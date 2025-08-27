Direct marketing
Těžko si lze představit spokojenější rodinu. Vedli spolu malé cukrářství. Blanka vymýšlela recepty a pekla. Libor se staral o prodej a rozvoz. Nebyli milionáři, ale už nepotřebovali dřít od nevidím do nevidím. Jejich výrobky si v okolí už získaly své jméno a odběratelé byli v podstatě zaběhaní. Tak jim stačilo pracovat těch pět dnů v týdnu, necelých 7 hodin denně. A dokonce si mohli dovolit i ten podnikatelský luxus, že v létě na pár týdnů zavřeli a odjeli k moři. Totéž dělali i na dva týdny v zimě a pro změnu jeli lyžovat do Alp. Jejich zákazníci to dopředu věděli, zajistili si jiný odběr a těšili se, až se zase z dovolené vrátí, protože na jejich výrobky nikdo neměl.
Za ta léta už bydleli ve vlastním. Horní patro domku byl prostorný pětipokojový byt. Dole pak byla pekárna se zázemím a garáž pro dodávku. K domku patřila rozlehlá zahrada a oba na ni měli dost času a hlavně chuti. Péče o ní pro ně byla radostí a odreagováním od jejich práce. Zahrada byla proto velmi upravená, trávník sestřižený a byla radost se v ní procházet.
Oba kluci již byli v pubertě, ale rodičům dělali jen radost. Starší, Pavel, sbíral v mládežnických kategoriích diplomy ze všech možných i nemožných domácích soutěží. Ty byly pyšně rozvěšeny na chodbě, aby vítaly každého návštěvníka. Jeho bratr Petr měl doma zase sbírku ocenění za různé matematické a fyzikální olympiády a bylo jasné, že studium ho nemine. A studium to nebylo ledajaké. Před dvěma měsíci si podal přihlášku ke studiu na prestižní gymnasium ve Francii a minulý týden přišel dopis, že je přijat.
Rodičům sice bylo jasné, že kluka tím pádem uvidí velmi zřídka, ale radost z takového životního úspěchu zastínila vše. Blanka dnes k večeři připravila špagety se zeleninou. Dbala, aby se rodina stravovala zdravě a večer proto nikdy nedělala tučná jídla. Všichni také vypadali pěkně k světu a ani Liborovi nerost příliš velký pupík, byť pozvání na pivo s kamarády nikdy neodmítl a pár lahváčů doma v lednici nesmělo nikdy chybět.
Byl to prostě takový ukázkový příklad šťastné rodiny a pohodového života po kterém touží asi kde kdo. Až nastal ten první malý mráček.
----------------------------
„Potřebovala bych si s Tebou vážně promluvit,“ řekla Blanka Liborovi po večeři, když odnesla nádobí do myčky a kluci se odebrali do svých pokojů k počítačům, jako dnes všichni jejich věku.
Libor netušil o co může jít. Asi něco v pekárně říkal si.
„Libore, já už prostě nemůžu,“ pokračovala Blanka.
„Co nemůžeš?“
„Takhle žít dál. Já se tu utápím, perspektiva žádná, pořád dokola.“
Libora ani nenapadlo, že něco nemůže být v pořádku. Dalo by se říci, že se za celé asi dvacetileté manželství s Blankou nikdy nehádal. Občasné spory se řešily maximálně trochu zjitřeným hlasem, ale nakonec se vždy vyřešily.
„Co pořád dokola?“ zeptal se Blanky.
„Peču, starám se o domácnost, dvakrát ročně si někam vyjedeme, ale léta utíkají a já jsem tady zapikolovaná a ujíždí mi vlak.“
„Tak počkej,“ zabrzdil ji Libor, „máš spokojenou a fungující rodinu, nemáme existenční problémy, nedřeme se na kost, tak jak to myslíš?“
„Prostě tohle nemá perspektivu“, pokračovala Blanka, „žádné vyhlídky, život nalajnovaný do smrti, nuda.“
„Blanko,“ oponoval Libor, „kolik lidí by za náš život a hlavně za naše děti dalo bůh ví co. Co nám schází? Jestli ti něco vadí, řekni to, určitě to vyřešíme.“
„Ty mi nerozumíš,“ podívala se na něj Blanka, „já už prostě nemůžu a končím!“
„Jak končíš?“ absolutně nechápal Libor.
