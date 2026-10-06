Fakt se nestydíme?
Velitel výcvikového střediska vzdušných sil v Uppsale plukovník Carl Bergqvist poskytl deníku Aftonbladet rozhovor, v němž nastínil budoucí strategii obrany nejen Švédska, ale i ostatních spojenců.
Nebudu zde rozebírat jednotlivé technické položky této strategie, na mém odkazu se to dá najít, ale zazněla tam jedna velmi zajímavá věta: „Tuto schopnost potřebujeme nejen pro sebe, ale také pro naše spojence.“
Vzpomínáte si, když jsme my vstupovali do NATO, tak rok předtím (1998) Jan Kavan, budoucí ministr zahraničí, tehdy ještě senátor, položil generálnímu tajemníkovi NATO Solanovi otázku: „Bylo by možné z NATO vystoupit, kdyby některá země ratifikovala svůj vstup do Severoatlantické aliance a po zamítavém výsledku referenda chtěla zase NATO opustit?“
Vzpomínáte si dále na naše až fanatické odmítání radaru v Brdech? Přitom nešlo o žádnou útočnou zbraň, na rozdíl od raket, které jsou nejen zbraní odvety, ale dají se zneužít i k prvnímu úderu. Ten radar byste ani nemohli třeba zvednout ze země a na protivníka hodit.
Jistě máme všichni ještě v paměti i věty současného premiéra Andreje Babiše, který během prezidentské kampaně prohlásil v přímém vysílání televize, že by v případě napadení Polska naše vojáky na pomoc neposlal.
Proč si myslíme, že Rusko tak pohrdlivě mluví o „západním kolektivismu“? Protože jednotlivou zemi, která není součástí kolektivní obrany, se odváží napadnout, viz Ukrajina.
A ještě vzkaz všem zastáncům Ruska, od těch nejvyšších v SPD, po zdejší diskutérské nuly, ten argument o tom, že si za to Ukrajina může sama, protože koketovala se vstupem do NATO, je poněkud lichý, když se podíváte na to co řekl včera místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv (dříve i prezident Ruska) na adresu Arménie: „Současné arménské vedení se rozhodlo změnit svůj směr. Jsem si jistý, že to nepovede k ničemu dobrému. Nejhorší, co by se Arménii mohlo stát, je její proměna v další Ukrajinu.“ A zdůrazňuji že Arménie o nějakém vstupu do NATO snad ani neuvažuje. Nehledě na to, že si snad každá zem může dělat co chce. A pokud někdo chce argumentovat tím, že se Rusko může cítit ohroženo, pak se ovšem naskýtá otázka zda ten dotyčný obránce Ruska uznává tedy svrchovanost a samostatnost napadené země a tudíž její právo rozhodovat si o svém osudu sama.
Zpět k onomu rozhovoru švédského plukovníka. Švédsko rozhodně nikdy nebylo v oblasti zájmů SSSR, dnes Ruska. V klidu by se mohlo stáhnout samo do sebe, nevystrkovat růžky, být zticha a vézt se v davu. To právě my, a další země východní Evropy, bychom se měli třást. Rusko vůbec nezakrývá, že nás považuje za svou sféru vlivu se vším, co do toho patří. Tedy vnutit nám příslušnou zahraniční politiku, ekonomickou závislost a životní styl. Děkuji, nechci, to už tady bylo.
Vezmu-li náš tristní stav investic na obranu, kdy jsme až na samém konci v zemích NATO, kdy naši vládní politici veřejně deklarují snahu z NATO vystoupit (SPD), či všechny obranné problémy odbývají větou „My chceme mír“, tak je mi fakt jako Čechovi stydno. Sorry jako.
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Všem potenciálním diskutérů, whataboutistům, kteří tu budou chtít argumentovat, že přeci USA .... vzkazuji jen jedno: Vraha neomlouvá, že někdo jiný taky vraždil. Tento blog je o NATO, Rusku a naší prohnanosti. Pokud chcete napsat něco o Americe, nic vám nebrání stvořit si vlastní blog. Tedy pokud umíte něco více než jen trollit v diskusích.
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