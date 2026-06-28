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Kluci motorističtí to mají v hlavách asi poněkud pomotané

Myslím, že události folklorního festivalu ve Strážnici vejdou do dějin, podobně jako v roce 1989 vystoupení komunisty Miroslava Štěpána v ČKD, kdy řekl:

Neexistuje, aby 15leté děti určovaly, kdy má odejít prezident.“ A naši motopuberťáci, toho času ve vládě, úspěšně na tuto tradici navazují.

Začal to ministr kultury Oto Klempíř, kterého účastníci folklórního festivalu ve Strážnici vypískali. To pan ministr označil za vliv vedra a alkoholu. Tak samozřejmě, že kdyby bylo chladněji a nepodávalo se v areálu pivo, tak by pana ministra dav přivítal bouřlivým potleskem a ovacemi ve stoje. To přeci dá zdravý selský rozum.

Pan ministr si ještě přisadil, že diváci byli politicky ovlivněni médii. To by mě zajímalo, co má utvářet můj názor na politiku, když ne média? Předvolební billboardy? Jako, že Motoristé pohlídají Babiše v utrácení a budou brzy prosazovat vyrovnaný rozpočet? Fakt se bavím.

Celou taškařici okořenil další velký mozek od Motoristů ministr Boris Šťastný, již notoricky známou větou, která jednou bude možná v učebnicích politologie: „Dávám ke zvážení následující odpověď na položenou otázku: Zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam.“ Jinými slovy buď nám tleskejte, nebo nedostanete ani korunu. Ještě chybí požadavek na políbení štědré ručičky.

A celou taškařici završil další ministr za Motoristy Petr Macinka. O den později to chtěl publiku vysvětlit a dopadl úplně stejně jako Oto Klempíř. „Vypadni, vypadni,“ skandoval dav a nepustil ministra ke slovu. Tak to pan ministr okomentoval: „Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika.

Kdyby na pódium nelezl, tak by k žádnému vypískání nedošlo. O politizaci se postaral jen on sám, bez jeho přítomnosti by po těchto otázkách na festivalu neštěkl ani pes. A pokud říká, že situace je ještě horší než za bolševika, tak si nevědomky vystavil sám sobě účet, co způsobil. Bolševik zjevně větší než Miroslav Štěpán, jak sám bezelstně přiznal. Je to fakt veselá kopa.

Zdroj: chatgpt.com

Celý problém je prostě jen o tom, že někdo dal najevo nesouhlas s politikou strany Motoristé a to se neodpouští. Již víme, že takový člověk je méněcenný. Něco jako svoboda slova?

A to je na tom právě to nejpikantnější. Připomeňme si rok stará slova ministra Petra Macinky ke svobodě slova: „Svoboda slova není jen jedno z mnoha práv. Je to základní kámen polistopadového směřování naší společnosti. Je to svoboda, od které se odvíjí všechny ostatní – možnost svobodně volit, svobodně podnikat, svobodně se vzdělávat, přemýšlet a tvořit. Nechá-li se společnost připravit o svobodu slova, nevyhnutelně tím ztratí i všechny svobody ostatní.“ A dále: „Naším cílem je vrátit lidem jistotu, že mohou svobodně mluvit, diskutovat a nesouhlasit – bez obav, že přijdou o práci, o účet na sociální síti, nebo o dobré jméno.“

Takže svoboda slova ano, ale proboha jen ne kritika nás samotných. To jste pod vlivem vedra, médií, alkoholu, navíc méněcenní a zavádíte bolševické manýry.

Doposud jsem za vládní komiky považoval především ministry za ANO. Ale je vidět, že motoristický kompars se snaží hrdě držet krok. Prostě vládní zábava pokračuje.

Autor: Tomáš Flaška | neděle 28.6.2026 17:08 | karma článku: 20,91 | přečteno: 280x

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Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

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