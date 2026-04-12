Humorná rétorika členů hnutí ANO

Buď neumí pořádně česky (předseda určitě), nebo nechápou co říkají, nebo jen něco setrvačně opakují pořád dokola a sami nevědí co.

Začnu samozřejmě předsedou, samotným velkým Andrejem Babišem. Tradiční chaotické mikrořízení ohledně cen paliv vyšperkoval svým prohlášením na adresu rafinérií: „Protože ti hlavní hráči, PKN Orlen a MOL zkrátka nepochopitelně, když burza šla o 15 procent dolů, navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny, a to my jsme jim půjčili 100 tisíc tun ropy. Tak to se mi vůbec nelíbí. Doufám, že to byl jenom dočasný omyl, a očekávám, že dnes ceny půjdou dramaticky dolů.“

Připomínám, že MOL je maďarská společnost a vláda vlastní v této společnosti svůj podíl se zvláštním hlasovacím právem. Jinými slovy ji může dost ovládat. Tak si říkám, proč tedy naše vláda nepožádá tu maďarskou o snížení cen? Třeba se dozví, že to nejde, ale za pokus to snad stojí, ne? Ostatně vždyť i premiér Babiš současného maďarského premiéra před dnešními volbami podpořil a velmi půvabně to zdůvodnil: „Vždy chránil maďarské občany a maďarské národní zájmy.“

Tak samozřejmě že je maďarským národním zájmem prodávat výrobky svých rafinérií do zahraničí co nejdráž. Jenže, když takovouto politiku u (skoro) sousedů náš premiér podporuje, tak co je tedy naším národním zájmem? Vyšší ceny paliv pro „naše lidi“?

Další perlou je poslanec ANO Pavel Růžička. Momentálně už čelí žalobě za svá opakovaná prohlášení na adresu bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého v souvislosti s drony na Ukrajinu. Pan Mikulecký nesouhlasí s tvrzením Pavla Růžičky, že jeho skupina D nedodala na Ukrajinu jediný dron. Lživým se ukázalo i tvrzení Pavla Růžičky, že příspěvky na drony šly na alimenty spoluzakladatele skupiny D podplukovníka v záloze Jana Veverky. Ukázalo se, že ty peníze šly ve skutečnosti na nájem.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pavel-ruzicka-ano-odskodneni-soud-trestni-stihani.A240222_184916_domaci_pari/foto/PAK7a6bde_101517_5433622.jpg

Trpělivost prostě přetekla a na poslance ANO Pavla Růžičku byla podána žaloba. A teď přijde ten veselý komentář Pavla Růžičky k té žalobě:

„Jsem zvědav, zda i nadále budou novináři o celé kauze informovat nestranně a zohledňovat obě strany, nebo zda bude pokračovat zjednodušené rozlišování na dobro a zlo, kdy jedna strana zůstává bez kritiky a druhá je vykreslována jako problematická jen proto, že upozorňuje na sporné skutečnosti.“

Teď nevím, co si z toho mám vybrat. Budou i nadále novináři o celé kauze informovat nestranně (asi jako doposud), nebo bude pokračovat zjednodušené rozlišování (asi taky jako doposud)?

Pan poslanec v duchu současné vládní koalice má prostě v genech zakódováno, že za vše mohou novináři, kteří na nějakou nepravost upozorní, a nikoliv oni sami. Jenže v těch genech už evidentně nemá, jak to správně vyjádřit, aby to nepůsobilo, řeknu to jemně, poněkud komicky. A tak jeho zmatečná vyjádření působí hloupě, nebo nečesky, nebo prostě směšně. Stejně jako u jeho předsedy. Ale je s nimi aspoň legrace.

Autor: Tomáš Flaška | neděle 12.4.2026 14:48 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Tomáš Flaška

Artemis 2 – kolosální úspěch, nebo?

Gratuluji posádce, celému týmu, vědcům, námořnictvu, prostě všem, kdo se na tom podíleli. Po dlouhé době jsem zase sledoval v přímém přenosu celý několikadenní příběh.

11.4.2026 v 12:13 | Karma: 18,59 | Přečteno: 397x | Diskuse | Věda

Tomáš Flaška

Alza nebo Datart? Pobaví oba.

Když nám po asi dvou desetiletích odešla varná deska, tak jsem ještě netušil jak se zasměji při její výměně.

9.4.2026 v 10:01 | Karma: 36,81 | Přečteno: 2689x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Jak lze opovrhovat koaličním partnerem i voličem

Vláda sáhla ke krokům, které mají snížit ceny paliv. Nejprve se na ně trochu podívejme ekonomicky. A potom zase na tu veselou vládní grotesku.

4.4.2026 v 16:23 | Karma: 37,77 | Přečteno: 2402x | Ekonomika

Tomáš Flaška

NATO bez USA?

Nejde ani tak o ony USA, jako spíše o jaderné zbraně. Paradoxně díky nim se svět držel vzájemně od druhé světové války pod krkem, nikdo nechtěl riskovat své zničení jako odvetu za expanzivní choutky.

2.4.2026 v 12:03 | Karma: 21,02 | Přečteno: 387x | Společnost

Tomáš Flaška

100 vládních dnů za námi, mohu chválit

V těchto dnech uplyne prvních 100 dnů naší vlády „Bude líp“ pro „Naše lidi“. Jako nevolič vládní koalice jsem se obával co nastane. A jsem mile překvapen.

25.3.2026 v 8:45 | Karma: 41,82 | Přečteno: 2992x | Politika
Tomáš Flaška

  • Počet článků 1504
  • Celková karma 32,33
  • Průměrná čtenost 2839x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

