Když si dva gauneři porcují kořist

Donald Trump bezděky přiznal o co na Ukrajině jde. Rusko udělalo jen největší loupež v dějinách. Za pomoci tanků, děl, raket, armády a dronů.

Ukrajinci mají bohatá naleziště ropy a zemního plynu právě na územích, která má momentálně zabrané Rusko. Ne, že by je Rusko potřebovalo, ale jde mu o to, aby v budoucnu Ukrajina toto neprodávala do Evropy a nevyšachovala tak Rusko z tohoto lukrativního obchodu. A pak už to z dějin známe, najde se nějaká záminka (třeba vysílač Gliwice jako záminka pro přepadení Polska jako předstupeň druhé světové války) a už se vojenská mašinérie rozjede.

www.pixabay.com

Pak se najdou „mírotvorci“, kteří tvrdí, že Rusko přepadením Ukrajiny porušilo mezinárodní právo, ale chápe, že pro to mělo důvody (slovenský premiér Robert Fico). Tedy důvody jsou nad právem. Chápete tu zrůdnost? To je v podstatě návod pro každou oběť trestného činu ať vezme spravedlnost do svých rukou. A co má dělat ten, kdo tu spravedlnost do svých rukou vzít nemůže, protože je prostě slabý, a křičí o pomoc?

To nám pro změnu vysvětlil americký prezident Donald Trump. Dal Ukrajině jednoznačně vyděračský nůž na krk – pomůžeme, ale Vy nám svým nerostným bohatstvím zaplatíte několikanásobně více, než nás ta pomoc bude stát. Bezděky tak potvrdil o co Rusům jde především. Zas jen a jen o materiální statky. Takže teď budou obě velmoci jen licitovat o tom, kdo si z těch zdrojů Ukrajiny ukrojí více. Co je do toho nějakým Ukrajincům?

Dokážete si představit, jak napadená holka křičí v parku o pomoc a co kolemjdoucí? Možná chápu, že bude mít taky strach, uteče a zavolá policii (sdělí EU ať se stará). Ale co když pomoci může a nebojí se a proto té holce řekne sumu, kterou za tu pomoc požaduje?