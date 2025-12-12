Ještě nezačali vládnout a už si vzájemně nevěří
V tom případě ale je to protizákonné jednání ze strany vašeho šéfa. Pominu teď, že si každý asi rozmyslí za to svého šéfa napráskat, ale neměl by v dodržování zákonů a pravidel jít příkladem aspoň premiér vlády? A pokud ta pravidla nedodržuje, tak ještě aby se tím veřejně chlubil?
Poslanec Motoristů Filip Turek se z důvodu indispozice nedostavil na pohovor k prezidentovi republiky. V normální společnosti by na tohle stačila neschopenka. Ve slušné společnosti pak vyjádření pana poslance, že je nemocen a proto nepřijde. Tečka a dost.
Vyjádření svého koaličního partnera ale evidentně nevěřil premiér Andrej Babiš: „Pan Turek leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval a fakt mi posílal snímky páteře a všechno možné.“
Já se ptám, co si má co ověřovat? Má podezření, že Filip Turek lže? Takovou má důvěru ve svého koaličního partnera?
A co Filip Turek? Místo aby poslal Andreje Babiše do patřičných mezí, tak mu pošle své rentgenové snímky a „všechno možné“, což asi budou lékařské zprávy. Možná i ta neschopenka. To se Motoristé něčeho bojí? Že budou vykopnuti z vlády? Nebo proč Filip Turek tak poslušně srazil paty a najednou to už není macho chlubící se 200 km/hod na české dálnici, ale pokakánek plnící každé bizarní přání Andreje Babiše? Opravdu do lékařské zprávy, zdravotního stavu a třeba způsobu léčby nikomu nic není. A to ani ve vlastní rodině.
Důvěru v tvrzení Filipa Turka má evidentně velkou i další skoroministr Karel Havlíček, který se o stavu Filipa Turka přesvědčoval na vlastní oči: „Sotva stál, to je pravda.“
Veselému panoptiku naší vládní sestavy tak přibývá další komický prvek, asi si nebudou vzájemně tak úplně důvěřovat. Nedivím se. Legrace pokračuje.
Tomáš Flaška
