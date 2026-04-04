Jak lze opovrhovat koaličním partnerem i voličem
Snížení spotřební daně u nafty bude 2,35 korun na litr. Paní ministryně financí neopomněla sdělit, o kolik tak přijde státní rozpočet denně korun. Ta suma je nepodstatná. Vemte si to na litr. Pokud stála nafta 30 korun, tak stát měl na DPH z každého litru 5,21 Kč. Když teď bude po slevě stát nějakých 47 korun, tak DPH na každém litru činí 8,16 Kč. Jinými slovy do státní kasy potečou i po snížení spotřební daně na naftu úplně stejné peníze z daní (dokonce o asi 60 haléřů více) než před vypuknutím íránské krize.
Jakýkoliv nářek paní ministryně, jak to státní kasu bude bolet, je tudíž zase jen a jen lež pro stádo lidí, kteří neumějí přemýšlet a počítat. Pokud se snaží promlouvat ke svým voličům, tak o nich má pěkné mínění.
Ještě úsměvnější je zastropování marže čerpacích stanic na 2,50 Kč za litr. Jsou pumpy, kde je marže nižší, tam ceny zůstanou. A jsou pumpy, kde je marže vyšší, typicky u dálnic, kde ke snížení ceny dojde. Jediný efekt tak bude ten, že lidé budou více tankovat u dálnic a nebudou už vyhledávat levnější pumpy.
O těchto opatřeních zapochyboval zástupce Motoristů Filip Turek, který vyslovil obavu, zda zastropování marží nepovede, podobně jako v Maďarsku, k nedostatku paliv na trhu. V covidovém roce totiž Maďarsko zastropovalo cenu paliv a hráči na trhu místo aby prodávali se ztrátou, tak radši neprodávali vůbec a nakonec byl nedostatek na trhu. Vzpomínáte jak Andrej Babiš hřímal na Petra Fialu v době ukrajinské krize aby zastropoval cenu paliv na 35 Kč za litr?
Filip Turek ale v tomto ohledu moc inteligence nepředvedl, protože zastropování marží je něco jiného, než zastropování cen. Ostatně u něj ani moc intelektu nepředpokládám.
A nejsem v tom zjevně sám. A to je na celé té taškařici to nejúsměvnější. Na jeho výtky reagoval premiér Andrej Babiš: „My jsme to panu Turkovi vysvětlili. Tak snad to pochopil.“
Tím slůvkem „snad“ je řečeno úplně vše. Premiér zjevně pochybuje o schopnostech Filipa Turka něco pochopit. Přímo se mu tím slůvkem vysmívá. Peskuje ho jak malého kluka a těžko lze v tomto jeho vyjádření vidět něco jiného než přehlížení a pohrdání.
Prostě na vládě je zase veselo.
Tomáš Flaška
NATO bez USA?
Nejde ani tak o ony USA, jako spíše o jaderné zbraně. Paradoxně díky nim se svět držel vzájemně od druhé světové války pod krkem, nikdo nechtěl riskovat své zničení jako odvetu za expanzivní choutky.
Tomáš Flaška
100 vládních dnů za námi, mohu chválit
V těchto dnech uplyne prvních 100 dnů naší vlády „Bude líp“ pro „Naše lidi“. Jako nevolič vládní koalice jsem se obával co nastane. A jsem mile překvapen.
Tomáš Flaška
Ztroskotanci na Letné
A bylo jich docela dost. Byli ze všech věkových skupin a přijeli ze všech koutů republiky. Posuďte sami.
Tomáš Flaška
Česká televize už začíná fungovat
Ta revoluce už začala, a ne že ne. Stačí po očku sledovat činnost naší ještě veřejnoprávní instituce a už vám musí být jasno.
Tomáš Flaška
Mládeži, nesaháte nám ani po kotníky
Do Poslanecké sněmovny se loni dostalo nebývalé množství mladých lidí a je jedno z jakých stran. Snad konečně svěží závan.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
