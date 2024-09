Gratuluji vítězům a těším se až splní své sliby

Hnutí ANO si polepšilo a zřejmě bude mít hejtmana v mnoha krajích. Určitě ve více, než doposud. A tam se jistě lidem volba vyplatí.

Já ho sice nevolil, ale jistě je náš národ rozumnější než já a proto ví co dělá a jistě zvolil dobře. Hnutí ANO mělo velmi zajímavý předvolební program, před těmito krajskými volbami. Najdete ho zde: https://www.anobudelip.cz/file/edee/lepsi-cesko/volte-39.pdf

Ocituji některé pasáže (bohužel z důvodu práv nemohu převzít obrázek):

VRÁTÍME LIDEM, CO JIM FIALOVA VLÁDA VZALA.

Kdyby měl někdo pochyb, jak to chce na krajské úrovni udělat, tak to vysvětluje sám předseda Andrej Babiš: „Když máme neschopnou vládu, musí pomáhat kraje.“

Takže je to jasné, není pochyb že to půjde, když to tvrdí sám pan předseda.

Mě osobně napadá zvýšení ceny dálniční známky, zvýšení daně z nemovitostí, místopředseda hnutí pan Havlíček v tomto dokumentu dokonce tvrdí: „Oproti roku 2021 platíme za elektřinu o 79 procent víc a za plyn dokonce o 100 procent víc!“. Nebo dodává, že vláda sebrala důchodcům 1000 korun. A našlo by se toho jistě víc.

Takže očekávám pro začátek snížení daně z nemovitosti, ceny dálniční známky, zvýšení důchodů a snížení cen energií. A že to určitě půjde, naprosto bez obalu p. Havlíček v onom dokumentu potvrdil: „Chceme vrátit lidem to, co jim Fialova vláda vzala. A že my na rozdíl od ODS, STAN, Pirátů, TOP 09 nebo lidovců své sliby plníme, to už snad lidi vědí.“

Tak se moc těším na tu krajskou práci a splnění slibů. Jistě to půjde přinejmenším v krajích, kde bude mít ANO hejtmana. Lidem tam to přeji, mají se na co těšit. Gratuluji jim ke šťastné volbě, bude líp, ale hlavně levněji. A ostatní jim jistě budou jen závidět.