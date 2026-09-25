Fakt si někdo myslí, že líbáním se s Rusy získáme levné energie?
Tak především AfD by nejraději opustila Euro, NATO, EU a zrušila Benešovy dekrety. Připomeňme si doslovné výroky představitelů dvou našich vládních stran. Filip Turek: „To už není protest - to je mandát. Historické vítězství. Gratulujeme.“ Tomio Okamura: „Je to výborná věc.“ Hlavně, že oba mají plná ústa ryzího českého vlastenectví. Jistě nám bude lépe bez NATO, když ztratíme trhy v rámci EU, tedy se všemi sousedy, a zruší se Benešovy dekrety se všemi právními důsledky.
Nejveselejší je tlak AfD, ale i naší národně uvědomělé SPD, na normalizování vztahů s Ruskem. Domnívají se, že tím získáme z Ruska levnější energie. A proč by nám to jako Rusové měli prodávat levněji, než jsou světové ceny? Pro naše pěkné oči? Vysvětlení je samozřejmě jen jedno, za protislužby. O stavu, objemu a druhu těch protislužeb si můžeme dělat jakékoliv představy. Pro začátek by stačilo přestat podporovat Ukrajinu a nechat ji tak vlastně připojit úplně, nebo napůl jako Bělosrusko, k Rusku. Jistě by to Kreml velmi ocenil. Viděl bych to na slevu desítek procent za ropu a plyn tak na dva roky. Pak by přišly další požadavky.
Možná pro začátek vystoupení z vojenských struktur NATO. Dál snad ani nedomýšlet.
Návyk na levnou energii z Ruska by tak připomínal drogově závislého. Pro obstarávání drogy je schopen udělat cokoliv. Dealer pak může šponovat cenu, něco požadovat, a v případě nutnosti zarazit dodávky s vědomím, že závislák stejně nakonec přileze po kolenou.
Evropa se naštěstí z té závislosti vyléčila, je na to velká a ekonomicky silná dost. Taková Arménie na to bude sama a bude to bolet, pokud se to vůbec podaří. Však už se Rusko nechalo slyšet, že začne přiškrcování dodávek.
Pokud bychom v duchu vítězoslavného křepčení SPD a Afd už nebyli v EU, podlehli ruským energetickým drogám, a chtěli toho jednou nechat, tak by se nám případná závislost asi léčila v budoucnu hodně těžko a úspěch by byl nejistý.
A i tuzemští energetičtí závisláci by dnes pro levnější plyn a ropu udělali cokoliv. A nejde jen podobu s drogou. Když slyšíte jejich vrcholné funkcionáře mluvit, tak si fakt myslíte, že blouzní úplně z cesty, jak pod vlivem drogy. Ono je to asi svázané.
Tak si říkám, že kdo se ohání ryzím vlastenectvím a zároveň podporuje výše uvedené myšlenky AfD, tak je fakt buď zdrogovaný, nebo není při smyslech, a nebo je to vlastně největší zrádce.
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