Jak to tedy u nás je s tou nezávislou justicí?
„Je to vykonstruovaný politický proces a pseudokauza, která mě má dostat z politiky.“ Novinky.cz (21. 3. 2022).
Po prvním neprávoplatném osvobozujícím rozsudku: „Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný...“ Seznam Zprávy (9. 1. 2023).
Pak to odvolací soud vrátil k novému projednání: „Je to objednané politické trestní stíhání, totální blábol.“ Reflex.cz (27. 5. 2025).
Po upozornění veřejnosti, opozice a nepřátelských médií, že zpochybňování justice je přímým útokem na pilíře demokratického státu, poněkud otočil: „Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat, proto.“ Česká justice / Respekt (15. 1. 2026).
Ostatně stranickou linii hnutí ANO potvrdil i ministr spravedlnosti Jeroným Tejc který v otázkách Václava Moravce prohlásil: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.“
Takže si to přeložme do srozumitelné mluvy. Hnutí ANO se jaksi podřeklo, když naznačovalo, že naše justice je zkorumpovaná a zpolitizovaná. Po upozornění od jiných politiků, renomovaných právníků a zkorumpovaných neziskovek, že s tím ale nic ani za svého vládnutí nedělalo, trochu otočilo a justice je v pořádku, jenom někteří soudci jsou ovlivnění a jednají na objednávku.
Rozumějme tomu tak, že jsou to právě ti soudci, co by Andreje Babiše shledali vinným z dotačního podvodu.
A pro prostého občana platí, že justice je v pořádku a když je odsouzen, tak s tím nemá a nemůže nic dělat. Ale to neplatí pro nadlidi v současné době ve vládních funkcích, v jejichž případě jsou ti soudci podjatí.
Dobrá groteska, co?
Tomáš Flaška
Uhři jsou Uhři a je jedno jestli dolní nebo horní
Požadavek na Chorvatsko, aby povolilo přes své území přepravu ruské ropy dopravené po moři, se snad ani nedá slušně pojmenovat.
Tomáš Flaška
V Poslanecké sněmovně se schyluje k velkému dramatu
Vydají Andreje Babiše nebo ho nevydají? Toť otázka za milion. Zkusme si představit, jak to bude probíhat.
Tomáš Flaška
O loutkovodičích v naší politice
Zastánci té jediné správné politiky pro naše lidi nemohou přijít na jméno prezidentovi Petru Pavlovi. Pořád dokola opakují, že je jen loutka někoho v pozadí.
Tomáš Flaška
Ty deficity rozpočtu vlastně nejsou tak špatné
Pomiňme ty směšné tanečky o tom, že za deficit roku 2022 mohla nastupující Fialova vláda, zatímco za deficit roku 2026 může odstupující Fialova vláda.
Tomáš Flaška
Zrušme všechno, vždyť je to zbytečné, nakonec dojde i na samovládce
Rozmáhá se nám tady takový nešvar. Co se mnou nesouhlasí, to je v podstatě podvratné. Nepřipomíná vám to socík, Irán, Čínu a podobné ráje na zemi?
