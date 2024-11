Investigativně po stopách Filipa Turka

Upřímně řečeno jsem této, podle mého názoru, směšné figurce naší politiky zatím nevěnoval moc pozornosti. Ale udělali to za mě jiní, a tak jsem se jím začal zabývat hlouběji.

Paradoxně mi k tomu dopomohli jeho věrní fanoušci, což na nich nutno ocenit. Kolega Merta napsal blog o Hnutí Motoristé sobě, kde uvádí, že podle výzkumů už mají 6% a rozebíral teoretické možnosti s kým by mohli eventuálně vládnout.

Poznamenal jsem v diskusi: „Já tam vidím hlavně nacistické symboly na všech úrovních,“ protože mi v paměti utkvělo stíhání Filipa Turka za fotografii, na které je vidět se zdviženou pravicí.

A pak to přišlo. Zastánci, obdivovatelé, nadšenci a nábožní uctívači Filipa Turka se na mě vrhli jak supi a nechtěně prozradili další perličky.

Začnu svým věrným fanouškem, který nevynechá jedinou příležitost si do mě rýpnout, panem Jiřím Doleželem:

„Jaký máte ze sebe pocit, když zde o motoristech lžete? Zvedlo vám to sebevědomí?“

A pan Doležel mi poslal odkaz, že policie kauzu odložila. Naivně jsem se domníval, že neshledala v konání Filipa Turka trestný čin a samozřejmě jsem se omluvil: „OK. Sorry. O tom odložení jsem nevěděl.“

Ovšem to jsem netušil, že další věrný Filipa Turka, pan Karel Kameník, k celé kauze dodá svěží vítr a poslal mi dokonce nějaký citát, který stojí za to:

,,Policie uzavřela případ údajného hajlování europoslance Filipa Turka, kandidujícího za Přísahu a Motoristy. Případ, který se týkal fotografie z roku 2013, zachycující Turka se zdviženou pravicí připomínající nacistický pozdrav, byl odložen kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Na dotaz České televize to potvrdil pražský obvodní státní zástupce Jan Vychyta.“

Takže ne, že se trestný čin nestal, ale policie se tím nezabývá, protože je to případně již promlčené. Pan Doležel šel ale dál a celé to hodil na jím nenáviděné STAN:

„Zjistěte si poslední informace, policie už v této pseudo kauze v režii STAN rozhodla,“ a na mou adresu dodal: „Vy zde budete motoristy jen špinit. Nic jiného od vás neleze čekat.“ Jako vždy jsem byl diagnostikován, dodávám.

Pominu tuto úvahu na úrovni o spiknutí iluminátů a myslel jsem, že končíme.

Ovšem pan Doležel tomu dal korunu:

„Ne. Turek to má na Facebooku a odtud to vytáhl Stan.“

Tak očekával bych od politika, že pokud má nějakou fotku, která může vzbuzovat pochybnosti, tak že tu fotku z veřejného prostoru stáhne. Ale pan Doležel nám oznámil, že Filip Turek se tou fotkou nadále hrdě chlubí a může za to STAN.

Děkuji oběma pánům za vnesení jasna do celého případu Filipa Turka. Ale pojďme dál.

Pan Doležel mi doporučil (chyby neopravuji):

„Pan Flaško, sledujte vystoupení pana Turka, sledujte jeho práci v EU. Jeho názory kopíruje už i ODS, prezident a mnozí další politici. Motoristé mohou být rozhodující stranou pro sestavení vlády po volbách!“

No tak na práci pana Turka v Evropském Parlamentu jsem se s chutí podíval. První, co mě trklo, bylo, že nehlasoval pro dvě rezoluce na podporu Ukrajiny. A dále v říjnu hlasoval proti rezoluci, kde Evropský parlament vyjádřil znepokojení nad sílícím vlivem Ruska v Gruzii. Tak to je práce v Evropském parlamentu jak vyšitá. Akorát si pan Turek asi plete Brusel s Moskvou.

Další diskutující mě upozornil na zajímavý článek – zdroj a zdroj. Pan Filip Turek je zde zadokumentován, jak se věnoval alternativním léčebným metodám, doporučoval k léčení i SAVO a teď nenápadně své působení v této rodinné záležitosti zkouší hodit na svou sestru. Upřímně řečeno, pokud i jen jeden jediný člověk něčemu takovému uvěřil, vynechal lékaře, vsadil na tyto metody a následně umřel, tak je to už hyenismus nejvyššího kalibru. Obzvláště proto, že to jistě neslo dobré peníze. Jinak by to rodina Filipa Turka nedělala.

Když k tomu připočtu Mladé motoristy a jejich Cedule s nápisy „Mám doma dýku SS“, „Sněm 9/11“ s vyobrazením newyorských Dvojčat – zdroj, vychází mi z toho, že celé toto hnutí je na hraně zákona, včetně jeho šéfa.

Ale nezoufejme. Oněch 6% preferencí, společně s asi 5% SPD a 5% pro komunisty je oněch stabilních 15-20% pro extremisty již od listopadu 1989. Akorát se to mezi těmito stranami pouze různě přelévá. Ale jenom to potvrzuje, že extrémní pravice a extrémní levice vlastně jedno a totéž jsou.