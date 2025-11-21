Kéž by se to za Babiše povedlo
A jak se to tedy projevuje? Někdo má jiný názor, než vznikající vládní koalice, dovolí si ho zveřejnit, a hned je onálepkován, že neunesl porážku ve volbách. Prostě klid na práci nedopřeje, diverzant! A to jsou ti samí lidé, co před volbami tvrdili, že je Fialova vláda neuzná, že je zruší EU, pak Ústavní soud, či že budou zfalšované korespondenční volbou. Já jsem si myslel, že se zmohou jenom na to: „neunesli porážku ve volbách“. Mýlil jsem se, rétorika se stupňuje a fakt to začíná být už nejen veselé, ale přímo k popukání.
Tak nejnovější evergreen je, že příznivci bývalé koalice přejí vznikající vládě, aby se jí nic nepovedlo a dopadlo to jak nejhůře může. Nejnověji autorka tohoto blogu, u kterého navíc hrdě prohlašuje, že je to psáno pro jakýsi Deník TO. Tak úroveň tohoto tvrzení odpovídá úrovni autorky a asi i onoho deníku. Je to prostě blábol.
Nějaký relevantní zdroj takového tvrzení autorka neuvádí. Já, jako lepšočlověk, morální maják a zastánce té jediné správné pravdy prohlašuji, že bych si přál, aby se Babišově vládě zadařilo. Kdo by si nepřál, aby byly zvýšeny dotace na jízdné, zrušeny poplatky za ČT i ČRO, poplatky na obnovitelné zdroje převedeny na stát, vykoupení akcionářů ČEZu za účelem umělého snížení cen elektřiny, snížení věku odchodu do důchodu a při tom navyšování důchodů, snížení daní firem a jistě by se našlo i dalších mnoho bodů. A to vše při snížení schodku rozpočtu. No kdo by tohle nechtěl? Kdo by nechtěl, aby se vše dařilo a bylo nám všem líp? Toho by bylo nutno označit za škůdce, ne-li za nepříčetného.
Při smání se u oběda onomu blogu o nepřejícnosti jsem si musel vzpomenout na Perpetuum mobile. Perpetuum mobile je teoretický stroj, který by pracoval bez přísunu energie zvenčí, tedy věčně – a přitom by vykonával práci. Jednoduše: stroj, který by jel navždy zadarmo. Produkuje více energie, než spotřebuje. Porušovalo by 1. zákon termodynamiky (zákon zachování energie). Jde o představu stroje, který z ničeho generuje energii. Jako příklad lze uvést kolo, které se samo točí a ještě vyrábí elektřinu.
V lidské historii se našlo mnoho bláznů, ale dokonce ve své době i vědců, kteří se snažili o sestrojení podobného stroje. Nemusím snad dodávat, že bez úspěchu.
No a program nadcházející vlády mi právě takovéto ekonomické Perpetuum mobile připomíná. Teď si představte, že by se to povedlo. Nobelova cena za ekonomii by asi paní Schillerovou neminula, celý svět by nám záviděl a Česko by bylo známé i v Dolní Tramptárii. No kdo by tohle nechtěl? Tohle přeci musí chtít každý soudný a rozumný člověk. Proto nepřát úspěch Babišově vládě je pozvánka na psychiatrické vyšetření.
Tomáš Flaška
Andrejko, nebuď hlupák
Zvolili jsme tě, vyhrál jsi a je jedno, jestli tě nějaký soud odsoudil nebo ne. My tě prostě chceme, tak nám dělej premiéra.
Tomáš Flaška
Slavme dnes všichni a pískejme si jak chceme
To je zase moralizování, že se nemá na dnešní politiky ve státní svátek pískat. A nejlepší je, že takto moralizují ti, kteří své odpůrce nejradši označují pohrdlivě za morální majáky.
Tomáš Flaška
Cirkusové vládní panoptikum
Nezlobte se na mě, ale tohle by nevymyslel ani Kafka. Ale spíše to ukazuje, že jsme národ Švejků a máme smysl pro humor.
Tomáš Flaška
Poděkování panu premiérovi Petru Fialovi
Pane premiére dnes odcházíte a odcházíte se ctí. Když jste přebíral svou stranu tak byla v troskách. Málokdo Vám věřil, přesto jste jí nakonec pozvedl a dokonce dovedl do Strakovy akademie předními dveřmi.
Tomáš Flaška
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). A není snad jediná.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Ptá se kolega bloger Václav Kříž a odpověď si ani nedal. Pouze konstatoval, že Matěj Hlavatý složil slib a hned využil první příležitost, aby vystoupil v rozpravě.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k národu prohlásil, že nezradí zájmy své země a...
Rusko vyjde z války jako totální vítěz, vítá Fico americký mírový plán
Slovenský premiér Robert Fico podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho...
Okamura poslal Babišovi nominace SPD na ministry, Motoristé zatím vyčkávají
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v pátek odpoledne odeslal šéfovi ANO Andreji Babišovi seznam...
Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně
Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu....
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...
- Počet článků 1467
- Celková karma 27,84
- Průměrná čtenost 2866x