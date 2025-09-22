Fit for 55, další Babišova lež
V minulém článku jsem ukázal a ozdrojoval, jak Green Deal schválila vláda hnutí ANO a předseda Andrej Babiš dokonce nad přijetím jásal: „To je tisíc miliard, které máme dostat hlavně na investice do vody, do lesů, do životního prostředí, do ekologizace průmyslu, což je pro nás výhodné. Uvažovat o vystoupení ze Zelené dohody není vůbec namístě...“
Nyní nemůže současnému premiérovi přijít na jméno protože údajně odsouhlasil agendu Fit for 55.
Tak předně si vysvětleme, co to ono Fit for 55 vlastně je. Je to v podstatě jen prováděcí soubor opatření, jak dosáhnout cílů obsažených v Green Dealu. Green Deal jako takový stanoví, že do roku 2050 bude EU uhlíkově neutrální. Při jeho schvalování měla naše vláda za předsednictví Andreje Babiše možnost ho vetovat. Co k tomu ale Andrej Babiš řekl – viz výše.
Fit for 55 pak stanoví, že cílem je snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Jinými slovy je to jen průběžný cíl, jak dojít postupně k velkému cíli Green Dealu. To je asi podobné, jako byste si odsouhlasili, že 200 litrový sud naplníte vodou za 20 dnů. A v mezidobí si vytyčili, že prvních 100 litrů tam nalijete za 10 dnů. Co na tom chcete měnit? Můžete je tam nalít za 15 dnů a o to více budete později makat, nebo platit ostatním, kteří to udělají za vás. Nebo je tam můžete nalít za 5 dnů a pak si už v klidu užívat relativní pohody na zbylých 100 litrů za 15 dnů. Ale ten sud naplnit musíte, to nám už Andrej Babiš odsouhlasil.
Zdroj obrázku idnes.cz: Odkaz
Můžete to třeba přirovnat i ke košíku s ovocem. Máte ho naplnit 50 kusy. A vy teď můžete jen diskutovat kdy tam dáte prvních 20 kusů a zda to budou hrušky nebo jablka.
Takže Fit for 55 je jen prostředek, jak dosáhnout závazku. A byl odsouhlasen kvalifikovanou většinou členských států EU. I kdybychom se na zadní stavěli, tak jsme ho už nemohli vetovat. To Andrej Babiš prokoučoval když se schvaloval Green Deal jako celek.
A navíc. Vezměte si co ke schválení Fit for 55 říká Wikipedia: Dne 17. prosince 2020 Evropská rada (pro za ČR hlasoval předseda vlády Andrej Babiš) schválila nastavení ambiciózních klimatických cílů EU pro rok 2030 (tzv. Klimatický zákon, snížení emisí o 55 % ve srovnání s hodnotami v roce 1990 – to je ono Fit for 55 – pozn. autora) s deklarací: „Aby EU v souladu s cíli Pařížské dohody splnila cíl, jímž je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, musí zvýšit své ambice pro nadcházející desetiletí a aktualizovat svůj rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky.“
Takže tvrzení, že za Fit for 55 může Fialova vláda (podobně jako za Green Deal) je lež jako věž.
–––––––––––––-
Diskusi nechávám otevřenou, ať si mohou příznivci ANO ulevit. Hádkami s nimi nemíním ztrácet čas. Ostatním diskutujícím se omlouvám.
Tomáš Flaška
SPD to zase rozčíslo
Je to jednoznačně mozkový trust naší opozice. Převlečení komunisti se snaží aspoň mluvit vážně. Tito duševní giganti snad ani nemohou mít mozkovnu.
Tomáš Flaška
Pro naše lidi všecko. Tak nějak po slovensku a po maďarsku.
Naše budoucí vládní koalice složená asi z ANO a nějakého podporovatele typu rudí, hnědí, nebo fosilní, bude chtít dělat politiku všech azimutů.
Tomáš Flaška
Ať žijí svobodná média! Ale v naší režii.
Po volbách se asi můžeme těšit na fičák v podobě ovládnutí ČT a ČRo vládní mašinérií. To se stane přes zrušení koncesionářských poplatků.
Tomáš Flaška
Zlá EU, hodný pan Babiš
Titulek úmyslně jednoduchý, protože na jednoduché lidi se musí i jednoduše vysvětlovat. Pro ně ještě doplním, že EU = Evropská unie.
Tomáš Flaška
Jak se jezdí v Itálii?
Jednoduše řečeno – živelně. A vesele. Nikdo se nenervuje a dopravní předpisy jsou spíše doporučením.
|Další články autora
