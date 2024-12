Doma je nejlépe. Fyzicky i obrazně.

Aneb jak si to opravdu vychutnat. Před Vánoci vždy někam vyrazíme na adventní trhy k sousedům. Ale Praha je prostě Praha.

A je to nejkrásnější město, co jsem viděl. Tak po mnoha mých procházkách v blízkém zahraničí, vyražme do Prahy. A rovnou řeknu, že nic kritického zde psát ani ukazovat nebudu (byť by se našlo). Začneme na Karlově mostě, kde pak i skončíme, ale odspoda, z lodě, z Vltavy. Tak teď nahoře.

Ale já jsem spíše přes tu gastronomii. Nejsem si jist, že Trdelník je zrovna to nejtypičtější a nejstaročeštější. V každém případě se před nějakými pár desítkami let ještě v ulicích nenabízel. Ale faktem je, že je dobrý a máte ho na každém rohu.

Dojdete-li na Staroměstské náměstí, tak si tak nějak z povinnosti ten trh musíte projít. Ale je to jenom o mnoha lidech, mnoha turistech a mnoha (jako vysokých) cenách.

Pamětníci neuvěří. Připomenu aféru nedalekého hotelu U Prince někdy z 90. let, kdy pronikl díky svým nechvalným praktikám vůči hostům nejen do médií, ale asi i do zahraničních průvodců. Ale časy se zřejmě mění. Dnes si tam dáte svářo za cenu, která je dle mě i na jiná česká města velmi příznivá, a navíc ho chuťově hodnotím jako nejlepší, byť přiznávám, že to je čistě subjektivní dojem.

Jak vidno, dnes sem chodí na jídlo i pití už i české rodinky. A to je co říci. Berte to ode mě za první tip.

Nicméně my se ženou máme jiný rituál. Kousek od Staromáku chodíme na flambovanou slivovičku. Není to levný špás, ale jednou v roce, proč ne? Tak jak se postupuje? Předně musí mít hospodský sklenice odolné ohni. Údajně jedna stojí přes tisíc korun. A za druhé ta Slivovice musí být nad 40%, tedy moc dobrá. Když je to i dobrá značka, tak k tomu přijde i výborná vůně.

Do sklenice se nalije decák. Méně nemá smysl. A začne se nahřívat.

Sklenicí servírka kroutí tak dlouho, než Slivovice vzplane. A pak ji hořící přinese ke stolu.

Sklenici musíte uchopit za spodek, abyste se nepopálili. A už vůbec nesmíte pít. To by na rty bylo moc bolestivé. Takže v první chvíli nasajete horké aroma, to vás pročistí od všech nachlazení. A po chvíli sklenici uchopíte pěkně zeširoka a zahřejete si ruce. Na venkovní chlad v tom momentě již můžete úplně zapomenout.

A po pár minutách už můžete vychutnávat slivovici teploty horkého čaje. Dokonalý zážitek.

Odpočinku bylo dost, zvedneme se a dojdeme na Náměstí republiky. Tady je trh už více český, ceny (trochu) příznivější a nabídka pestrá. Jak co se týče jídla, tak pití.

Tip č. 2: pokud chcete jíst tady, tak jděte přes koleje k supermarketu Billa. Nabídka tamějších stánků mi připadá zajímavější. Nicméně ta nabídka jídel je všude skoro stejná. Tak pro změnu:

Tip č. 3: jeďte na Náměstí míru. V jednom stánku tam nabízí rybí hranolky. Můžete si vybrat zda z kapra, lososa nebo pstruha. Moc dobrá lahůdka a není mi známo, že by to měli ještě někde jinde.

Ale vraťme se na závěr ke kořenům, tedy ke Karlovu mostu. Vřele doporučuji večerní projížďku lodí.

Protože pouze zespoda si uvědomíte, jak je ten Karlův most mohutný. Jak je vysoký a široký. O tomhle ze shora nemáte ani zdání. Jak byli ti naši předci dokonalí.

Tak si to taky užívejte!

Všechny fotky jsem dělal osobně svým mobilem.