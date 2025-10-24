Konspirátoři zase zaplakali
Pro pobavení si některé z nich zopakujme:
1. „Opozice v pozadí“: Tvrdila, že za „špiněním“ stála konkurenční politická strana nebo koalice, která se snaží snížit jeho popularitu, aby získala více hlasů nebo oslabila jeho politický blok.
2. „Závistivci z vlastní strany“: Předpokládala, že by se ho snažili odstranit nebo marginalizovat lidé z jeho vlastního politického uskupení, kteří vidí jeho rostoucí vliv jako hrozbu pro své vlastní ambice.
3. „Deep State/Establishment“: Tvrdila, že Turek je „nepohodlný“ pro tzv. „deep state“ (hluboký stát) nebo „establishment“ (zavedený systém), a proto se ho snaží diskreditovat pomocí médií a „objednaných“ kauz.
4. „Vlivné neziskovky“: Předpokládalo se, že za útoky stojí vlivné nevládní organizace, které nesouhlasí s jeho politickými názory (např. ohledně ekologie, EU, migrace) a které mají rozsáhlé zdroje k vedení kampaně proti němu.
5. „Zahraniční mocnosti“: Spekulace, že by se na diskreditaci podílela cizí vláda (často se zmiňují Rusko, USA nebo „Brusel“), protože Turek má postoje, které se neshodují s jejich geopolitickými zájmy.
6. „Zájmy velkého byznysu“: Soudila, že je nepohodlný pro určité ekonomické lobby (např. v energetice, automobilovém průmyslu nebo stavebnictví) a ty se ho snaží odstavit, aby prosadily své legislativní cíle.
7. „Složky“: Podle této teorie se nejpravěpodobnější budoucí premiér Andrej Babiš snaží pomocí svého již ikonického archivu získat nad Motoristy větší moc při vyjednávání.
Nakonec se ukázalo, že pravda je daleko prozaičtější. Vše si zaznamenal a uveřejnil bývalý kamarád Filipa Turka motoristický novinář Vojtěch Dobeš, s kterým se poněkud rozkmotřil. Připomíná to příběhy tisíců zhrzených bývalých manželek a manželů (pro genderově uvědomělé uvádím i možnost manželů a manželek), kteří se nějakým způsobem mstí svému bývalému protějšku.
V životě to prostě bývá skoro vždy mnohem jednodušší, než si někdo představuje.
A nové teorie se tu vytváří zase. Už něco slyšíme, že opozice, neziskovky, progresivní novináři …. se snaží předpřipravovat půdu pro předčasné volby, protože ty poslední nedopadly podle jejich představ. To se zase musím smát. A ti fanoušci současných vítězných stran, kteří tvrdili, že volby budou zmanipulovány, co říkáte teď? Byly tedy zmanipulovány? Takže je chcete zneplatnit? Ze stran bývalé koalice jsme nic takového nezaslechl.
A přidám ještě jednu perlu. Pamatujete se na fanatický boj ANO a SPD proti korespondenční volbě? Že prý jde vládním stranám jen o hlasy. Přitom i hnutí ANO získalo v některých zemích nejvíce hlasů od zahraničních voličů. Bylo to v Bělorusku, Rusku, Sýrii a Iráku. Zdroj. Takže taky nedopadlo tak špatně, ne?
Takže bych chtěl všem těm konspirátorům o tom, že někdo se chystá, plánuje, připravuje, zamýšlí ... předčasné volby, vzkázat následující: Jestli budou předčasné volby, nebo ne, to mají v rukou výhradně poslanci budoucí potenciální šestikoalice. Jestli se dohodnou, tak je úplně jedno, co bude kdo psát, tvrdit, za co se modlit, kdekoliv křičet, i kdyby to byl sám Trump, Putin, nebo papež. Jen oni se buď dohodnou, nebo ne. Ať si kdokoliv říká, nebo myslí, co chce. Oni na to vůbec nemusí brát ohled. Tečka.
A ostatně to už potvrzuje místopředseda ANO Karel Havlíček. Na nacistické příspěvky Filipa Turka na sociálních sítích reagoval naprosto klidně: „Neříkám to ve zlém, ale já se v tuto chvíli opravdu nebudu řídit články, které popisují, co tvrdí zhrzený kamarád člena Motoristů….“
Tomáš Flaška
