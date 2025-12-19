Jakmile s něčím přijde Evropská Unie, je to špatně
Duševní giganti se v takovém případě zmohou pouze na titulkování o „evropské vrchnosti“, ti chytřejší se snaží i argumentovat. Oboje mají ale společné, jsou to jen hysterické protievropské postoje.
Naposled zde byl podroben kritice návrh Digitálního Eura v tomto blogu. Člověk by po přečtení nejradši zvolil harakiri, nebo by okamžitě radši vylezl na strom a začal žít prvobytně pospolně. Přitom je to velmi rozumný návrh, který vám umožní bezhotovostní placení i při výpadku proudu. Navíc má být horní limit držení takovéto „digitální hotovosti“ omezen na 3000 €. To si fakt někdo myslí, že s takovouto sumou lze páchat zločiny, kvůli kterým se na vás zaměří nadnárodní dohled všech tajných služeb?
Bezhotovostní platby obecně nabírají stále vyšší tempo. I já patřím k jejich pravidelnému uživateli. Je to podstatně jednodušší a pohodlnější, než se zabývat drobáky. A věřím, že přínosnější je to i pro příjemce plateb. Paradoxní je, že za zachování hotovosti nejvíce brojí ti, kteří brojí proti zlodějským podnikatelům a požadují EET (Elektronická evidence tržeb) a jiné buzerační nástroje, které vše jen komplikují a prodražují. Přitom by stačilo jediné – podnikatelům zakázat příjem hotovostních plateb. O daňové hlídání by se pak software ať už na straně bank, finančního úřadu, či samotného podnikatele sám, levně a efektivně postaral. Takové to klasické „chcete na to papír, nebo to uděláme levněji bez dokladu?“, neodstraní při zachování hotovosti ani EET 8. generace podložené umělou inteligencí a dohlížené tisíci úředníků ministerstva Aleny Schilerové.
Autor výše uvedeného blogu sám uveřejnil následující obrázek:
Hned vlevo nahoře, na začátku, je uvedeno, že zvažovaná digitální měna má doplnit, nikoliv nahradit, měnu hotovostní. Autor dále rozebírá jaká nebezpečí nám ze strany EU hrozí, naše kontrola ze strany EU a ztráta soukromí. Tak znova: je to doplněk hotovosti, nikoliv její náhrada.
Ale budiž, připusťme i možnost, že hotovost zcela zmizí. A my se budeme bát a stydět, že jsme si někde koupili pornočasopis a kdo se o tom dozví. Že kouříme nad limit a zdravotní pojišťovna nám zvedne pojistné. Že příliš často kupujeme benzín, moc jezdíme a nechováme se ekologicky.
Teoreticky by toto vše mohlo vzniknout. Ale o tom je náš způsob života, demokracie, nastavení pravidel a zákonů, jejich dodržování a vymáhání.
Vemte si čínský příklad. Mají tam tzv. Sociální kredit. U člověka je posuzováno jeho chování, aktivity, podpora režimu. Když je nehodný, tak mu třeba odmítnou prodat jízdenku na vlak do jiné než jeho domácí provincie. A hotovost tam mají. Ochránila je? Je to prostě jen o zákonodárství a nikoliv o technice.
Autor blogu zakončil diskusi se mnou: „Já pouze říkám, pokud společnost demokratická či autokratická zavede kontrolní mechanismy na celkový tok peněz každého jedince a bude mít možnost ho prostřednictvím těchto faktorů ovlivnovat, tak to prostě udělá.“ Jenže tady autor právě nerozlišuje mezi tou společností demokratickou a autokratickou.
Pokud bych přijal autorovi téze a bál se, že mě bude stát šmírovat pomocí digitální měny, tak bych se měl už dnes zamyslet nad svým chováním.
Neměl bych sedět pořád doma? Na každém rohu je přeci kamera. A stát tak může sledovat každý můj krok. Radši nevystrkovat paty.
Určitě bych vůbec neměl telefonovat. Stát má určitě na operátory páky, jak je donutit vydat o mně veškerá data.
Zvážit by se mělo i samotné připojení k internetu. Okamžitě stát ví odkud se připojuji, jak dlouho jsem na netu, co na něm dělám, s kým si píšu. A nemyslete si, že to obejdete návratem ke starým dobrým dopisům. Vždyť Pošta je přeci státní podnik a má dohled a přehled.
Já tohle vše nazývám paranoia. Myslím, že je to i lékařský pojem. Mám dokonce jednoho takového člověka ve svém okolí. Nový telefon zničí nejpozději do měsíce, protože ho rozebere a hledá odposlouchávací zařízení. Podobně u něj dopadají i notebooky a tablety. Celý den má zavřené okenice. Ale má prostě svou pravdu a nic s ním nehne.
Boj proti novým technologiím je jako boj proti strojům v 19. století a jejich rozbíjení. Stroje nezastavíme. Podobně jako dnešní technologie. Ale můžeme nastavit pravidla jejich používání, kontrolní mechanismy a sankce na jejich vymáhání. To je ten rozdíl mezi námi, svobodnými a demokratickými společnostmi, a autoritářskými režimy typu Číny, Ruska nebo Severní Koree.
Tomáš Flaška
Devět úsměvů ohledně dnešního jmenování vlády
Konečně jsme se dočkali. Ani neschopná Fialova vláda, zlý prezident, nepřející novináři, EU, NATO, Soros, FBI ani ilumináti dnešnímu aktu nezabránili.
Tomáš Flaška
Passau, česky Pasov
Toto bavorské městečko překvapí tím, jak je malé, ale přesto známé. A samozřejmě typicky bavorsky hezké.
Tomáš Flaška
Ještě nezačali vládnout a už si vzájemně nevěří
Posílali byste svému šéfovi své rentgenové snímky? Co by vás k tomu donutilo? Hrozba vyhazovu, pokud to neuděláte?
Tomáš Flaška
Závist i smrt přináší
V čem je problém české muniční iniciativy? Tomuhle bych fakt nevěřil, jde jen o to, že někdo by mohl mít víc než já.
Tomáš Flaška
Paranormalita v podání Andreje Babiše
Vláda premiéra Fialy škodila, škodí do dnes a, teď pozor, škodila ještě před svým vznikem! Nevěříte? Stačí si poslechnout Andreje Babiše. Estráda pokračuje.