„Prostě končím. Já už takhle žít nemohu. Rozvedeme se.“
Tohle bylo už na Libora moc. „Co je za tím? Proboha co jsem ti udělal? Jak, jak… co děti...dům…“ koktal teď už Libor, protože myšlenky se mu prostě rozjely.
„Mám to promyšlené. Mě už pekárna nebaví. Chci dělat něco jiného. Jedna kamarádka mi poradila LQ Marketing. Ti se zabývají přímým prodejem homeopatických prostředků po domácnostech. A má se opravdu dobře.“
---------------------
Teď to Liborovi docvaklo. Tyhle prodejní firmy byly také přezdívané letadlo. Byl to v podstatě princip pyramidy. Někdo s tím někde začal, pak nabíral další prodejce a měl nějaká procenta z jejich prodeje. Ti nabírali další prodejce, měli procenta z jejich prodeje a ten nad nimi měl další procenta z těch dalších a dalších čím dál níž. A tak to šlo pořád dál. Nejvíce kasíroval samozřejmě ten nejvýše postavený. Problémem takovýchto společností bylo, že se dříve či později vyčerpal potenciální okruh zákazníků a prodejci na spodní úrovni si bilanci vylepšovali už tak, že se snažili prodávat vlastním příbuzným a přátelům a nakonec i sami sobě. A místo výdělku v tom často utopili veškeré rodinné úspory. Ale té víře podlehli.
Kdo jednou této ideologii podlehl, ten byl ztracen. Víra v to, že bude prodávat a verbovat prodejce pod sebe, z kterých bude mít zisk, byla nezlomná. Tohle bylo vymývání mozků horší než nějaká fanatická církev. Prostředky byly osvědčené. Vám nezáleží na Vaši mamince? Vy byste své ženě nedopřál to nejlepší?
Takhle se to nejdřív hustilo při prodeji a později byli školeni další prodavači, když jim byla předhozena možnost se zapojit. Firemní školení na toto téma bylo propracované do nejmenšího detailu. I ti školení prodejci si ho museli zaplatit a při tom byli přesvědčeni, že si kupují jen své dobro.
„Blanko,“ začal opatrně, „zkusíme to jinak. Necháš pekárny. Já seženu pekaře nebo pekařku. S tím finanční problém mít nebudeme. Budeš tam jen občas dohlížet. Já se začnu více starat kromě zahrady i o domácnost. Zkusíme vymyslet jiné dovolené. Prostě ten život opravdu překopeme,“ zkoušel to Libor.
Ale Blanka byla již rozhodnuta. Nepomohlo dovolávání se na děti, nabídka všeho možného. Libor pochopil, že s Blankou už nic nehne. Marketingové náboženství z ní vyhnalo poslední zbytky rozumu.
----------------------
Rozvod proběhl za necelý půlrok. Podařilo se jim prodat celý dům s pekárnou za hezkých pár milionů. Každý si vzal půlku a v podstatě začal svůj nový život. Mladší Petr bydlel s maminkou v pronajatém bytě. Pavel měl na hraně dospělosti a rozhodl se, že bude radši bydlet u babičky. Těch pár měsíců, než se odstěhuje na kolej u gymnasia ve Francii to vydrží. Nechtělo se mu bydlet ani u jednoho z rodičů. Netřeba snad připomínat, že oba kluci ten rozvod nesli velmi těžce. Slzičky byly na denním pořádku. Ale máma s tátou už k sobě cestu prostě najít nemohli.
---------------------
Hůř to nesl Libor. Jemu se zhroutil svět. Byl v podstatě postaven před hotovou věc a nic s tím nemohl dělat. Na něj to přišlo jako blesk z čistého nebe. Pronajal si byt ve větším krajském městě. Ty miliony mu stačily na bezstarostný život až do penze. Ale na to on nemyslel. Myslel pořád na Blanku, na jejich pekárnu, spokojené děti, myslel na to, jak je všechno pryč.
