Jsem chcimír! A máme o Babišovi jasno.

Řekl to natvrdo, bez vytáček a tím se dokonale odhalil. A krom toho se velice obětuje. Prostě takový politováníhodný chudáček, kterého bychom měli volit.

Nejdříve si řekněme kdo je to chcimír. Za chcimíry se označují ti, co by chtěli válku na Ukrajině ukončit hned teď za jakoukoliv cenu. Vznešeně při tom tvrdí, že oni chtějí jen mír (na rozdíl od těch druhých). Tady je první faul. Každý rozumný člověk si nepřeje válku. Pokud někdo o tom druhém prohlašuje, že válku chce, tak to není nic jiného než jedovatá slina a snaha urazit.

Chcimír by ukončil válku za cenu kapitulace. Chcimír přeci ví, co je pro Ukrajince nejlepší. Nepřipomíná vám to něco? Dříve také strana a vláda věděla co je pro nás nejlepší.

www.pixabay.com

Takže za druhé. Je jenom výsostným právem Ukrajinců jestli se chtějí bránit, či nikoliv. Pokud ano, tak je morální člověk podporuje jak může. Pokud ne, tak jim nikdo nemá právo říkat, aby to nevzdávali, ale bojovali dál.

Chcimír ale chce Ukrajincům zarazit dodávky zbraní i jakoukoliv další podporu, aby se už neválčilo. Jinými slovy Chcimír chce Ukrajincům předepsat, co mají dělat. On to přeci ví lépe, než samotní Ukrajinci. Ví, že kapitulace a následné poruštění je pro ně nejlepším řešením. Vidíme to již dnes, kdy na Ruskem okupovaných územích Ukrajinci buď přijmou ruský pas, nebo se mají odstěhovat.

Andrej Babiš to v rozstřelu idnes řekl jasně a k politice Chcimírů se přihlásil: Na dotaz, zda je „chcimír“, odpověděl: „Samozřejmě. Nechci válku. Jsem chcimír a hlásím se k tomu.“

Až budou Ukrajinci poruštění, půjdou taky proti nám. Pamatujeme si jak nás Sověti vojensky vychovávali na boj se západem. To je prostě ruská taktika. A když začnou Pobaltím, nebo Polskem, my jim na pomoc nepůjdeme a budeme čekat až přijdou až k nám. Pamatujeme na památná slova Andreje Babiše v prezidentské kampani, kdy říkal že by na pomoc Polákům nikoho neposlal. A čeští vojáci jsou potřeba jen a pouze doma, jak Andrej Babiš před několika dny prohlásil.

Andrej Babiš se v onom rozstřelu přiznal i k další věci: „Ano, chci být premiér.“

To je velmi pikantní, pokud si vzpomeneme na slova jeho místopředsedy Karla Havlíčka před pár měsíci na dotaz, zda bude premiér on, nebo Andrej Babiš: „Nejsme konkurenti, nejsme rivalové. Oba víme, že budoucí premiér je spíš oběť.“

Prostě Andrej Babiš se pro nás všechny chce obětovat, ví sám nejlíp co je nejlepší pro Ukrajince a bude doma sedět na premiérské židli, dokud sem nepřijdou spřátelené armády.