Ještě nezačali vládnout a už si vzájemně nevěří

Posílali byste svému šéfovi své rentgenové snímky? Co by vás k tomu donutilo? Hrozba vyhazovu, pokud to neuděláte?

V tom případě ale je to protizákonné jednání ze strany vašeho šéfa. Pominu teď, že si každý asi rozmyslí za to svého šéfa napráskat, ale neměl by v dodržování zákonů a pravidel jít příkladem aspoň premiér vlády? A pokud ta pravidla nedodržuje, tak ještě aby se tím veřejně chlubil?

Poslanec Motoristů Filip Turek se z důvodu indispozice nedostavil na pohovor k prezidentovi republiky. V normální společnosti by na tohle stačila neschopenka. Ve slušné společnosti pak vyjádření pana poslance, že je nemocen a proto nepřijde. Tečka a dost.

Vyjádření svého koaličního partnera ale evidentně nevěřil premiér Andrej Babiš: „Pan Turek leží někde v nemocnici. Já jsem si to ověřoval a fakt mi posílal snímky páteře a všechno možné.

Já se ptám, co si má co ověřovat? Má podezření, že Filip Turek lže? Takovou má důvěru ve svého koaličního partnera?

A co Filip Turek? Místo aby poslal Andreje Babiše do patřičných mezí, tak mu pošle své rentgenové snímky a „všechno možné“, což asi budou lékařské zprávy. Možná i ta neschopenka. To se Motoristé něčeho bojí? Že budou vykopnuti z vlády? Nebo proč Filip Turek tak poslušně srazil paty a najednou to už není macho chlubící se 200 km/hod na české dálnici, ale pokakánek plnící každé bizarní přání Andreje Babiše? Opravdu do lékařské zprávy, zdravotního stavu a třeba způsobu léčby nikomu nic není. A to ani ve vlastní rodině.

Důvěru v tvrzení Filipa Turka má evidentně velkou i další skoroministr Karel Havlíček, který se o stavu Filipa Turka přesvědčoval na vlastní oči: „Sotva stál, to je pravda.“

Veselému panoptiku naší vládní sestavy tak přibývá další komický prvek, asi si nebudou vzájemně tak úplně důvěřovat. Nedivím se. Legrace pokračuje.

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1472
  • Celková karma 26,48
  • Průměrná čtenost 2859x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

