Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Kdo by tohle přísloví neznal? A kdo tam spadl? Poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová. To je ta, co šířila fake o senátorce Němcové, že prosazuje blokádu Petrohradu.

Když se poslankyně Peštové někdo zeptal, zda jí přijde v pořádku, že jako reprezentantka poslanecké sněmovny šíří nepravdy a hoaxy, byl za svůj dotaz po zásluze zabannován. A odpovědi se také nedočkal. Tyto praktiky přímé demokracie ANO přebralo od SPD, kde se tak děje často. Tam je to o to půvabnější, že zkratka SPD znamená: Svoboda a přímá demokracie. Takže vidíme, jaká nás po případných vyhraných volbách vlastně demokracie čeká. Přímá. Tedy přímé zarachy.

S hoaxy poslankyně Peštové zřejmě došla trpělivost i Facebooku a nějaký příspěvek jí smazal. To samozřejmě paní poslankyni vytočilo natolik, že protestovala.

www.pixabay.com

1. Svaté rozhořčení

Paní poslankyně napsala: „Vážený pane Zuckerbergu (majitel Facebooku – pozn. autora), obracím se na vás, jako na majitele platformy Facebook. Jsem poslankyně Parlamentu České republiky a platformu Facebook využívám ke komunikaci se svými voliči. Nesouhlasím s omezením svého facebookového účtu Berenika Peštová – poslankyně, neboť jsem přesvědčena, že jsem se nedopustila porušení pravidel sítě Facebook.“ Paní poslankyně ale ve svém svatém přesvědčení o své pravdě udělala tu chybu, že zprávu zveřejnila. Hon na voliče může být záludný, protože to vidí i nevoliči.

2. Léčka

Majitel recesistické webové stránky jí odpověděl z mailové adresy, která se velmi podobala té od p. Zuckerberga, v angličtině: „Bereniko, především vám děkujeme, že jste se na nás osobně obrátila ohledně odstranění vašeho nedávného příspěvku. Velmi nás mrzí, že váš příspěvek byl odstraněn, a chápeme vaše obavy ohledně našeho automatizovaného procesu kontroly. Přijměte prosím naši nejupřímnější omluvu za vaši negativní zkušenost s používáním Facebooku. Osobně se budu vaším případem zabývat a zjistím, zda s tím mohu něco udělat“. Podepsán sám veliký Mark Zuckerberg. A paní poslankyně to sežrala i s navijákem.

3. Naivita

Pokud si někam stěžujete, obvykle dostanete velmi slušnou odpověď, že to berou vážně, že to prošetří, že se tím zabývá nejvyšší vedení firmy a …. bla, bla, bla … a čím vyšší pohlavár podepsaný, tím to vypadá seriozněji. Ve skutečnosti si ty firmy o vás myslí svoje a málokdy se tím nějaký řadový referent vážně zabývá. Nicméně paní poslankyně Peštová uvěřila že jí osobně píše sám Mark Zuckerberg a mail ofotila a pochlubila se s ním na své facebookovské stránce. Má ty prostoto!

4. Hloupost

Onen mail byl odeslán z adresy mark@zuckrberg.com. Upřímně řečeno – stačí letmý pohled a vidíte že se jménem Zuckerberg nemá úplnou shodu. To je ve světě internetu dost závažný detail. Stačí jedno odlišné písmeno. A když už máte i minimální pochybnost, tak si zkusíte otevřít webovou adresu https://zuckrberg.com/. Zjistíte, že je to velmi jednoduchá stránka, vlastně jen kontaktní formulář. I běžný uživatel elektronického bankovnictví by v podobné komunikaci okamžitě rozpoznal podvod. Nikoliv ale paní poslankyně. Troufnu si říci, že takto by sedla na lep každému internetovému phishingu (podvodné vylákání přihlašovacích dat k bankingu, nebo čísla platební karty). Pak by za to ale určitě podle opozice byl zodpovědný premiér Fiala a současná vláda.

5. Eskalace

Paní poslankyně, samozřejmě veřejně a z mailu Poslanecké sněmovny „Marku Zuckerbergovi“ odpověděla: „Ahoj Marku, děkuji za vaši rychlou odpověď a osobní přístup k mému případu. Oceňuji, že uznáváte důležitost transparentního a spravedlivého posuzování obsahu na Facebooku, zejména v případech, kdy jsou příspěvky odstraněny bez jasného důvodu. Sociální sítě dnes hrají klíčovou roli v komunikaci mezi politiky a občany, a je proto mimořádně důležité, aby byly používány férově a bez nepřiměřeného zásahu.“ To poplakávání nad odstraňováním příspěvků bez jasného důvodu je opět velmi delikátní v souvislosti s bannováním přístupu nepohodlných novinářů na své stránky. A v tom okamžiku už byla paní poslankyně Peštová k smíchu kdekomu.

6. Závěr

Takovýto inteligenční potenciál sedí v Poslanecké sněmovně, má nakročeno k vítězství v příštích volbách a rozhoduje například o zákonech chránících nás před digitální kriminalitou. To by nevymyslel ani Franz Kafka.

Zdroj a průběh celé kauzy je zde (já k tomu přidal své komentáře):

Odkaz