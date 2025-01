Komunističtí papaláši mají zdatné následovníky

Slovenský premiér Robert Fico si se svými komunistickými předchůdci nemá co vyčítat. A co na to Andrej Babiš?

Nejdříve potajmu odjel na dovolenou do Vietnamu. Něco o tom řekl pouze prezidentovi, ten se ale vyjádřil, že podrobnosti sdělovat nebude. Tak faktem je, že do soukromí druhého nikomu nic není. Na druhé straně by ústavní činitel aspoň měl dát vědět, od kdy do kdy v práci nebude a kdo ho má třeba zastupovat. Ani jednu informaci jsem nezaznamenal.

Nicméně Fico si tím tajnůstkářstvím logicky vysloužil zvědavost davu, který pro něj není na sdělování informací nijak důležitý. A tak ti šťouraví, aktivističtí, protivládní, tendenční a ideologicky správní novináři z mainstreamových, liberálních a zaprodaných médií vyhrabali, že svou dovolenou tráví ve Vietnamu, v hotelech, kde jedna noc stojí v přepočtu více jak 150.000 korun. No kdo to má?

Opět nic proti soukromým výdajům. Až bude takto trávit dovolenou náš současný největší opoziční předseda, tak všichni budeme vědět, že je to přeci placeno z poctivě získaných dotací od nás všech. Jenže Robert Fico žádné agroimpérium, ani podobně výdělečný podnik, nevlastní a tudíž to financování budí otázky. No a pokud je to legální, tedy že to platí stát jako odměnu za věrné a náročné služby ve prospěch lidu, tak musím Slovákům gratulovat jak moc svého premiéra zbožňují.

Bohužel, ale premiér Fico jaksi na své poddané pohlíží poněkud spatra: „Proto velmi jasně oznamuji, že úřad vlády bude o mém programu poskytovat jen nezbytné informace.“ Prostě plebsu do toho nic není. Vy jste tu od toho abyste platili daně na můj plat a víc se nemusíte starat. Přehlížení na úrovni bývalých komunistických papalášů snad nemůže být zřejmější.

Pravdou je, že za svého prvního mandátu až takto ostře nevystupoval. Trochu to připomíná touhu se mstít za to, že si někdo dovolil ho odstavit od moci. Toto většinou dělají mafiáni. A z Robetra Fica se stává neřízená střela.

Myslíte, že u nás jeden velký oligarcha pocházející též ze Slovenska po opětovném instalování k moci bude mít stejné manýry a taky si bude vyřizovat účty a nekoukat na voliče, protože ví, že vzhledem k jeho věku je to stejně jeho poslední mandát? Obzvláště když jako jeden z mála českých politiků doporučil Slovákům Fica volit?

