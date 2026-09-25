Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Fakt si někdo myslí, že líbáním se s Rusy získáme levné energie?

Tomáš Flaška
Vítězné křepčení Motoristů a SPD nad vítězstvím AfD v německých spolkových zemích má opět klaunskou příchuť.

Tak především AfD by nejraději opustila Euro, NATO, EU a zrušila Benešovy dekrety. Připomeňme si doslovné výroky představitelů dvou našich vládních stran. Filip Turek: „To už není protest - to je mandát. Historické vítězství. Gratulujeme.“ Tomio Okamura: „Je to výborná věc.“ Hlavně, že oba mají plná ústa ryzího českého vlastenectví. Jistě nám bude lépe bez NATO, když ztratíme trhy v rámci EU, tedy se všemi sousedy, a zruší se Benešovy dekrety se všemi právními důsledky.

Nejveselejší je tlak AfD, ale i naší národně uvědomělé SPD, na normalizování vztahů s Ruskem. Domnívají se, že tím získáme z Ruska levnější energie. A proč by nám to jako Rusové měli prodávat levněji, než jsou světové ceny? Pro naše pěkné oči? Vysvětlení je samozřejmě jen jedno, za protislužby. O stavu, objemu a druhu těch protislužeb si můžeme dělat jakékoliv představy. Pro začátek by stačilo přestat podporovat Ukrajinu a nechat ji tak vlastně připojit úplně, nebo napůl jako Bělosrusko, k Rusku. Jistě by to Kreml velmi ocenil. Viděl bych to na slevu desítek procent za ropu a plyn tak na dva roky. Pak by přišly další požadavky.

Možná pro začátek vystoupení z vojenských struktur NATO. Dál snad ani nedomýšlet.

Zdroj idnes.cz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-turek-nenavistne-vyroky-proverovani-odlozeni.A260728_120255_domaci_aoc/foto/IHA8b6b64d04a_160935_557767.jpg

Návyk na levnou energii z Ruska by tak připomínal drogově závislého. Pro obstarávání drogy je schopen udělat cokoliv. Dealer pak může šponovat cenu, něco požadovat, a v případě nutnosti zarazit dodávky s vědomím, že závislák stejně nakonec přileze po kolenou.

Evropa se naštěstí z té závislosti vyléčila, je na to velká a ekonomicky silná dost. Taková Arménie na to bude sama a bude to bolet, pokud se to vůbec podaří. Však už se Rusko nechalo slyšet, že začne přiškrcování dodávek.

Pokud bychom v duchu vítězoslavného křepčení SPD a Afd už nebyli v EU, podlehli ruským energetickým drogám, a chtěli toho jednou nechat, tak by se nám případná závislost asi léčila v budoucnu hodně těžko a úspěch by byl nejistý.

A i tuzemští energetičtí závisláci by dnes pro levnější plyn a ropu udělali cokoliv. A nejde jen podobu s drogou. Když slyšíte jejich vrcholné funkcionáře mluvit, tak si fakt myslíte, že blouzní úplně z cesty, jak pod vlivem drogy. Ono je to asi svázané.

Tak si říkám, že kdo se ohání ryzím vlastenectvím a zároveň podporuje výše uvedené myšlenky AfD, tak je fakt buď zdrogovaný, nebo není při smyslech, a nebo je to vlastně největší zrádce.

Autor: Tomáš Flaška | pátek 25.9.2026 12:27 | karma článku: 14,92 | přečteno: 186x
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Další články autora

Tomáš Flaška

Řešíme kvadraturu kruhu s cenami paliv

Všichni víme, že jsou dány cenou na světových trzích a snaha nějak to regulovat je prostě házení hrachu na zeď.

22.9.2026 v 8:08 | Karma: 26,35 | Přečteno: 1402x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Další lobbing českých taxikářů

Jelikož se už desetiletí pohybuji v cestovním ruchu, tak přiznám, že české taxikáře nemám po zkušenostech mých klientů rád.

8.9.2026 v 6:11 | Karma: 25,45 | Přečteno: 719x | Diskuse | Cestování

Tomáš Flaška

Hluboko pod 400 miliard

Tak označil premiér Andrej Babiš plánovaný schodek rozpočtu na rok 2027. Co tím asi tak mohl myslet?

31.8.2026 v 15:25 | Karma: 37,83 | Přečteno: 1786x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Vysoký inteligenční potenciál Motoristů

I naši slavní Motoristé se chtějí účastnit komunálních voleb. A nasadili na to opravdu nejvyšší kalibr.

20.8.2026 v 11:59 | Karma: 24,48 | Přečteno: 527x | Diskuse | Politika

Tomáš Flaška

Není na čase vyměnit náš lid?

Poslanec Filip Turek za Motoristy má jasno. Není jasnějšího, užitečnějšího, vznešenějšího a obětavějšího člověka pro „naše lidi“ než je on sám. No posuďte sami.

1.8.2026 v 16:04 | Karma: 27,17 | Přečteno: 472x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Rekonstrukce Průmyslového paláce (2022)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  25. 9. 9:04

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...
20. září 2026  19:41

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Velký návrat české fantasy: Marek Lambora přijde o dceru a rozpoutá boj s časem

Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková
23. září 2026

Česká fantasy série Princezna zakletá v čase se vrací a tentokrát má jít pořádně do tuhého. Třetí...

Stovky kilogramů kebabu bez chlazení. Řidiče nezastavily ani tropické teploty

Řidič v osobním voze převážel stovky kilogramů nechlazeného masa. (25. září...
25. září 2026  13:52

Přesně 635 kilogramů kebabu. Takovou zásilku objevili při dvou kontrolách ostravští celníci. V obou...

Místo kulturní slávy stavební ostuda. Koncertní síň nabírá problémy i zpoždění

Vizualizace nového kulturního sálu coby přístavby rekonstruovaného Domu kultury...
25. září 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Vedení Ostravy přiznalo, že práce na přestavbě kulturního domu i přístavbě nové koncertní síně...

Běsnící golem ohrožoval lidi pálkou, před policisty prchl do stoky

Opilý agresor skočil před policejními hlídkami do Mlýnské stoky.
25. září 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Policisté, strážníci i záchranáři zasahovali kvůli agresivnímu muži v Českých Budějovicích. Ten...

Houbař, řidič šaliny i Playmate z ODS. Volby 2026 přitáhly bizarní sestavu kandidátů

ilustrační snímek
25. září 2026  13:40

Natáčejí tramvaje, hledají houby, hodnotí hodinky nebo doporučují nejlepší kavárny. Teď chtějí...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1525
  • Celková karma 26,11
  • Průměrná čtenost 2814x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde