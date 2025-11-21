Kéž by se to za Babiše povedlo

Slyšíme mnohé. Ti co dříve neunesli porážku ve volbách a tvrdili, že volby rozhodl Rychetský, dnes tvrdí, že ostatní neunesli porážku ve volbách. Nejsou k popukání?

A jak se to tedy projevuje? Někdo má jiný názor, než vznikající vládní koalice, dovolí si ho zveřejnit, a hned je onálepkován, že neunesl porážku ve volbách. Prostě klid na práci nedopřeje, diverzant! A to jsou ti samí lidé, co před volbami tvrdili, že je Fialova vláda neuzná, že je zruší EU, pak Ústavní soud, či že budou zfalšované korespondenční volbou. Já jsem si myslel, že se zmohou jenom na to: „neunesli porážku ve volbách“. Mýlil jsem se, rétorika se stupňuje a fakt to začíná být už nejen veselé, ale přímo k popukání.

Tak nejnovější evergreen je, že příznivci bývalé koalice přejí vznikající vládě, aby se jí nic nepovedlo a dopadlo to jak nejhůře může. Nejnověji autorka tohoto blogu, u kterého navíc hrdě prohlašuje, že je to psáno pro jakýsi Deník TO. Tak úroveň tohoto tvrzení odpovídá úrovni autorky a asi i onoho deníku. Je to prostě blábol.

Nějaký relevantní zdroj takového tvrzení autorka neuvádí. Já, jako lepšočlověk, morální maják a zastánce té jediné správné pravdy prohlašuji, že bych si přál, aby se Babišově vládě zadařilo. Kdo by si nepřál, aby byly zvýšeny dotace na jízdné, zrušeny poplatky za ČT i ČRO, poplatky na obnovitelné zdroje převedeny na stát, vykoupení akcionářů ČEZu za účelem umělého snížení cen elektřiny, snížení věku odchodu do důchodu a při tom navyšování důchodů, snížení daní firem a jistě by se našlo i dalších mnoho bodů. A to vše při snížení schodku rozpočtu. No kdo by tohle nechtěl? Kdo by nechtěl, aby se vše dařilo a bylo nám všem líp? Toho by bylo nutno označit za škůdce, ne-li za nepříčetného.

Při smání se u oběda onomu blogu o nepřejícnosti jsem si musel vzpomenout na Perpetuum mobile. Perpetuum mobile je teoretický stroj, který by pracoval bez přísunu energie zvenčí, tedy věčně – a přitom by vykonával práci. Jednoduše: stroj, který by jel navždy zadarmo. Produkuje více energie, než spotřebuje. Porušovalo by 1. zákon termodynamiky (zákon zachování energie). Jde o představu stroje, který z ničeho generuje energii. Jako příklad lze uvést kolo, které se samo točí a ještě vyrábí elektřinu.

www.pixabay.com na téma Perpetuum mobile

V lidské historii se našlo mnoho bláznů, ale dokonce ve své době i vědců, kteří se snažili o sestrojení podobného stroje. Nemusím snad dodávat, že bez úspěchu.

No a program nadcházející vlády mi právě takovéto ekonomické Perpetuum mobile připomíná. Teď si představte, že by se to povedlo. Nobelova cena za ekonomii by asi paní Schillerovou neminula, celý svět by nám záviděl a Česko by bylo známé i v Dolní Tramptárii. No kdo by tohle nechtěl? Tohle přeci musí chtít každý soudný a rozumný člověk. Proto nepřát úspěch Babišově vládě je pozvánka na psychiatrické vyšetření.

Autor: Tomáš Flaška | pátek 21.11.2025 15:00

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1467
  • Celková karma 27,84
  • Průměrná čtenost 2866x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. 

