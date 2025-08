Jak dál s booking.com?

Médii proběhla zpráva, že tisíce evropských hotelů chystají hromadnou žalobu na společnost booking.com. Ve hře budou asi miliardy.

Nejprve pro neznalé krátké vysvětlení, co to ten booking.com vlastně je. Jde o internetovou ubytovací platformu. Majitel hotelu (penzionu, bytu, campingu ....) se tam zaregistruje a prostřednictvím této platformy nabízí své služby. Cestovatel znající platformu a hledající někde ubytování zadá datum, počet osob a případně další požadavky a booking.com mu v této lokalitě nabídne všechny možnosti. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že to funguje parádně a spolehlivě (asi z 98%, ale o tom to dnes není).

Nutno dodat, že není povinností být jako provozovatel ubytování na této platformě a skutečně tam všichni nejsou. Dle mého odhadu tak polovina.

Booking.com si do smluv dával, že dané ubytovací zařízení nesmí nabízet své služby za ceny nižší, než kolik inzerují na booking.com. Ten požadavek je z mého hlediska oprávněný. Představme si (a to se dělo často), že pomocí booking.com jste si v dané lokalitě našli vhodné ubytování a pak oslovili přímo hotel s poptávkou. Hotel vám to dal za cenu někde pod booking.com, ale pořád nad tím, co mu zbylo po odečtení provize pro booking.com. Vydělali jste tak Vy, jako cestovatel, tak i hotel. Jediný, kdo prodělal, byl booking.com. Prostě poskytoval hotelům reklamu zdarma.

www.pixabay.com

Od roku 2024 byla evropskou legislativou společnosti booking.com tato praxe zakázána. Hotely se nyní dožadují odškodnění za léta 2004 až 2024, kdy to ve smlouvách měly. Dle mě nemravné, ale nechme rozhodnutí na soudu.

Jenže se na to podívejme i z druhé strany. Podle některých odhadů má dnes booking.com na trhu podíl asi 71% a míří tak k monopolnímu postavení. A to i poté, co má tyto cenové praktiky legislativně zakázány. Jinými slovy 71% všech rezervací udělaných přes internet jde přes platformu booking.com. Opět z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to začíná být průšvih. Když hledám například ubytování na týden v zimě v Alpách podívám se do vybraného střediska na ceny booking.com a protočí se mi panenky. Pak pracně hledám weby jednotlivých (i okolních) vesnic, složitě se tam proklikávám na seznam ubytovatelů (pokud vůbec je), zkouším tam najít ceny (dost často nejsou, nebo jsou neaktuální), každý pes jiná ves. To platí i pro ony weby. Angličtinu často hrdě nabízí, ale zjistíte, že to platí třeba jen pro titulní stranu. Proderu se tím, někoho si vyberu, napíšu mu. Odpověď žádná. Počkám pár dnů a zavolám. Na několikátý pokus to zvedne nějaká babička, která mluví pouze místním dialektem. Horkotěžko se domluvíme a třeba pochopím, že maily jí vyřizuje vnučka, která bude až o víkendu. Za pár dnů se třeba mohu konečně těšit na odpověď. Proti booking.com, kde je to vše hotové za pár minut, trvá tato anabáze obvykle několik dnů a bez záruky úspěchu. Výsledkem ale je, že platíte až o polovinu méně, než za podobné ubytování na booking.com.

Tedy monopolní praktiky jak vyšité. Jak z toho tedy ven?

Booking.com již nikoho cenově omezovat nesmí. Nesmí nic takového dát do smlouvy. Hotely (tím myslím samozřejmě všechny možné ubytovatele) v rámci konkurenceschopnosti mohou tedy ceny srážet i pod úroveň uvedenou na booking.com. Já být majitelem booking.com tak dám do smlouvy asi noticku, že prezentace hotelu může být ze strany booking.com kdykoliv zrušena a to i bez udání důvodu. A dělám si namátkové kontroly, jestli někdo ceny nepodráží a pak ho případně vyhodím.

V dlouhodobém výhledu by to mohlo vést ke zmenšení role booking.com na trhu (ale to asi tato společnost nechce). Na druhé straně by si hotely rozmýšlely, jestli chtějí být levnější, nebo být na booking.com. Prostě buď a nebo. Možná by to vedlo i k rozvoji konkurenčních platforem. Ty existují, ale dle mé zkušenosti ceny zhruba kopírují booking.com. Jejich uživatelský komfort a počet nabízených ubytování ale zdaleka úrovně booking.com nedosahuje.

Nakonec si to booking.com s hotely a zákonodárci vyříkají mezi sebou. Na to mají všechny strany odborníky. Boje s molochy vždy nějak dopadnou. Viz Microsoft, nebo třeba Google. Já, jako cestovatel, se budu muset rozhodovat, zda rezervovat rychle, pohodlně a draze přes booking.com, nebo pracně, složitě a zdlouhavě hledat alternativy za nižší cenu. A nemyslím si, že se na tomto v následujících létech něco změní. Ta žaloba je jenom o tom, že malí nenažranci žalují velkého. Určitě nejde ani jednomu o změnu na tomto poli a tudíž o zákazníka.