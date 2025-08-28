Když Andrej Babiš mluví o lžích druhých...
Při setkání s voliči na Praze Andrej Babiš mimo jiné na adresu současné vlády řekl: „Volby budou o jejich lžích. Lžou o inflaci, lžou o Green Dealu, lžou o emisních povolenkách.“
Pro připomenutí jeho výrok z roku 2014. „Ubezpečuji @ErikBest, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila ani na ni nemám předpoklady“. A zhrzeně později ze své prohry obviňoval redaktora ČT, že mu položil nevhodnou otázku. Takže si už asi dokážeme představit, jak by měla ČT fungovat až nebude veřejnoprávním médiem, ale pod kontrolou vlády a státního rozpočtu, jak je nám slibováno.
V souvislosti s Čapím hnízdem, které je morální bahno (vyžírání dotací od velkých a pak se nedostane na malé) a kde se téměř jistě dočká konečně pravomocného rozsudku chronologicky povídal:
„Není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu.“
„Napadlo mě to, když jsem čekal s dětmi ve frontě v zoo. U krmení koz byla obrovská fronta a já nesnáším čekání. Tak jsem si řekl, že udělám něco podobného. Je to fantastický projekt, 90 hektarů, atrakce pro děti, spousta zvířat, ekofarma. Máme mnoho plánů, chceme postavit třípodlažní spa.“
„Dotace pro farmu Čapí hnízdo byla v minulosti opakovaně kontrolována úřady bez jakéhokoli nálezu.“
Ke zjištění že se z ministerstva ztratily klíčové dokumenty ke kauze. „Nic se neztratilo, prezenčka z nějaké valné hromady je irelevantní. Je to prasárna paní novinářky.“
Když kauzu začal vyšetřovat OLAF: „OLAF nic nevyšetřuje!“
A dalo by se pokračovat. Prostě pravdomluvnost na prvním místě, ale hlavně že má starosti o konkurenci.
A další perlička z onoho setkání: „Když nás zvolíte, máme program pro váš lepší život.“ A pokračování: „Proč má mít absolvent peďáku 30 tisíc korun měsíčně? Má mít 50 tisíc korun.“
Na dotaz, kde se na to vezmou peníze: „Kde na to vezmeme? Národní kontrolní úřad upozornil, že jsme přišli o 92 miliard korun v rámci šedé ekonomiky.“
A už je to tady zase. Vzpomeňme si na slib haly pro Sáblíkovou z výnosů EET, a samozřejmě desítky nových nemocnic a škol.
Babiš se rozjel a na onom setkání na Praze 11 slíbil učitelům průměrný plat 75000 korun do dvou let. K tomu dodávám, že to asi nebude problém. Pokud opravdu chce všechny své sliby splnit a zadlužovat a zadlužovat, tak bude inflace. A učitelé se k tomu platu dostanou. Akorát si za něj koupí méně než dnes. Ale tohle už asi jeho voliči nepochopí, to je moc složité.
Na závěr přidám předvolební slib před krajskými volbami a jelikož se zatím nedaří plnit ani v krajích, kde ANO vyhrálo, tak doufám, že bude splněn, pokud ANO vyhraje volby celostátní.
Zdroj obrázku: Odkaz
Diskusi nechávám otevřenou. Frustráti ať si mohou zanálepkovat, řešit, že vždyť ti druzí ... a vůbec vybíjet své hormony. Lepší tak, než když si je dříve vybíjeli na schůzích a ve funkcích, když na ony výbory, svazáky a národní fronty do dnes se slzou v oku vzpomínají.
Slušným diskutujícím se omlouvám, že nebudu reagovat.
Tomáš Flaška
Další články autora
