Je půvabné jak dnešní političtí trpaslíci potvrzují zhruba sto let staré pravidlo

Fašismus a komunismus jedno jest. Nebo jinak: krajní pravice a krajní levice jedno jsou. Výsledky mají stejné, postupy taky, jenom ideologie se různí.

Jedni hovoří o boji v zájmu pracujícího člověka, druzí o našich lidech. V minulosti jeden hovořil o boji proti imperialismu, druhý o boji proti komunismu. Výsledek činnosti Stalina i Hitlera byl ale stejný. Spálené země a desítky milionů mrtvých. Dochází tak k zacyklení levicové a pravicové ideologie, které se k sobě nakonec z druhé strany přiblíží. I ty prostředky jsou podobné (gulagy, nebo koncentráky, zákaz opozice nebo vylučování ze skupin na sociálních sítích, cenzura, teror).

www.pixabay.com

To vše tu už bylo. A zatím v soft podobě se to vrací u našich krajních koalic levicových a pravicových. I když jsou Stačilo! (prý levičáci) a SPD (prý pravičáci) koalice, nebo ne? Pro vstup do parlamentu jim stačí 5%, tak to asi koalice, na rozdíl od Spolu, nebude. Tak slepenec? Či jak to nazvat?

Ale průkazné pro mé tvrzení nahoře je např. místopředsedkyně PRO (to je ten koaliční partner nepartner SPD) Ivana Turková. V letech 2022 až 2023 byla členkou SPD (pravice, aspoň jak o sobě tvrdí). Rozhádala se a vstoupila do PRO. Nepohodla se o místo na letošní kandidátce koalice-nekoalice SPD a podle novinky.cz v minulých týdnech jednala o místu na kandidátce Stačilo!. Tedy z extrémní pravice se dá do jednání s extrémní levicí. Není to trochu úsměvné?

Ale celý proces už úplně završil další duševní gigant naší politické scény Jiří Kobza. To je ten co před svým domem naměřil ukrajinskou radioaktivitu. Ten poté, co nespokojeně odešel z SPD, je už zapsán na kandidátce Stačilo!

Takže tyto naše směšné politické figurky v malém opakují a potvrzují to, co už ve velkém v dějinách předvedli Hitler se Stalinem. Extrémní politická scéna má ideologii rozdílnou, ale důsledky stejné. A jsou si toho vědomi a proto je jim jedno, čím se to vysvětluje. Hlavně když budou ty výsledky. V tomto případě ještě „jen“ křesla ve Sněmovně. Ale v budoucnu?

Je zbytečné se rozčilovat nad neinteligenty, různými kádrováky, nálepkovači a komiky. Diskusi nechávám otevřenou. Je dobře, když se zde mohou vyřádit lidé, kteří by za dřívějších časů určitě zastávali nějaké zodpovědné funkce. Takto si ty ventily tady vypustí a neškodí již jinde. Omlouvám se slušným a věcným diskutujícím, ale reagovat asi nebudu ani na ně, ba dokonce ani nevím, jestli tu diskusi budu vůbec číst. Spíše ne.