Přistihl se, že začíná pít více, než je zdrávo, ale naštěstí si to uvědomil. Vyhledal psychologa. Ten mu radši doporučil psychiatra. A tak musel začít každý den brát antidepresiva. Nebyl schopen se na nic soustředit. Ani nebyl schopen si spočítat, kolik třeba za měsíc utratil, byť si účtenky poctivě schovával. Prostě při zadávání sumy do kalkulačky mu myšlenky ustřelily jinam a zapomněl co vlastně dělá.
------------------
„Ty potřebuješ novou babu,“ radili mu přátelé když se občas vzájemně navštívili. „Zapomeň na Blanku, prostě začni nový život.“
Ale nešlo to. Liborovi se Blanka pořád honila hlavou. Ne, že by s nostalgií a láskou vzpomínal na krásná společná léta. V hlavě mu už spíše rašila nenávist. Ale byl natolik rozumný, že jí dokázal potlačit a už vůbec to neventiloval před dětmi. S těmi se oba stýkali pravidelně, tady si nějaké vzájemné naschvály nedělali.
Libor si zkoušel najít práci. V jeho věku a s nulovou praxí to ale bylo více než obtížné. Hlavně nebyl ale schopen se na cokoliv soustředit. A tak když už mu výjimečně někde odpověděli na inzerát a pozvali ho na výběrové řízení, tak většinou zapůsobil takovým dojmem, že mu rychle poděkovali za jeho zájem a se slibem, že se určitě ozvou mu otvírali dveře. Neozvali se už nikdy.
„Nehledej zaměstnání, zkus brigády,“ radil mu jednoho dne zase Honza při jedné z návštěv. „Ta nabídka je velká a výhoda je, že můžeš dělat něco, na co nemusíš moc myslet, třeba řidiče nebo skladníka, a můžeš toho kdykoliv v klidu nechat, když se ti to nebude líbit, nebo si najdeš něco lepšího.“
Faktem je, že nabídka pracovních míst byla velká. Ale byly to v podstatě jen manuální pozice a do toho se Liborovi moc nechtělo. Nějaká administrativa, nebo manager, to se prostě sehnat nedalo. A než si Libor Blanku vzal tak pracoval jako obchodní ředitel jedné docela velké společnosti.
Libor ale Honzu moc nevnímal. Myšlenkami byl roztěkaný a jediné co si pořádně uvědomoval, bylo, že si zase musí vzít ten prášek, co mu předepsal psychiatr.
„Já prostě nemůžu,“ odvětil Libor, „já se na nic nemohu soustředit. Já si doma ani nejsem schopen naladit televizi.“ Situace se jevila bezvýchodná.
„Tak to zkus jinak,“ radil mu zase po pár týdnech Honza. „Zaregistruj se do nějaké seznamky a hledej si ženskou.“ A na to Libor kupodivu přistoupil.
-----------------
Odpovědi přicházely hodně rychle. A bylo jich i dost. Jakoby takových zoufalých lidí bylo na světě strašně moc. Libor je se zájmem studoval. O životě už něco věděl a tak byl schopen rychle rozpoznat takové, které za reakci nestály. Ať už zjevně šlo spíše o žert, nebo odpovídající nepůsobila zrovna dobrým dojmem. A to už se dalo ze stylistiky i gramatiky rozeznat. Ale na jeden kontakt přeci jen odpověděl.
Vyměnili si pár mailů. Stud jim oběma zakazoval říci si protějšku o fotografii. Ale po pár dnech se přeci jen domluvili a dali si rande v místní kavárně.
Libor seděl u stolu a čekal. Domluveno bylo, že na stole bude mít položenou knížku „Noci v Lisabonu“. Tu před sebe tedy položil a objednal si kapučíno. Oblíbené pivo si přeci jen na prvním rande dávat nechtěl, to by nemuselo působit moc dobře. Otevřel si v mobilním telefonu stránku se zprávami a čekal.
