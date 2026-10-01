Filip Turek je nevinný?
Policie odložila vyšetřování dopravní nehody vládního zmocněnce (skoroministra) Filipa Turka na pražském náměstí I.P.Pavlova, protože se nejednalo o trestný čin. Ve zdůvodnění stojí: „V souvislosti s dopravní nehodou, která se odehrála 13. července 2026 na I. P. Pavlova, policisté ukončili prověřování. Na základě provedeného šetření a závěrů znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno.“
Jinými slovy nehoda se stala, ale zranění při tom bylo tak malé, že nevyžadovalo pracovní neschopnost delší než sedm dnů jak vyžaduje zákon, aby se to dalo klasifikovat jako trestný čin ublížení na zdraví. Nehoda tak byla postoupena městskému úřadu ke správnímu řízení za přestupek.
Ať už byl viníkem kdokoliv, tak měl prostě z pekla štěstí, že zraněný byl v neschopnosti pár dní a nikoliv sedm a více. Nic jiného tímto sdělením policie neřekla.
O viníkovi si můžete dělat podle videí z oné křižovatky představu sami. Když k tomu ještě znáte místní poměry osobně, musí vám to být jasné. A tu vinu bude teď zkoumat obecní úřad. Myslíte že shledá Filipa Turka vinným? Já myslím, že ne.
Pamatujeme si přeci, že se Filip Turek sám nafilmoval s mobilem v jedné ruce jak to sviští po české dálnici rychlostí více jak 200 km/hod a přesto mu příslušný úřad vinu neprokázal.
Připomenu slova našeho nejvyššího premiére Andreje Babiše po rozsudku v kauze Čapí hnízdo: „Je to skandální rozhodnutí a důkaz toho, že politického soupeře můžete stíhat na objednávku.“ A já bych se tedy s dovolením pana premiéra zeptal, jestli lze na objednávku i trestní stíhání zastavit?
Zatím to tak vypadá. A náš pan premiér přeci nikdy nelže. A už určitě ne o zkorumpované justici.
Tomáš Flaška
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