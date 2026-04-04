Jak lze opovrhovat koaličním partnerem i voličem

Vláda sáhla ke krokům, které mají snížit ceny paliv. Nejprve se na ně trochu podívejme ekonomicky. A potom zase na tu veselou vládní grotesku.

Snížení spotřební daně u nafty bude 2,35 korun na litr. Paní ministryně financí neopomněla sdělit, o kolik tak přijde státní rozpočet denně korun. Ta suma je nepodstatná. Vemte si to na litr. Pokud stála nafta 30 korun, tak stát měl na DPH z každého litru 5,21 Kč. Když teď bude po slevě stát nějakých 47 korun, tak DPH na každém litru činí 8,16 Kč. Jinými slovy do státní kasy potečou i po snížení spotřební daně na naftu úplně stejné peníze z daní (dokonce o asi 60 haléřů více) než před vypuknutím íránské krize.

Jakýkoliv nářek paní ministryně, jak to státní kasu bude bolet, je tudíž zase jen a jen lež pro stádo lidí, kteří neumějí přemýšlet a počítat. Pokud se snaží promlouvat ke svým voličům, tak o nich má pěkné mínění.

Ještě úsměvnější je zastropování marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr. Jsou pumpy, kde je marže nižší, tam ceny zůstanou. A jsou pumpy, kde je marže vyšší, typicky u dálnic, kde ke snížení ceny dojde. Jediný efekt tak bude ten, že lidé budou více tankovat u dálnic a nebudou už vyhledávat levnější pumpy.

Zdroj: www.pixabay.com

O těchto opatřeních zapochyboval zástupce Motoristů Filip Turek, který vyslovil obavu, zda zastropování marží nepovede, podobně jako v Maďarsku, k nedostatku paliv na trhu. V covidovém roce totiž Maďarsko zastropovalo cenu paliv a hráči na trhu místo aby prodávali se ztrátou, tak radši neprodávali vůbec a nakonec byl nedostatek na trhu. Vzpomínáte jak Andrej Babiš hřímal na Petra Fialu v době ukrajinské krize aby zastropoval cenu paliv na 35 Kč za litr?

Filip Turek ale v tomto ohledu moc inteligence nepředvedl, protože zastropování marží je něco jiného, než zastropování cen. Ostatně u něj ani moc intelektu nepředpokládám.

A nejsem v tom zjevně sám. A to je na celé té taškařici to nejúsměvnější. Na jeho výtky reagoval premiér Andrej Babiš: „My jsme to panu Turkovi vysvětlili. Tak snad to pochopil.“

Tím slůvkem „snad“ je řečeno úplně vše. Premiér zjevně pochybuje o schopnostech Filipa Turka něco pochopit. Přímo se mu tím slůvkem vysmívá. Peskuje ho jak malého kluka a těžko lze v tomto jeho vyjádření vidět něco jiného než přehlížení a pohrdání.

Prostě na vládě je zase veselo.

Autor: Tomáš Flaška | sobota 4.4.2026 16:23 | karma článku: 34,28 | přečteno: 1520x

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1501
  • Celková karma 31,96
  • Průměrná čtenost 2842x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