„Vy jste Libor?“ přistoupil ke stolu asi padesátiletý pán s hladce oholenou tváří, v padnoucím obleku a s malou kytkou koukající z klopy saka.
„Ano, jsem,“ zakoktal Libor, „ale to bude asi omyl. Já tu čekám na někoho jiného.“
„Ne to je v pořádku. Já jsem Evča. Psali jsme si spolu poslední dva týdny.“
Libor teď nevěděl jestli se smát, nebo popadnout „Evču“ za frak a vyhodit ji před dveře, pokud možno i s nimi. Pak zvolil jemnou variantu.
„Promiňte. To asi došlo k omylu. Já hledám, jak bych to řekl, partnerku, nikoliv partnera. Já, víte, nepatřím k těm 4%. Nezlobte se a neurazte se.“
„Ale to je v pořádku,“ děl padesátník, „já udělám radost komukoliv.“
Libor na nic nečekal, hodil na stůl stokorunu a bez pozdravu doslova z kavárny utekl.
------------------
Pár týdnů to s ním šlo zase z kopce. Dávku antidepresiv mu musel doktor zvýšit. Nakonec ho Honza přemluvil ať to s tou seznamkou ještě zkusí.
Po několika dnech vybírání a výměně mnoha mailů došlo na rande opět v oné kavárně, opět s knížkou „Noci v Lisabonu“ na stole a opět se šálkem kapučína před onou knížkou.
„Vy jste Libor?“ zazněla úplně stejná otázka.
„Ano,“ vstal Libor ze židle. „A vy Lída?“ a koukal na pěkně stavěnou zhruba čtyřicátnici, pěkné štíhlé postavy, která se mu dívala přímo do očí.
„Těší mě,“ a napřáhla pravici.
Libor jí stiskl. „Posadíte se?“
„Ráda.“
„Mohu Vám něco objednat?“ Libor tak nějak cítil že s tou dámou si přinejmenším dobře popovídá. Na lidi měl za ta léta v pekárně už čich.
„Dám si také kapučíno. Vy máte rád Remargue?“ stočila řeč na knížku na stole. Měl ho rád. Proto si i vymyslel tuto knížku jako poznávací znamení.
„Také ho ráda čtu,“ pokračovala, „asi nejlepší byl Na západní frontě klid. Ale je to vše podle mě trochu depresivní. Píše dobře, ale člověk by měl být tak trochu životní optimista.“
Povídali si o knížkách ještě dobrou hodinu. Na závěr si vzájemně popřáli příjemný večer a nezávazně se domluvili, že si zase napíší mail.
Ten mail napsal Libor asi po třech dnech. Tentokrát se s Lídou domluvili na procházce po oboře za městem. Dovolila mu, aby jí nabídl rámě. Probírali své životní osudy. Lída byla taky rozvedená, bezdětná. Nechtěl do ní moc šťourat otázkami, zjevně se jí o tom moc nechtělo mluvit. To chápal. Ani on to téma příliš nezbožňoval. Rány byly moc bolavé. Ale našli si dost jiných oblastí, kde si měli co sdělit. Když se loučili u zastávky autobusu domluvili se už rovnou, že se pozítří sejdou znova tady.
Dny plynuly a oba zjišťovali že si mají co říct. Oba měli pocit, že jim je spolu dobře. Libor už nemusel tolik myslet na Blanku a po dohodě s lékařem snížil i dávku antidepresiv. Opět se mu lépe dýchalo.
„Mohu tě pozvat v sobotu odpoledne k sobě domů?“ prohodil k Lídě Libor v půlce týdne při jedné další společné procházce. Když zahlédl její pohled tak spěšně dodal: „Budou tam mí kluci. Já jen jestli bys je nechtěla poznat?“
Slovo dalo slovo a v sobotu Lída přišla k Liborovi na návštěvu.
„Ahoj. Já jsem Petr,“ „a já Pavel,“ představovali se Liborovi kluci.
„Čau. Lída.“ Kluci už byli natolik velcí, že nějaký dětský vzdor proti novým partnerům svých rodičů nepřicházel v úvahu. Spíše zvědavě sondovali terén, o čem se dá s novou tátovou známostí bavit.
