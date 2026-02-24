Kdo všechno hodil Ukrajinu přes palubu, a proč
Těžko si lze představit více zkoušený národ, než Ukrajince. Minimálně v evropském měřítku. Nikdo první tři dny nevěřil, že se udrží. Drží se do dnes. A to navzdory následujícím faktům:
1. USA za prezidenta Bidena posílaly na Ukrajinu pomoc zhruba stejnou jako Evropa. Moci se pak uchopil mírový maniak Donald Trump, který by byl ochoten pro udělení Nobelovy ceny míru i spolknout velblouda. Ukrajině pomoc zastavil. Ta to nevzdala. Prezidenta Zelenského ponížil, nic se nestalo. Teď ho tlačí do toho, aby Rusům ustoupil a konečně onen mír nastal (tedy přesněji řečeno kapitulace). Asi si myslí, že pak tu nobelovku dostane. Je prostě ještě naivnější než vypadá. A to je to jediné, co ho na mezinárodní politice zajímá, bez ohledu na důsledky, mrtvoly i budoucnost.
2. Evropa (nejen EU, ale i Norsko, Švýcarsko a Velká Británie) svou pomoc podstatně zvýšila a výpadek dodávek USA nahradila. Možná, že kdyby dnes vlastně existovala pomoc dvojnásobná (Evropa + USA), tak už třeba mohla válka skončit.
3. Tuto pomoc torpéduje Slovensko a Maďarsko, které pod různými záminkami blokují společný postup EU. Naleptávají tak onen „kolektivismus“ který tolik leží v žaludku Rusům (kolikrát to slovo týdně pohrdavě vypadne z ruských pohlavárů?). Moskva si spokojeně mne ruce.
4. Česko se snaží být tak na půl. Hlavně nic neplatit, ale ani nic neblokovat. Důsledek je takový, že záruku EU za půjčku pro Ukrajinu nepodpoříme, ale vládní poslanci pro ni v Evropském parlamentu hlasovali. Nikdo neví co si o tom myslet, či co to znamená.
5. Podobně je to s muniční iniciativou. Pro Ukrajinu v posledních létech neuvěřitelně přínosná věc, organizovaná právě námi. Jenže od odmítavého postoje nové vlády, přes vyhodnocování, po opatrné ano, ale bez českých peněz, to vypadá tak, že nikdo neví co bude a objem financí a pomoci se v iniciativě dramaticky snižuje. Jediný, kdo tím trpí, je díky nám Ukrajina.
6. Šéfka unijní diplomacie Kallasová konečně vyslovila vůči Rusku požadavky odpovídající maximalistickým požadavkům Ruska vůči Ukrajině: Moskva by měla stáhnout své jednotky z Běloruska, Gruzie, Arménie a Podněstří. Snížení počtu ruských vojáků, zaplacení válečných reparací a demokratizaci ruské společnosti. Nesmí být povoleno uznat okupovaná území de iure a tyto oblasti musí být demilitarizovány. Vyzývá k ukončení dezinformačních kampaní, kybernetických útoků, sabotáží, narušování vzdušného prostoru a vměšování do voleb. Dále pak požaduje Bělorusko bez jaderných zbraní a zákaz ruské vojenské přítomnosti v této zemi, stejně jako na Ukrajině, v Moldavské republice, Gruzii a Arménii.
Uvidíme, jestli uslyšíme zase bojácné „že se to nemá přehánět“ nebo konečně aspoň silné slovo a podporu těmto požadavkům. Vidí snad na nich někdo něco nemravného?
7. Přímí sousedé Ukrajiny Slovensko a Maďarsko se rozhodli zastavit Ukrajině dodávky elektřiny v době, kdy ruské rakety ukrajinskou energetiku přeměnily v poušť a v zemi panují dvacetistupňové mrazy.
Myslíte si, že kdyby na nás zaútočilo Německo podporované Rakouskem, Slovensko se k nám chovalo stejně jako k Ukrajině, Amerika nás hodila přes palubu a pomoc EU by byla blokována díky Maďarsku, že bychom to čtyři roky vydrželi?
Tomáš Flaška
Jak to tedy u nás je s tou nezávislou justicí?
Velmi, velmi zajímavě. Stačí si chronologicky sestavit vyjádření Andreje Babiše v kauze Ptačí hnízdo a nestačíte se smíchy za břicho popadat.
Tomáš Flaška
Uhři jsou Uhři a je jedno jestli dolní nebo horní
Požadavek na Chorvatsko, aby povolilo přes své území přepravu ruské ropy dopravené po moři, se snad ani nedá slušně pojmenovat.
Tomáš Flaška
V Poslanecké sněmovně se schyluje k velkému dramatu
Vydají Andreje Babiše nebo ho nevydají? Toť otázka za milion. Zkusme si představit, jak to bude probíhat.
Tomáš Flaška
O loutkovodičích v naší politice
Zastánci té jediné správné politiky pro naše lidi nemohou přijít na jméno prezidentovi Petru Pavlovi. Pořád dokola opakují, že je jen loutka někoho v pozadí.
Tomáš Flaška
Ty deficity rozpočtu vlastně nejsou tak špatné
Pomiňme ty směšné tanečky o tom, že za deficit roku 2022 mohla nastupující Fialova vláda, zatímco za deficit roku 2026 může odstupující Fialova vláda.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion
Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny...
Lidi popudilo kácení u katedrály. Bude to nejhezčí park, uklidňuje je biskup
Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou...
Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém
V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav...
Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet
Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 1492
- Celková karma 28,54
- Průměrná čtenost 2843x