Jak to tedy u nás je s tou nezávislou justicí?

Velmi, velmi zajímavě. Stačí si chronologicky sestavit vyjádření Andreje Babiše v kauze Ptačí hnízdo a nestačíte se smíchy za břicho popadat.

Je to vykonstruovaný politický proces a pseudokauza, která mě má dostat z politiky.Novinky.cz (21. 3. 2022).

Po prvním neprávoplatném osvobozujícím rozsudku: „Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný...Seznam Zprávy (9. 1. 2023).

Pak to odvolací soud vrátil k novému projednání: „Je to objednané politické trestní stíhání, totální blábol.Reflex.cz (27. 5. 2025).

Po upozornění veřejnosti, opozice a nepřátelských médií, že zpochybňování justice je přímým útokem na pilíře demokratického státu, poněkud otočil: „Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat, proto.Česká justice / Respekt (15. 1. 2026).

Ostatně stranickou linii hnutí ANO potvrdil i ministr spravedlnosti Jeroným Tejc který v otázkách Václava Moravce prohlásil: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.

Stav české justice podle Andreje Babiše – chat.openai.com

Takže si to přeložme do srozumitelné mluvy. Hnutí ANO se jaksi podřeklo, když naznačovalo, že naše justice je zkorumpovaná a zpolitizovaná. Po upozornění od jiných politiků, renomovaných právníků a zkorumpovaných neziskovek, že s tím ale nic ani za svého vládnutí nedělalo, trochu otočilo a justice je v pořádku, jenom někteří soudci jsou ovlivnění a jednají na objednávku.

Rozumějme tomu tak, že jsou to právě ti soudci, co by Andreje Babiše shledali vinným z dotačního podvodu.

A pro prostého občana platí, že justice je v pořádku a když je odsouzen, tak s tím nemá a nemůže nic dělat. Ale to neplatí pro nadlidi v současné době ve vládních funkcích, v jejichž případě jsou ti soudci podjatí.

Dobrá groteska, co?

Autor: Tomáš Flaška | pondělí 23.2.2026 8:13 | karma článku: 12,80 | přečteno: 145x

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1491
  • Celková karma 28,45
  • Průměrná čtenost 2844x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