„Kde pracuješ?“ začal Petr.
„V jedné společnosti co se zabývá vývozem nábytku. Sedím celý den v kanceláři. Ale spíš mi řekněte vy – čtete si rádi knížky? Nebo koukáte na filmy?“
„Jo. Já furt něco stahuju,“ odpověděl Pavel. „Mám tu nejnovější Oskary. Nechceš se mrknout?“
„Jindy. Na to není čas,“ odpověděla Lída. „Ale určitě ráda. Koukáš na to pak rád na počítači, nebo to pustíš do televize?“
Kontakt byl navázán a konverzace volně plynula.
Kluci odešli asi v deset večer.
„Doprovodím tě,“ nabídl se galantně Libor. „Je už pozdě a tady na periférii bys moc sama chodit neměla.“
„Neměla,“ odpověděla Lída, „ale nechci tě obtěžovat.“
„Ne, to není žádné obtěžování,“ odpověděl i nadále velmi galantně Libor.
„Ty mi nerozumíš,“ řekla Lída a přiblížila své rty k jeho.
Milovali se dlouho a vášnivě. Libor si myslel, že z něčeho takového už vyrostl. Připadal si jako mladý teenager. Libor se znova narodil.
----------------------
Společná snídaně ve dvou je asi jedna z nejhezčích věcí mezi ženou a mužem. Ostatně o tom zpíval svého času i Karel Gott. Libor byl dobrý kuchař. Namíchal vajíčka se slaninou, z konve s kávou se ještě kouřilo. Lídu jemně políbil na rty a popřál jí dobré chuti. Moc slov toho rána nenacházel. Lída si koketně levou rukou rozcuchala vlasy a na Libora se usmála. Snídali a dělali si plány na společné chvilky příštího týdne.
Když se asi po čtrnácti dnech zase jednou ráno probudili u Libora v ložnici, tak se Libor zeptal přímo: „Nechtěla by ses sem nastěhovat?“
„Jasně!“ dlouze ho políbila a zajela mu rukou pod pyjamo. Jasnější výzva snad ani nemohla zaznít.
Lída se k Liborovi nastěhovala o týden později. Ti dva si spolu rozuměli po všech stránkách. Kluci brali Lídu takovou jaká je, a Libor se zase cítil životně vyrovnán. Mohl už přestat brát léky a dokonce si našel práci. Dělal logistického koordinátora pro nábytkářskou firmu v které pracovala Lída. Samozřejmě že mu k místu dopomohla. Ale spolu teď mohli chodit do práce i z práce. Pro oba nastalo nové životní jaro.
-----------------------
„Nějak jsem si minulý týden hnul se zády,“ postěžoval si Libor o víkendu při společné večeři doma. Lída tentokrát uvařila francouzské brambory.
„V pondělí už musím k doktorovi. Nijak to nepřestává.“
„Co tě bolí?“ zajímala se účastně Lída.
„Kříž. Ale hrozně. Občas ani nemohu skoro vstát z postele. A v tramvaji si radši ani kvůli bolesti nesedám.“
„Počkej. Něco ti na to dám,“ hned ožila Lída.
Odběhla do vedlejší místnosti a vrátila se s vítězoslavným úsměvem s mastičkou v ruce.
„Namažu ti to.“
Libor zíral na mast a oči se mu stále rozšiřovaly. Na bílé tubě bylo obrovskými červenými písmeny napsáno „LQ homeopatie“.
„Víš,“ pokračovala Lída, „já nedávno začala dělat bokovku pro jednu firmu. Prodávám pro ně tyhle výrobky. Jsou fakt fantastický. A když budu dobrá, tak za nedlouho budu moci dát výpověď a živit se jenom tím. A bude to finančně o moc lepší. Fakt super. Jedna kámoška to dělá už tři roky a nemůže si to vynachválit!
Libor už nevnímal. Už neslyšel nic.
„A vééén!“ zařval a nic nechápající Lídu prostě vystrčil za dveře a rychle je zabouchl.
Tomáš Flaška
