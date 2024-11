I vrah má ke svému konání důvod

Připadá vám to přitažené za vlasy? V různých podobách slyšíme toto omlouvající tvrzení dnes a denně.

Naposled mě zaujala věta v blogu Zdenka Hornera, který se zmiňuje o činnosti palestinských lidí (abych použil jeho terminologii) dne 07.10.2023, kdy vtrhli do Izraele, vraždili děti před očima rodičů, nebo je zaživa upekli v troubě, mučili a mrzačili koho potkali, zabíjeli a brali rukojmí. To vše za (opět použiji mírný výraz) souhlasného pochopení většiny palestinského lidu, který zůstal doma. Pan Horner k tomu napsal, že je to způsobeno předchozí historií, což je: „... ovšem nijak neomlouvá, jen vysvětluje.“

Takovou větu můžeme slyšet v jiné podobě například v souvislosti s přepadením Ukrajiny na adresu Rusů: ... je potřeba vzít v úvahu, co tomu předcházelo ... podívejte se na události na Donbase před invazí .... Majdan .... snaha Ukrajiny o vstup do NATO... atd. atd. Dotyční k tomu vždy rádi dodají, že ruskou invazi odsuzují, ale že má své vysvětlení. O mučení, porušťování obyvatelstva, zabíjení zajatců, vraždění civilistů a odvozu dětí již taktně mlčí. Ale podle nich by se určitě i pro to našlo vysvětlení.

Vrah má ke svému činu také vždy motiv.

Znásilněná holka by se tomu vyhnula, kdyby nechodila tak vyzývavě oblečená.

Zloděj by nekradl, kdyby neviděl, že někdo jiný si žije lépe než on.

Ke všemu lze dodat: „to je neomlouvá, jen vysvětluje“.

Ostatně i nacisté měli pro plynové komory na Židy své vysvětlení.

Všichni tihle zastánci věty: „to nijak neomlouvá, jen vysvětluje“ neříkají jinými slovy nic jiného, než že oběť si za to může sama.