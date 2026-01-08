Dokonalá komunikační strategie současné vlády
Současná vládní koalice nám slibuje, že nezvedne daně, sníží odvody živnostníkům, zvedne důchody, zvedne platy státním zaměstnancům, sníží ceny za energie, a to vše při nezvyšování schodku státního rozpočtu. Úžasné.
Schodek státního rozpočtu za loňský rok byl podle staré vlády (která za něj odpovídala) 250 miliard, podle nové pak 290 miliard. Rozdíl vznikl tím, že do konce roku nedorazily peníze z Evropské unie, dorazí letos.
Firma pokud někomu vystaví fakturu na dodávku svých služeb a zákazník jí včas neproplatí, pak eviduje toto jako pohledávku po lhůtě splatnosti. Nicméně vystavená faktura se již započítává do příjmu firmy, ze zisku se musí zaplatit daň a odvést DPH bez ohledu na to, zda zákazník jednou zaplatí nebo ne, tedy ze svého. Tu pohledávku bude možno jednou za pár let odepsat, tu DPH vám už nevrátí nikdo. Tak se chová stát k těm, co ho živí.
A podobné je to se státním rozpočtem. Platba prostě dorazí později, ale účetně patří do roku 2025. Tedy ten schodek je ve skutečnosti opravdu „jen“ 250 miliard, jak tvrdí stará vláda. Ne, že by to bylo něco k chlubení. Ale to je skutečnost.
A teď jsme u té komunikace. Současná vláda bude do nekonečna tvrdit, že schodek je 290 miliard a může za něj vláda stará. Těch 40 miliard, které z EU přijdou letos, použije do rozpočtu roku 2026, a bude se tlouct v prsa, jak je dokonalá, že má na své sliby peníze a schodek neroste. A bude to opakovat dokola.
Její voliči jí za to chválí už dnes. Ti ostatní to vidí jinak, ale mnoho z nich do roka zapomene, jak to opravdu bylo. A lež bude mít stále více stoupenců.
A tomu se říká ta lepší komunikační strategie, jejíž nedostatečnost je vyčítána vládě minulé.
Tomáš Flaška
Nastal nový rok a už je líp
Že to půjde tak rychle, to nečekal ani největší optimista. Nová vláda neúřaduje ještě ani měsíc a výsledky jsou už tu. Posuďte sami.
Tomáš Flaška
Napravený pomýlený ministr obrany
Je to jako v 50. letech. Občan, v tomto případě ministr obrany Jaromír Zůna za SPD, vyjevil zjevnou pravdu a fakta (podobně jako odpůrci komunistů v 50. letech) a už to jelo.
Tomáš Flaška
Jakmile s něčím přijde Evropská Unie, je to špatně
Přitom vůbec nejde o to, co to je, ale jen a jen o to, od koho to je. Podobně jako na domácím písečku. Přitom to ale je dost často chytrá a užitečná věc.
Tomáš Flaška
Devět úsměvů ohledně dnešního jmenování vlády
Konečně jsme se dočkali. Ani neschopná Fialova vláda, zlý prezident, nepřející novináři, EU, NATO, Soros, FBI ani ilumináti dnešnímu aktu nezabránili.
Tomáš Flaška
Passau, česky Pasov
Toto bavorské městečko překvapí tím, jak je malé, ale přesto známé. A samozřejmě typicky bavorsky hezké.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu
Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství...
Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem
Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku...
V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený
V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový...
Havárie vodovodu pod Mariánským mostem v Ústí nad Labem je opravená
Havárie vodovodu v Děčínské ulici v Ústí nad Labem je opravená. Místo je průjezdné bez omezení,...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 1478
- Celková karma 27,96
- Průměrná čtenost 2854x