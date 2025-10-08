Ještě arogantnější než se čekalo
Chtěl by, aby SPD získalo ministra vnitra a následně by okamžitě vyhodil policejního prezidenta. Důvod? Protože je trestně stíhán za své rasistické předvolební billboardy. Ani je tu nebudu uveřejňovat, hnus se propagovat nemá.
Kompetence jmenovat policejního prezidenta je v rukou ministra, o tom žádná. Ale ten policejní prezident o jednotlivých kauzách nerozhoduje. To dělají podřízení a schvaluje to státní zástupce. Pokud tu chce nastolit Tomio Okamura něco ve smyslu, že pánem jsem já, tak jen už poodhaluje něco, co jsme (my pravdoláskaři, lepšolidi, nosiči lásky, bruselští poskoci, morální majáci, havloidi, členové NF, uličních výborů a podvýborů, „demokraté“, převlečení bolševici, eurohujeři a nositelé mnoha dalších čestných titulů) tušili již před volbami.
Představme si, že by to udělal. Pak by se každý policejní úředník dle zákona podle padajícího hnědého bobánku třásl strachy vyšetřovat kohokoliv z vládní kliky za cokoliv, třeba za znečištěnou Bečvu. Nevěděl by, kdy ho jeho přímý nadřízený odvolá, protože tohle se přeci nedělá. Ten jeho přímý nadřízený by se bál svého přímého nadřízeného a nakonec ten nejvyšší přímý nadřízený by se bál policejního prezidenta, že ho odvolá. A ten by se bál ministra vnitra, že ho odvolá, protože praporčík na místním oddělení v Dolní Horní vyšetřuje člena místní SPD za domácí násilí vůči manželce.
Ostatně tyto manýry tu chtěl zavádět už náš bývalý moudrý prezident Zeman. Pamatujete na leden 2019? Tehdejší předseda nejvyššího správního soudu Josef Baxa, sdělil jak mu prezident Zeman řekl, že má ovlivnit udělení bezpečnostní prověrky jeho kancléře Mynáře. Sdělil mu že jakožto šéf soudu to má zařídit (tzn. ovlivnit rozhodnutí soudu ve prospěch Mynáře). Během jednoho z těchto rozhovorů mezi čtyřma očima mu měl Zeman říct, že si ho dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu. Baxa to interpretoval jako jasný signál, jak má být v kauze rozhodnuto. Baxa to označil za hrubé porušení Ústavy a snahu o ovlivnění nezávislosti soudu. Takže příklad by tu v minulosti už byl.
Tomio Okamura si ve své prostoduchosti prostě zase pustil pusu na špacír. Kdyby byl aspoň trochu chytřejší než nějaký robot na fráze, tak by počkal, nic neříkal a policejního prezidenta vyměnil až po získání ministerstva vnitra pod správu SPD.
Nemohu se ale poťouchle neusmívat. Tomio Okamura asi toto neprosadí, nebo SPD křeslo ministra vnitra nedostane, ale sémě vydírání již bylo zaseto. Andrej Babiš má ale jistě také silné karty v rukávě. Vzpomeňme si na jeho pověstné složky, které zakládal skoro na každého. Fakt jsem netušil, že když prohrají volby moji favorité, že to nakonec bude až takováhle legrace.
Tomáš Flaška
Gratulace vítězům voleb. A těšme se na zářné zítřky.
Národ rozhodl, je nutno to akceptovat a pogratulovat vítězům. Na druhé straně je poněkud pod úrovní vysmívat se poraženým.
Tomáš Flaška
Ach ty firmy a ten jazyk
Firmy se snaží zatajit svůj původ a také se nehlásí k tradičnímu názvu. Někdy mu dokonce dávají jiné vysvětlení. Pojďme trochu odlehčit předvolební nervozitu.
Tomáš Flaška
Víš, koho budeš volit?
Položte tu otázku ve vašem okolí tomu, kdo tvrdí, že je politikou zklamán, že ho zklamala vláda, opozice, že jsou všichni stejní šašci apod.
Tomáš Flaška
Co s houbama?
Dva tipy, jak s nimi, v této momentálně vydařené sezóně, naložit. A není to nic složitého. Chuťově ale excelentní.
Tomáš Flaška
Platí u nás právo, nebo ne?
Podívejme se, kdo dnes zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu ohledně koalic. Možná pár komentátorů, ale kdo z politiků?
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Do Sněmovny odchází význační komunální politici, ovlivní to boj o magistrát
Sněmovní volby skončily a Praha zná své nové poslance. S víkendovým vyhlášením výsledků nicméně...
Podchlazení, ale v bezpečí. Dorazil zbytek horolezců uvězněných na Everestu
Skoro 900 horolezců, vysokohorských turistů, průvodců a dalších lidí, které sněhově vánice uvěznily...
Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence
Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno...
Téměř jako ty ruské. Česko se chystá Ukrajině předat 30 vylepšených tanků
Česko zvažuje, že Ukrajině předá okolo 30 modernizovaných tanků T-72M4CZ, které svými parametry...
Byt 4+kk v Kralupech nad Vltavou ve výstavbě
Trojanova, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
2 490 700 Kč
- Počet článků 1451
- Celková karma 26,35
- Průměrná čtenost 2876x