Gratulace vítězům voleb. A těšme se na zářné zítřky.
V každém případě je nutno se zbavit onoho „oni dělají….oni vymysleli …. oni si zvýšili ….“, to není pravda. Vše co jakákoliv vláda udělá, a po revoluci udělala, dělá a dělala z vůle většiny národa. To „oni“ platilo za komunistů, kdy se o žádné svobodné volby nejednalo, a platí dnes v autoritářských režimech. Neobstojí ani argument o nižší (nebo v případě Senátu nízké) volební účasti. Kdo nevolí, dává najevo, že je mu to fuk a je nutno ho považovat v těchto otázkách za neutrální nezúčastněnou osobu.
Paradoxně tak řeknu, že Rusové možná nejsou jako národ tak zlí, jako Slováci. Rusové svobodné volby nemají, a nemají ani svobodu slova. To, co dělá Fico, dělá z vůle většiny národa ve svobodných volbách. A tak tomu vždy bylo a doufám, že i do budoucna bude, i u nás.
Po minulých volbách jsem si dal předsevzetí (a domnívám se, že jsem ho i dodržel), že se nebudu ve svých blozích a diskusích vysmívat těm poraženým. Tím myslím místní blogerskou a diskusní komunitu. To jsem ale ještě netušil, že ještě v den voleb to zazní z úst vítěze: „Divím se, že mají tolik hlasů, vůbec nevím, kdo je mohl volit,“ řekl Andrej Babiš na účet stran vládní koalice. Tak mu napovím – jsem to třeba já. Ale berme to jako euforii z vítězství, malý úlet, a budiž mu té radosti dopřáno. Pokud se chce někdo přidat i na těchto stránkách, i jemu budiž té radůstky dopřáno.
A nyní už bude jen líp, nezbývá, než se těšit. Připomenu předvolební slib:
Já to nebudu přehánět a pro začátek bych byl rád, kdyby se mi snížila daň z nemovitosti a cena za roční dálniční známku, blíží se mi výročí. Takže pánové a dámy nové vlády – vzhůru do práce!
Tomáš Flaška
Ach ty firmy a ten jazyk
Firmy se snaží zatajit svůj původ a také se nehlásí k tradičnímu názvu. Někdy mu dokonce dávají jiné vysvětlení. Pojďme trochu odlehčit předvolební nervozitu.
Tomáš Flaška
Víš, koho budeš volit?
Položte tu otázku ve vašem okolí tomu, kdo tvrdí, že je politikou zklamán, že ho zklamala vláda, opozice, že jsou všichni stejní šašci apod.
Tomáš Flaška
Co s houbama?
Dva tipy, jak s nimi, v této momentálně vydařené sezóně, naložit. A není to nic složitého. Chuťově ale excelentní.
Tomáš Flaška
Platí u nás právo, nebo ne?
Podívejme se, kdo dnes zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu ohledně koalic. Možná pár komentátorů, ale kdo z politiků?
Tomáš Flaška
O co vše nás připravila Fialova vláda
Je to jasné. Seznam toho, co jsme museli zaplatit za poslední čtyři roky navíc by vydal na několik blogů. Podívejme se aspoň na nejmarkantnější věci.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Nehoda čtyř aut zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu
Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se...
ONLINE: Pavel zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, podle Fialy to bude logické
Sledujeme online Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to...
Tvořit vládu silou není správné, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce
Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z...
Češi v zahraničí poprvé volili poštou, přišlo necelých 9 tisíc hlasů. Vyhrálo SPOLU
Novinku letošních voleb, korespondenční hlasování, využilo 8 978 českých občanů v zahraničí....
Pronájem designového bytu 2+1 v Ostravě-Porubě
Charkovská, Ostrava - Poruba
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 1450
- Celková karma 26,84
- Průměrná čtenost 2877x