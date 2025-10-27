Ještě není ve vládě a už mu to stouplo do hlavy?

Řeč je o potenciálním ministrovi životního prostředí Petru Macinkovi a jeho boji proti CHKO Soutok.

Po vyšachování sebe sama Tomia Okamury, který ještě ministrem vnitra nebyl a už rozhodl o odvolání policejního ředitele, se asi o podobný krok snaží Petr Macinka. O CHKO (Chráněná krajinná oblast) Soutok, což je unikátní biotop na trojmezí Česka, Slovenska a Rakouska má jasno. CHKO to být nemá a má se to zrušit. Podotýkám, že jsem to jednou projel na kole a termín „Moravská Amazonie“ je na místě. Byl jsem fascinován tím, co jsem viděl. Chyběli tam jen ti hadi a krokodýli. A vím o čem mluvím. Navštívil jsem deltu Mississippi.

Sponzorem Motoristů je František Fabičovic, který jim věnoval milion korun a který tam vlastní oboru a je jeden z těch, co podali soudu žalobu proti vyhlášení této CHKO.

www.pixabay.com

Zdá se, že Petr Macinka není o moc chytřejší než Tomio Okamura. Místo toho, aby se nechal zvolit ministrem a potom v klidu dělal příslušné kroky, tak už dopředu avizuje, co udělá a všichni vidí, v čím je to zájmu. Argumentuje tím, že oblast je chráněna Ramsarskou úmluvou.

Jenže to není pravda. Ramsarská úmluva sice hovoří o ochraně vyjmenovaných přírodních lokalit, kam Soutok patří, ale není tam zakotvena žádná právní ochrana a vymahatelnost. Je to jen jakási deklarace o tom, že stát se bude o uvedenou lokalitu starat a bude ji chránit.

Ostatně úsměvné je vyjádření Petra Macinky samotného: „Považuji za správné, aby bylo rozhodnutí o CHKO Soutok přehodnoceno a zrušeno, jakmile bude mít nový kabinet k dispozici kompletní právní a odbornou analýzu,“ uvedl. Všimněte si, že on neříká, že až bude mít k dispozici kompletní právní a odbornou analýzu, tak rozhodnutí zhodnotí. On už předjímá, jak tato analýza dopadne a proto bude nutno CHKO zrušit.

Vzhledem k tomu, že vznikající koalice se rozhodla svěřit Ministerstvo životního prostředí do rukou strany, která má už v názvu boj proti tomuto prostředí a jejíž předseda a potenciální kandidát na tohoto ministra demonstrativně přijede na Pražský Hrad za prezidentem autem, kde by se za spotřebu nemusela stydět ani nákladní Tatra, tak to vypadá, že moc nápadů a intelektu nemá ani potenciální premiér.

Prostě se zdá, že někteří z budoucích možných ministrů, či pohlavárů parlamentu, jsou ještě jednodušší, než jsme čekali.

Autor: Tomáš Flaška | pondělí 27.10.2025 6:16

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1458
  • Celková karma 27,82
  • Průměrná čtenost 2875x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

