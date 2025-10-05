Gratulace vítězům voleb. A těšme se na zářné zítřky.

Národ rozhodl, je nutno to akceptovat a pogratulovat vítězům. Na druhé straně je poněkud pod úrovní vysmívat se poraženým.

V každém případě je nutno se zbavit onoho „oni dělají….oni vymysleli …. oni si zvýšili ….“, to není pravda. Vše co jakákoliv vláda udělá, a po revoluci udělala, dělá a dělala z vůle většiny národa. To „oni“ platilo za komunistů, kdy se o žádné svobodné volby nejednalo, a platí dnes v autoritářských režimech. Neobstojí ani argument o nižší (nebo v případě Senátu nízké) volební účasti. Kdo nevolí, dává najevo, že je mu to fuk a je nutno ho považovat v těchto otázkách za neutrální nezúčastněnou osobu.

Paradoxně tak řeknu, že Rusové možná nejsou jako národ tak zlí, jako Slováci. Rusové svobodné volby nemají, a nemají ani svobodu slova. To, co dělá Fico, dělá z vůle většiny národa ve svobodných volbách. A tak tomu vždy bylo a doufám, že i do budoucna bude, i u nás.

Po minulých volbách jsem si dal předsevzetí (a domnívám se, že jsem ho i dodržel), že se nebudu ve svých blozích a diskusích vysmívat těm poraženým. Tím myslím místní blogerskou a diskusní komunitu. To jsem ale ještě netušil, že ještě v den voleb to zazní z úst vítěze: „Divím se, že mají tolik hlasů, vůbec nevím, kdo je mohl volit,řekl Andrej Babiš na účet stran vládní koalice. Tak mu napovím – jsem to třeba já. Ale berme to jako euforii z vítězství, malý úlet, a budiž mu té radosti dopřáno. Pokud se chce někdo přidat i na těchto stránkách, i jemu budiž té radůstky dopřáno.

A nyní už bude jen líp, nezbývá, než se těšit. Připomenu předvolební slib:

https://www.lidovky.cz/nazory/krajske-senatni-volby-pouceni-ods-fiala-vlada-koalice-ano-pirati-zvasty-moskva-krajnice-unesena-lod.A240922_194032_ln_nazory_lvot/foto/DAV9a1f7eae52_061325_4419190.jpg

Já to nebudu přehánět a pro začátek bych byl rád, kdyby se mi snížila daň z nemovitosti a cena za roční dálniční známku, blíží se mi výročí. Takže pánové a dámy nové vlády – vzhůru do práce!

Autor: Tomáš Flaška | neděle 5.10.2025 9:09 | karma článku: 15,23 | přečteno: 198x

Další články autora

Tomáš Flaška

Ach ty firmy a ten jazyk

Firmy se snaží zatajit svůj původ a také se nehlásí k tradičnímu názvu. Někdy mu dokonce dávají jiné vysvětlení. Pojďme trochu odlehčit předvolební nervozitu.

1.10.2025 v 20:55 | Karma: 17,17 | Přečteno: 337x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Víš, koho budeš volit?

Položte tu otázku ve vašem okolí tomu, kdo tvrdí, že je politikou zklamán, že ho zklamala vláda, opozice, že jsou všichni stejní šašci apod.

30.9.2025 v 6:32 | Karma: 31,32 | Přečteno: 2915x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

Co s houbama?

Dva tipy, jak s nimi, v této momentálně vydařené sezóně, naložit. A není to nic složitého. Chuťově ale excelentní.

28.9.2025 v 20:29 | Karma: 16,66 | Přečteno: 251x | Diskuse | Fotoblogy

Tomáš Flaška

Platí u nás právo, nebo ne?

Podívejme se, kdo dnes zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu ohledně koalic. Možná pár komentátorů, ale kdo z politiků?

26.9.2025 v 6:56 | Karma: 32,12 | Přečteno: 2971x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

O co vše nás připravila Fialova vláda

Je to jasné. Seznam toho, co jsme museli zaplatit za poslední čtyři roky navíc by vydal na několik blogů. Podívejme se aspoň na nejmarkantnější věci.

25.9.2025 v 10:19 | Karma: 23,13 | Přečteno: 800x | Diskuse | Ekonomika
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  20:46

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

2. října 2025  11:33

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Nehoda čtyř aut zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

5. října 2025  11:03

Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se...

ONLINE: Pavel zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, podle Fialy to bude logické

5. října 2025  5:30,  aktualizováno 

Sledujeme online Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to...

Tvořit vládu silou není správné, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce

5. října 2025  10:56

Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z...

Češi v zahraničí poprvé volili poštou, přišlo necelých 9 tisíc hlasů. Vyhrálo SPOLU

5. října 2025  10:45

Novinku letošních voleb, korespondenční hlasování, využilo 8 978 českých občanů v zahraničí....

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1450
  • Celková karma 26,84
  • Průměrná čtenost 2877x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.