byla dokončena hlavní věž. Pro mě věc neuvěřitelná, že jsem se toho vůbec dočkal. Ale hlavně byl čas okamžitě vyrazit. Takže letiště Václava Havla, pak:
A Barcelona se vším všudy, ale hlavně následující den s návštěvou Sagrady Famílie. Stavba začala v roce 1882, tudíž dnes se staví už 144 let a stále není hotovo. Ale už skoro ano. A jsem rád, že jsem se toho dočkal.
Z plánovaných 18 věží (12 apoštolů, 4 evangelisté, Panna Marie a Ježíš Kristus) chybí už jen 4 apoštolové. A monumentálnost stavby vám bere dech.
Mohl jsem umělou inteligenci na všech fotkách nechat vymazat jeřáby, ale nechám to, ať vidíme, co je to za dílo. Na tomto snímku vidíte na stranách 4+4 Věže apoštolů (výška 98,5 až 120 metrů), vpředu Věž Panny Marie vysoká 138 metrů, kolem hlavní věže pak 4 Věže evangelistů (135 metrů) a uprostřed majestátní Věž Ježíše Krista s výškou 172,5 metrů.
Letos po jejím dokončení se tak Sagrada Família stala nejvyšším kostelem na světě a hlavní věž vysvětil sám papež Lev XIV. Pro představu jak je věž a kříž na ní velký, detail braný ze země. Poštěstilo se mi, že zrovna probíhaly údržbářské práce a máme tudíž porovnání s postavou člověka.
Při stavbě nejde jen o to, postavit to na délku a výšku. Jde samozřejmě i o sledování myšlenek Gaudího a do všech detailů propracovat i kamenické práce na fasádách. A to chce samozřejmě nejen píli, znalost a zručnost, ale především čas.
Na snímku vlevo je Narození Ježíše na fasádě Narození. Vpravo biblické výjevy z Portálu lásky.
Ale aby to dílo vyniklo, je potřeba sem dát fotografie po jedné.
Na detailním snímku jsou především biblické výjevy ze středního portálu, který se nazývá Portál lásky (Portal de la Caritat). Ten je věnován Ježíšovu narození. Jednotlivé postavy se vzájemně prolínají s rostlinnými ornamenty a kamennými útvary. Proto není fasáda uspořádána jako jednoduchá řada oddělených obrazů, ale jako jeden propojený příběh.
Popisovat by se to dalo donekonečna. Pojďme se jen kochat krásou kamenických prací.
Na následujícím snímku je Sousoší Jidášova polibku na Fasádě Umučení Scéna zachycuje Jidáše Iškariotského, jak zrazuje Ježíše Krista polibkem.
Podstatná je ale kamenná tabulka s čísly vlevo. Tato tabulka je magický čtverec (tzv. čtverec lásky nebo soumraku) a má několik fascinujících vlastností:
- Konstantní součet (magická konstanta): Ať už sečtete čísla v kterémkoliv řádku, sloupci nebo na hlavní diagonále, vždy dostanete číslo 33. Toto číslo má hlubokou symboliku – představuje věk, kterého se Ježíš Kristus dožil v době svého ukřižování.
- Vysoký počet kombinací: Na rozdíl od klasických magických čtverců (kde se každé číslo od 1 do 16 objevuje právě jednou) tento čtverec obsahuje duplicitní čísla a celkem nabízí 310 různých kombinací, jejichž součet dává 33.
- Matematická hříčka: Čísla ve čtverci obsahují i další skryté souvislosti, například součet rohů nebo čísel v menších čtvercích uvnitř, které rovněž odkazují na různé číselné symboly spojené s pašijovým příběhem.
Ale je na čase vstoupit dovnitř. Interiér Sagrady Famílie je asi jednou z nejúchvatnějších částí celého chrámu. Zvenku člověka zaujmou věže a množství soch, ale uvnitř objeví něco úplně jiného: kamenný les, ve kterém se architektura, světlo a příroda spojují v jeden celek. Právě takový dojem chtěl vytvořit architekt Antoni Gaudí.
Když se podíváte vzhůru, uvidíte, že sloupy nejsou obyčejné rovné pilíře. Směrem nahoru se rozvětvují jako kmeny stromů a jejich větve přecházejí do stropních kleneb. Strop není tvořen běžnými oblouky. Gaudí použil složité geometrické plochy a otvory, kterými proniká světlo také shora. Díky tomu je prostor světlý a působí neuvěřitelně lehce, přestože jde o mohutnou kamennou stavbu.
