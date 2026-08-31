Hluboko pod 400 miliard
Dnes nám vláda oznámila, že schodek bude 389 miliard. Tedy ten rozdíl 11 miliard znamená hluboko pod 400? Kdyby náhodou naplánovala schodek na 350 miliard, tak by to bylo pod hranicí 400 miliard co? Propastně hluboko? A letos naplánovaný schodek 310 miliard je tedy v porovnání se 400 miliardami co? Pravděpodobně giganticky hluboko. Tedy pokud škála znalostí českého jazyka Andreje Babiše vůbec obsahuje takový rozsah přívlastků. Pochybuji.
Od Aleny Schillerové jsme se dozvěděli, že plánovaný schodek je hlavně z důvodu investic. Jenže investice jsou v rozpočtu naplánovány na 290 miliard. Tedy zbytek schodku, nějakých 100 miliard, prostě prožereme. A to už neokecá ani zdatná fotomodelka, partnerka různých pávů, případně figurka v podobě hranolky, současná ministryně financí.
Stejně má jasno – předchozí kabinet prý zanechal zemi ve „zbědovaném stavu“. Ach ten arcilotr Fiala, už toho má na svědomí možná dokonce víc než Kalousek. Ale stejně je to frajer. Představte si to, bude už více jak rok odstaven od moci a stejně stále ovlivňuje současnou vládní politiku. To je divné voliči, co myslíš? Proč jsi volil opačně, když je ti to stejně houby platné?
Paní ministryně má stejně dokonalé recepty na ekonomiku. Připomeňme si jednu z mnoha jejích perel.
V roce 2022, když byla v opozici a paliva se prodávala kolem 39 Kč za litr, prohlásila na adresu vlády: „Cena benzínu i nafty je problém. Tak jako jsme navrhli snížení DPH na energie, navrhneme totéž i u pohonných hmot. Skoro polovinu jejich ceny tvoří daně! Státní pokladna kvůli růstu cen vydělává více, ale ty peníze tahá z kapes lidí. Nechme jim je, teď je potřebují.“
Prý budou levnější energie, levnější hypotéky a Motoristé se postarají, aby schodky nebobtnaly.
Dnes, když je ve vládě a cena nafty atakuje 50 Kč za litr, je ticho po pěšině. Žádná navrhovaná opatření, přesto skoro rekordní schodek. Ale já vím, může za to Fiala, možná ještě Kalousek, určitě Soros a v pozadí ilumináti.
Pořád to říkám, tato vláda je totální soubor komiků. Je tu ale jeden rozdíl. Ti chytřejší se jim smějí. Ti ostatní je volí.
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Diskusi nechávám otevřenou, ať se pobavíme advokáty a voliči této vlády a jejich argumenty. Reagovat na slabomyslné nemá cenu.
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