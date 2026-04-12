Humorná rétorika členů hnutí ANO
Začnu samozřejmě předsedou, samotným velkým Andrejem Babišem. Tradiční chaotické mikrořízení ohledně cen paliv vyšperkoval svým prohlášením na adresu rafinérií: „Protože ti hlavní hráči, PKN Orlen a MOL zkrátka nepochopitelně, když burza šla o 15 procent dolů, navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny, a to my jsme jim půjčili 100 tisíc tun ropy. Tak to se mi vůbec nelíbí. Doufám, že to byl jenom dočasný omyl, a očekávám, že dnes ceny půjdou dramaticky dolů.“
Připomínám, že MOL je maďarská společnost a vláda vlastní v této společnosti svůj podíl se zvláštním hlasovacím právem. Jinými slovy ji může dost ovládat. Tak si říkám, proč tedy naše vláda nepožádá tu maďarskou o snížení cen? Třeba se dozví, že to nejde, ale za pokus to snad stojí, ne? Ostatně vždyť i premiér Babiš současného maďarského premiéra před dnešními volbami podpořil a velmi půvabně to zdůvodnil: „Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy.“
Tak samozřejmě že je maďarským národním zájmem prodávat výrobky svých rafinérií do zahraničí co nejdráž. Jenže, když takovouto politiku u (skoro) sousedů náš premiér podporuje, tak co je tedy naším národním zájmem? Vyšší ceny paliv pro „naše lidi“?
Další perlou je poslanec ANO Pavel Růžička. Momentálně už čelí žalobě za svá opakovaná prohlášení na adresu bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého v souvislosti s drony na Ukrajinu. Pan Mikulecký nesouhlasí s tvrzením Pavla Růžičky, že jeho skupina D nedodala na Ukrajinu jediný dron. Lživým se ukázalo i tvrzení Pavla Růžičky, že příspěvky na drony šly na alimenty spoluzakladatele skupiny D podplukovníka v záloze Jana Veverky. Ukázalo se, že ty peníze šly ve skutečnosti na nájem.
Trpělivost prostě přetekla a na poslance ANO Pavla Růžičku byla podána žaloba. A teď přijde ten veselý komentář Pavla Růžičky k té žalobě:
„Jsem zvědav, zda i nadále budou novináři o celé kauze informovat nestranně a zohledňovat obě strany, nebo zda bude pokračovat zjednodušené rozlišování na dobro a zlo, kdy jedna strana zůstává bez kritiky a druhá je vykreslována jako problematická jen proto, že upozorňuje na sporné skutečnosti.“
Teď nevím, co si z toho mám vybrat. Budou i nadále novináři o celé kauze informovat nestranně (asi jako doposud), nebo bude pokračovat zjednodušené rozlišování (asi taky jako doposud)?
Pan poslanec v duchu současné vládní koalice má prostě v genech zakódováno, že za vše mohou novináři, kteří na nějakou nepravost upozorní, a nikoliv oni sami. Jenže v těch genech už evidentně nemá, jak to správně vyjádřit, aby to nepůsobilo, řeknu to jemně, poněkud komicky. A tak jeho zmatečná vyjádření působí hloupě, nebo nečesky, nebo prostě směšně. Stejně jako u jeho předsedy. Ale je s nimi aspoň legrace.
Tomáš Flaška
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
