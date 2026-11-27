Evropo cáluj a neptej se!
Ta babička si určí na co nám ty peníze dá, třeba se s námi i poradí. Určí si i podmínky, za kterých nám ty peníze dá, třeba že je neutratíme v hospodě, a vše běží svým tempem. Babička má radost, že nám je k něčemu užitečná a my se těšíme, jak jednou budeme stát už natolik na vlastních nohou, že už toto nebudeme potřebovat, hrdě se těch podpor vzdáme a té babičce to začneme vracet. A pokud to ta babička nebude potřebovat, tak ty naše budoucí přebytky budeme s dobrým pocitem dávat někomu potřebnému. Třeba synovcům a neteřím, protože náš sourozenec nebyl v životě tak úspěšný jako my.
A jak se chováme jako Češi ve skutečnosti? Z Evropské Unie k nám od našeho vstupu přiteklo více jak 2 biliony korun. Postavili jsme silnice, obchvaty obcí, vodovody, kanalizace, chodníky, čističky, cyklostezky, zkrášlili krajinu a mnoho dalších dobrých věcí. Někdy ty peníze byly vyhozené, ale o tom jsme si tak jako tak rozhodli my sami. A pomalu bychom snad se mohli připravovat na to, že tak, jako jsme dostávali pomoc my, ji jednou budeme taky poskytovat zase těm potřebnějším.
Jenže co my uděláme? Asi jako bychom doma řekli: hele babi, ty prachy co mi dáváš, to je OK, hlavně nedávej míň, já to furt potřebuji a zaplatím si z toho ještě letní lázně. Jasný?
Podobně vyznívají slova našeho premiéra k rozpočtu EU na další léta: „Česká republika bude za tyto peníze bojovat, 37 let od revoluce bohužel stále nemáme dálnici do Rakouska. Také musíme stavět nemocnice.“
Já bych pochopil evropské peníze do dopravní infrastruktury, přeci jen jsme tranzitní zemí. Ale do nemocnic? Co takhle nerušit příspěvky na OZE (to je asi 16 miliard), nedávat vyšší slevy důchodcům a studentům na jízdné, nebo nefinancovat média z rozpočtu (dalších asi 8 miliard)? To by bylo nemocnic. A nebavíme se o celkově ušetřených penězích, ale o penězích, které by mohly být navíc každý rok.
Jinými slovy náš premiér má hroší kůži a vůbec mu nevadí, jakou trapnost pronesl. Slušný člověk se musí stydět.
Už ikonický je jeho výrok ohledně možného opětovného vstupu Velké Británie do EU: „Ano, samozřejmě. Potřebujeme více peněz.“ Prostě to by bylo fajn, kdyby přišel další plátce, který nám bude platit. Ničemu jinému náš premiér zjevně nerozumí.
A vrcholem je, když na podmínku Německa, že neschválí budoucí rozpočet EU, pokud tam nebude závazek podpory Ukrajiny, vyletí společně s dalším slovenským expertem Ficem jak čertík z krabičky a melou něco o tom, že jsme suverénní země a nenecháme si nějakými Němci něco diktovat. Za oba to vyjádřil Robert Fico: „To, co dělá spolkový kancelář, je typické vydírání. A já to odmítám.“
Připomínám, že Německo je největší přispěvatel do rozpočtu EU, zatímco my i Slováci z něj peníze čerpáme.
To je podobné, jako byste té své babičce řekli, že požadavek, abych ty její peníze neutratil v kasinu, považuji za vydírání.
Máme z ostudy kabát a asi to dospěje k tomu, že až konečně dojde na to, že bychom neměli z rozpočtu EU čerpat, ale přispívat do něj, tak se otevře otázka našeho vystoupení z EU. Vůbec bych se nedivil.
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A co je na tom nejlepší? Ten dotyčný to dělá naprosto veřejně a nezastřeně. Považuje to za samozřejmé a ještě se tím pyšní.
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