Jan Zahradil si naběhl
Náš ministr zahraničí Jan Lipavský řekl: „Největší a bezprostřední hrozbu představuje Rusko. Chce přebudovat bezpečnostní architekturu Evropy a narýsovat nové sféry vlivu“. S tím nelze než souhlasit.
Ale současného politického přeběhlíka Jana Zahradila, toho času Motoristu, ten text vytočil do běla a oponoval: „Prosím ne, pane ministře Jane Lipavský. Už nic nebudujte ani nepřebudovávejte, radši pomalu začněte balit kancelář, za pár týdnů končíte.“ Web Forum24 správně upozornil na záměnu 3. a 1. osoby jednotného čísla. Jan Zahradil si prostě myslel, že Jan Lipavský napsal „chci“. A už to jelo.
Lacině bych mohl podotknout, že je Jan Zahradil poněkud hloupý, ale ono jde spíše o přehlédnutí.
Zajímavé spíše je, jak rychle na našeho ministra nastartoval. Bez uvažování, okamžitě, natvrdo. Jde spíše zjevně o to, že nešlo o to, co řekl Jan Lipavský, ale že to řekl Jan Lipavský.
A co takhle kdyby ten text napsal Jan Zahradil tomu správnému adresátovi Vladimiru Putinovi, stačila by i zkrácená verze: „Prosím ne, pane prezidente Vladimire Putine. Už nic nebudujte ani nepřebudovávejte.“ To je ten správný adresát, který může vše to ukrajinské utrpení ukončit. Jenže to pan Zahradil neudělal. Proč asi? To je jednoduché. Ne, že si plete agresora a oběť, ale on je prostě srab. Na takovéto řádky do Moskvy nemá prostě svaly. Pan velký Motorista. Spíš velký zbabělec.
Tak opakuji všem těmto chcimírům – stačí jedna jediná věc, aby se Rusko stáhlo z Ukrajiny a bude klid. Doma politický, mezinárodně válečný a ukrajinsky lidský. A věřím že hodně dlouhý.
Nediskutuji tu. Nechávám prostor omezencům (vysvětlovačům a omlouvačům ruského počínání) ať se tu vyřádí. Slušným diskutujícím se omlouvám.
