Hospodská opozice a uhlazená koalice

Porovnejme si některé výroky posledních měsíců z obou stran politického spektra. Svědčí to i o poptávce nás voličů, co chceme.

Když prezident podepsal rozpočet na rok 2025, slyšeli jsme např. od Andreje Babiše: „Myslím, že nikdo nečekal nic jiného. Pan prezident vždy naoko váhá, ale vládu pokaždé podrží.“ Nebo od Tomia Okamury: „Přes všechny výtky, jak opozice tak Národní rozpočtové rady a poradců prezidenta, už měsíc říkáme, že prezident zákon podepíše, protože dlouhodobě podporuje vládu premiéra Petra Fialy.“

Uběhlo pár měsíců a prezident nepodepsal zákon o novele platů veřejných činitelů. Myslíte, že ze strany vlády po vzoru opozice zaznělo něco o tom, že prezident přeci zásadně podporuje opozici a že se to dalo čekat?

Premiér Fiala k tomu řekl: „S výhradami pana prezidenta v zásadě souhlasím. Řadu z nich jsem v uplynulých měsících opakovaně veřejně vyjádřil,“ uvedl a dodal: „Návrh je výsledkem velice komplikovaného procesu, na němž se mimo jiné podepsala i zcela nekonstruktivní opozice.“ Kultivovaně, jasně a bez osočování.

Ovšem poslankyně za ANO Alena Schillerová má najednou pro prezidenta jen slova chvály (kam zavál vítr ono „že vládu pokaždé podrží“?): „Nedivím se, že se prezident odmítl podílet na chaotickém řešení, které Fialova vláda připravila nejen pozdě, ale také špatně..“

Ovšem korunu všemu nasadila předsedkyně KSČ(M) Kateřina Konečná když po oznámení předsedkyně TOP09 Markéty Pekarové Adamové, že ze zdravotních důvodů již nebude kandidovat v podzimních volbách napsala „Odkdy je svědomí zdravotní problém?“

Uvědomila si, že přestřelila, po krátké době to smazala, ale zpráva si na internetu již žila vlastním životem. Nezbylo jí tudíž nic jiného, než se omluvit, ovšem tradičně s oním ale: „Je to jediná sociální sít, k níž mají přístup i mí spolupracovníci, aby mezi těmi, kteří mě posílají na šibenici nebo mi vulgárně nadávají, sledovali aktuální informace. Při rychlosti této sítě a mezi těmito příspěvky nemám čas vše kontrolovat. Okamžitě, kdy jsem zjistila, že takový příspěvek byl vydán mým jménem, smazala jsem jej. Ačkoliv s Markétou Pekarovou politicky nemáme společného asi vůbec nic, tak se jí tímto omlouvám a přeji brzké uzdravení.“

Prostě ona nic, ona muzikant, to ti nezbední spolupracovníci. Jenže před tím napsala: „Ano, tady se omlouvám. Ujelo mi to a zpráva tam byla 50 s, než jsem ji stáhla. Přeji jí brzké uzdravení.“ Tak psala to ona, nebo ne? Prostě lže jako správná komunistka.

Vzhledem k aktuálním preferencím politických stran je nutno se podrobit vůli většiny voličstva a smířit se s tím, že tyto praktiky nám vyhovují, imponují a budeme pro ně hlasovat.