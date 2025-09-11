Já se letos fakt na ty volby vykašlu
Nevolit je u nás jasné ústavní právo, které chtěl svého času odbourat pouze náš moudrý prezident Zeman. Nicméně všichni tito nevoliči by si měli uvědomit, že jejich hlas bude následně vlastně rozdělen v poměru, jak volby dopadnou. A podívejte se na současné preference agentur pro výzkum veřejného mínění. Ne, že by volby dopadly úplně stejně, ale výsledek se nikdy až tak moc neliší. A teď si položte otázku:
Opravdu chcete abyste svými zhruba 30% pomohli hnutí ANO, nebo asi 20% koalici Spolu? O extremistech pravých i levých, kterým také něco přidáte, ani nemluvím. I těm dodáte nějaký poměr svého hlasu. Fakt to chcete? Tak nevolte. Ale na druhé straně sice můžete později kritizovat koho chcete a jak chcete, ale nikdy si nemůžete říci, že jste proti tomu něco udělali. O hlasech nevoličů se totiž musí hovořit jako o neutrálních, tedy že jim je to všechno úplně fuk.
www.pixabay.com
Podobné je to se Senátem. Prý zbytečný a to protože ho volí vlastně jen kolem 10-20% voličů. Jak za něj teď budeme rádi. To je totiž ta tolik vysmívaná pojistka demokracie. I když extremisté získají v Poslanecké sněmovně ústavní většinu, tak bez Senátu ústavu nezmění. Musí dokázat, že to umí dobře, že to dělají správně a za dva roky přesvědčit další třetinu národa o tom, že by je měla volit i do Senátu. A pokud se jim to bude dařit i dále, tak pak přesvědčí další třetinu a může se měnit i ústava. Jinými slovy Senát je tu od toho, aby se státnost neměnila podle nějaké krátkodobé módní vlny nějakých populistů ale aby to případně byl opravdu dlouhodobý promyšlený proces.
A proč to píšu? Vemte si včerejší výrok bezpečnostního experta SPD a poslance Radovana Vícha, které má asi našlápnuto do vlády. Připomínám, že SPD by rádo měnilo ústavu a chtělo by naše vystoupení z NATO (aspoň do teď). Tak včera pan Vích řekl že SPD nechce vystoupit z NATO nyní (po dronovém útoku Ruska na Polsko) a dodal: „V současné době na referendum o vystoupení z NATO prostě není doba.“
Vidíte tu zrůdnost jeho vyhlášení? Takže kdyby bylo po jeho, tak bychom z NATO už dávno odešli a teď, když se vyostřuje situace s Ruskem, tak bychom tam zase pokorně chtěli vstoupit? Nebo naopak, teď zůstaneme, je nám tu dobře a až nebude nebezpečí, tak rychle pryč? A co pak?
Vážená dámy nevoličky a vážení pánové nevoliči, uvědomte si, že když nepůjdete k volbám, tak dáváte část svého hlasu i takovémuto mozkovému trustu. Zamyslete se nad tím.
Tomáš Flaška
Není nad zdatného Motoristu
Vyjádření syna pilota Formule 1 na dálnici D4 k celé záležitosti nedávají pochyby o tom, že nad Motoristy není!
Tomáš Flaška
Parkování jen pro ženy? A co emancipace?
V Brně i Havířově na veřejných parkovištích zřídili několik míst vyhrazených výhradně ženám. V Brně to zdůvodňují bezpečností, v Havířově ale ne.
Tomáš Flaška
ANO uveřejnilo volební program. Proč vlastně?
Já ho ani číst nebudu. A proč tedy? Je to určitě zase jenom cár pěkného papíru. Vzpomeňme na rok 2017 a tehdejší předvolební kampaň.
Tomáš Flaška
Proč renomovaný sportovní komentátor najednou mlčí?
Kolega Nožička tady vždy vášnivě obhajoval čistotu sportu a stavěl se proti ubližování ruským sportovcům za jejich vyřazování z mezinárodních soutěží.
Tomáš Flaška
Andrejka praštili a už za to zase může vláda
První prohlášení místopředsedy ANO Karla Havlíčka bylo jasné a nezpochybnitelné. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech i STAN.“
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR
Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial...
Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve
Vysypané pivní lahve a basy z nákladního auta v Praze omezily ve čtvrtek ráno kolem 5:00 provoz na...
Vrah Trumpova spojence utekl. Prezident ze zabití Kirka viní radikální levici
Americké úřady stále pátrají po střelci, který ve středu zabil aktivistu Charlieho Kirka. Federální...
Pražský hrad v novém designu. Hrad ukáže vítězný návrh soutěže
Pražský hrad představí svou novou vizuální identitu. Proměnou projde značení památek, grafika...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 1437
- Celková karma 26,17
- Průměrná čtenost 2891x