Když se chrám pokusíte pochopit jako celek, jeho půdorys připomíná latinský kříž. Hlavní loď se protíná s příčnou lodí a za hlavním oltářem se nachází půlkruhová apsida s kaplemi.
Hlavní loď má výšku 45 metrů. apsida pak 75 metrů. Jen pro srovnání – výška hlavní lodě v Katedrále Sv. Víta na Pražském Hradě má výšku 33 metrů nad podlahou.
Světlo je jedním z nejdůležitějších prvků Gaudího návrhu. Okna nejsou jen ozdobou – jejich barvy vytvářejí proměnlivou atmosféru celého prostoru.
Gaudí tak pomocí světla symbolicky propojuje architekturu s příběhem Ježíše – od radosti z narození až po utrpení a oběť.
Hlavní oltář Sagrady Famílie není velký a bohatě zdobený jako některé barokní oltáře. Je naopak jednoduchý, masivní a soustředí pozornost na samotnou eucharistii. Jeho význam zesiluje to, co se nachází nad ním. Nad oltářem visí baldachýn – zavěšená konstrukce, která připomíná korunu nebo vinnou révu. Je přibližně pět metrů široká a má sedmiboký půdorys. Zajímavé je, že baldachýn nepůsobí jako těžká kamenná stříška. Vznáší se nad oltářem a jeho teplé barvy kontrastují s chladnějším kamenem a barevným světlem oken.
V rámci prohlídky si můžete prohlédnout i jednu z nejnižších věží (Apoštolské). Nahoru vás dnes vyveze výtah. Dolu jdete po svých.
Na snímku autor této reportáže. Tak jsme si zavzpomínali a když se podíváte středem točitého schodiště dolů, tak se vám zatočí hlava (a to je skoro slabý výraz).
Ale pojďme zase ven a podívejme se na věže z exteriéru.
Na následujícím obrázku je vrchol věže evangelisty sv. Lukáše (jedna ze 4 kolem hlavní věže, 135 metrů vysoká). Býk drží knihu s iniciálou L.
Dále pohled na 4 apoštolské věže.
Několik detailů ze špiček věží. To můžete vidět jen dalekohledem, nebo dobrým teleobjektivem.
Na vrcholu věže Panny Marie je dvanácticípá hvězda z texturovaného skla a nerezové oceli. Má v průměru 7,5 metru a váží 5,5 tuny.
Vrchol věže Ježíše Krista představuje pak nejvyšší bod celé baziliky Sagrada Família, 172,5 metru. Věž je zakončena obrovskou trojrozměrnou, čtyřramenou křížovou strukturou. Samotný kříž má na výšku 17 metrů, na šířku 13,5 metrů a je usazen na 12metrové základně.
Teď se na Sagradu podívejme z dálky.
Vlevo je pohled z parku Guell. Vpravo pak z vrcholku Tibidabo. Úhel pohledu je podobný. Ale ukazuje se, že Sagrada je naprosto dominantní prvek celé Barcelony.
Na pravém snímku je hotel W Barcelona, zvaný též Plachetnice. Obrázek Sagrady na fasádě není odraz, ale úmyslné zobrazení. Zajímavostí je, že je vidět pouze z moře. Z pevniny působí celá stěna jako jednolitý skleněný celek.
A budoucnost? Staví se dál. Na následujícím snímku je krásně na barvě kamene vidět, jak se po několika desetiletích dostavěla jedna z věží apoštolů.
Za okny pak ona točitá schodiště.
Chybí už dostavět jen 4 věže apoštolů z celkových 12. Je to vidět na plakátu před staveništěm. A na druhém snímku je pak vidět, jak je vnější stěna chrámové lodě pro stavbu těch věží už připravena.
Už toho moc neschází. Třeba se toho i dočkám, ale i tak je už dnes celá velkolepost k prohlédnutí. Je to prostě úžasné. A staví se dál.
Poznámka: Kliknutím na libovolnou fotografii otevřete celou fotogalerii v plném rozlišení.
Zdroje:
Wikipedia: Odkaz
chatgpt.com
gemini.com
Fotky dělal všechny autor.
Tomáš Flaška
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