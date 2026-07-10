Když se dělají podrazy, tak i vláda může dostat přes papulu
Poté co Ústavní soud vydal předběžné opatření, že prezident Pavel se summitu NATO v Ankaře má zúčastnit, řekl premiér Babiš (ANO): „Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu“.
Připomeňme si trochu časovou chronologii. O tom, že prezident na summit NATO nepojede, nechtěla vláda dlouho rozhodnout. Evidentně to rozhodnutí posouvala na poslední chvíli, aby prezidentovi znemožnila podat ústavní žalobu, případně soudu nedala dost času na rozhodnutí. Prostě podlost, protože tušili, že nemají pravdu.
Jenže prezident podal žalobu den (23.06.) po rozhodnutí vlády (22.06.) a Ústavní soud vydal následující den (24.06.) předběžné opatření. Prostě do toho soudci hodili vládě vidle a dobře udělali. A to už nenechalo klidné další etické vzory z naší koalice:
Filip Turek, poloviční ministr za Motoristy: „Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci, zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému,“ a pokračoval, „tyto autoritářské mocenské manýry, doufám, odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení. Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat.“
Připomínám, že před posledními parlamentními volbami tentýž Ústavní soud rozhodl, že SPD+Trikolora+Svobodní+PRO není koalice. Díky tomu se dostala do parlamentu a díky tomu se složila vláda v dnešním složení. Nevzpomínám si, že by v této souvislosti Filip Turek, ani kdokoliv další z koalice, Ústavní soud za toto rozhodnutí jakkoliv kritizoval.
K tomuto kroku Ústavního soudu se vyjádřil i zapřísáhlý nepřítel všech Ukrajinců a zastánce jejich porobení Ruskem Tomio Okamura: „Připadá mi, že Ústavní soud se stal takovým vazalem pana prezidenta, ...“
Tady si připomeňme, že soudcem zpravodajem, který ono opatření navrhl, byl Pavel Šámal, kterého do funkce ústavního soudce jmenoval 20. února 2020 prezident Miloš Zeman, dnes největší přítel SPD. Dokonce se veřejně vyjádřil, že je bude volit. Proti tomuto rozhodnutí vystoupili dva soudci Ústavního soudu, Jan Wintr a Dita Řepková. A oba jmenoval prezident Pavel.
To si fakt nevidí Tomio Okamur a spol. do úst?
A na závěr připomenu výrok dalšího pomstychtivce z řad Motoristů, Petra Macinky: „Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií.“
To se musí každý za břicho smíchy popadat, když se podívá na už dnes ikonickou fotografii našeho premiéra, jak si podává ruku s Donaldem Trumpem.
Ukazuje se jen jedno. Tato koalice umí jen podrážet, lhát a podvádět a když ji někdo načapá na švestkách, tak kňučet. K ničemu jinému se nehodí.
Tomáš Flaška
Kluci motorističtí to mají v hlavách asi poněkud pomotané
Myslím, že události folklorního festivalu ve Strážnici vejdou do dějin, podobně jako v roce 1989 vystoupení komunisty Miroslava Štěpána v ČKD, kdy řekl:
Tomáš Flaška
Zelená je tráva, fotbal to je mrcha
Současný mediální cirkus zvaný Mistrovství světa ve fotbale je vše možné, jen ne sport. Ani fotbal sám o sobě není sport, je to jen a jen show pro ty, kteří chtějí platit.
Tomáš Flaška
Po roce zase na kola. Letos z Prahy do Benátek.
Tentokrát jenom v pěti, protože jeden loňský účastník si při fotbalu oddělal koleno. Výzva je před námi.
Tomáš Flaška
Rozdvojení premiérské osobnosti
Opět se musím smát nejvyššímu komikovi premierčíku Babišovi, který buď neví co chce, nebo neví co říká.
Tomáš Flaška
Benátky už asi popáté, nevím přesně
Ale vždy přijdete na něco nového. Říkám, že nejhezčí město v Evropě je Praha. Diplomaticky dodávám, to proto, že Benátky jsou neporovnatelné s čímkoliv jiným. Jinými slovy Benátky jsou prostě nádherný klenot.
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