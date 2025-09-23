Jak jsem se mýlil v politice
Možná bych to parafrázoval na: Jak jsem se mýlil v lidech. A teď Miloš Zeman ochutnává vlastní polívčičku.
Vzpomeňme si, jak spolu Miloš Zeman a Andrej Babiš byli jedna ruka, vzájemné úsměvy a obdivy sršely na všechny strany. Miloš Zeman před volbami parlamentními i prezidentskými Andreje Babiše vyzdvihoval, chválil a opěvoval na každém kroku. Miloš Zeman chtěl ve funkci prezidenta dokonce Andreje Babiše jmenovat po posledních volbách předsedou vlády, byť neměl parlamentní většinu. Politická agonie a chaos této země by se jen prodloužily. Budiž dáno k dobru Andreji Babišovi, že to rozumně odmítl.
No a teď ve vrcholící volební kampani se Andrej Babiš Miloše Zemana zalekl a radši zrušil společný předvolební mítink. O důvodech lze jen spekulovat. Nicméně náš mstivý bývalý prezident si to nenechal líbit a obratem sdělil, že ANO už volit nebude, ale bude to Stačilo! Tak pokud toto stačí k tomu, aby někdo změnil své volební preference, tak to jistě svědčí o tom, že je to hluboce přemýšlivý člověk, který má v zásadních otázkách jasno, ví, co která strana nejen slibuje, ale i udělala pro republiku a vidí dlouhodobý vývoj. Jsou to prostě ty nejlepší předpoklady pro funkci státníka, na kterou se jistě cítí do dnes. Pro Česko všecko! Jsme to kabrňáci, že jsme si takto zásadového člověka zvolili na 10 let prezidentem!
Ale Miloš Zeman nebyl sám. Andrej Babiš byl velmi potěšen z úspěchu Donalda Trumpa v prezidentských volbách ve Spojených státech. Největší opoziční předseda ve vysílání CNN Prima NEWS řekl, že jeho vítězství je gigantické a pomůže Evropě i celému světu. I rudou kšiltovku začal hrdě nosit. A uběhl nějaký čas a dozvídáme se nejdříve od jeho místopředsedy Karla Havlíčka: „My Trumpa neadorujeme.“ A nakonec i sám největší opoziční předseda řekne, že ho Trump zklamal. Při známé pomstychtivosti Donalda Trumpa by mohl jednou Andrej Babiš dopadnout hůře, než když ho zavrhl Miloš Zeman. Ale nebojme se. Náš největší opoziční předseda je pod rozlišovací schopností Donalda Trumpa. Tedy s výjimkou toho, když se s ním Donald Trump nechal vyfotit jako odměnu za nákup vojenských vrtulníků.
No a co chudák Robert Fico? Ten spanilé předvolební jízdy do Čech neplánuje, podobně jako jezdil Andrej Babiš před slovenskými volbami na Slovensko podporovat jeho. Nedělám si iluze, že by se tito dva rozkmotřili. Podle mě jen tým Andreje Babiše usoudil, že by to mohlo taky odlákat nějakou tu část voličů, která vidí poklonkování Moskvě už poněkud za čarou. Tak se dle mě domluvili. Ale uvidíte, že po volbách zase dojde na vzájemnou líbačku.
A je jedno jak ty volby dopadnou.
Diskusi nechávám otevřenou, ať se všichni ti lepší lidé, morální majáci společnosti, co mají Vysokou školu života a stojí neochvějně na té správné straně, nemají černobílé vidění světa a sbírají informace ze všech těch webů a řetězových mailů dřív, než je smažou, zde mohou vyřádit. Ostatním se omlouvám, ale odpovídat nebudu.
Tomáš Flaška
Fit for 55, další Babišova lež
Andrej Babiš tvrdí, že za Green Deal a následně za Fit for 55 může Fialova vláda. Má hodně krátkou paměť.
Tomáš Flaška
SPD to zase rozčíslo
Je to jednoznačně mozkový trust naší opozice. Převlečení komunisti se snaží aspoň mluvit vážně. Tito duševní giganti snad ani nemohou mít mozkovnu.
Tomáš Flaška
Pro naše lidi všecko. Tak nějak po slovensku a po maďarsku.
Naše budoucí vládní koalice složená asi z ANO a nějakého podporovatele typu rudí, hnědí, nebo fosilní, bude chtít dělat politiku všech azimutů.
Tomáš Flaška
Ať žijí svobodná média! Ale v naší režii.
Po volbách se asi můžeme těšit na fičák v podobě ovládnutí ČT a ČRo vládní mašinérií. To se stane přes zrušení koncesionářských poplatků.
Tomáš Flaška
Zlá EU, hodný pan Babiš
Titulek úmyslně jednoduchý, protože na jednoduché lidi se musí i jednoduše vysvětlovat. Pro ně ještě doplním, že EU = Evropská unie.
