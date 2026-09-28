Digitální paranoia je skoro až diagnosa
…. to vše vám způsobuje jen to, že si komplikujete život, když se vzdáváte pohodlí a jednoduchosti takovýchto operací. Většina takovýchto lidí je ohloupena bombastickými články v médiích o tom, jak byl někdo napálen. Přitom stačí jen trocha opatrnosti a dodržování pár pravidel a nic podobného se vám stát nemůže.
Nechci tvrdit, že je to záležitost jen méně vzdělané části populace. Mám ve svém okolí IT specialisty, kteří se chovají podobně. U nich je to ale spíše profesionální deformace. A tak když mají něco zaplatit kartou, tak si nejprve musí na tu kartu převést peníze (přesnou sumu), pak teprve platbu provést. Když třeba ubytovatel požaduje online check in (po internetu zaslání osobních údajů často s fotkou občanského průkazu), tak se jim zježí všechny chlupy na těle, odmítnou to udělat a pak se v hotelu o půl hodiny déle řeší všechny záležitosti. Přitom jde zcela jasně o prověřenou adresu kam ty údaje poslat (žádný nevyžádaný mail) a vůbec si nedokážu představit jak by někdo mohl zneužít fotografii mého občanského průkazu. Prostě tohle neřeším.
V horším případě se na venkově do samoty prostě nedostanete, protože nemáte kód zámku klíče (taková plechová krabička v které je klíč od domu uložen). A nedovoláte se nikomu. Kód vám přijde na mobil mailem až po splnění všech náležitostí. V těchto případech jsou digitální paranoici vyřízeni, vlastní vinou.
Digitální paranoici používají zásadně velmi komplikovaná hesla, všude jiné, které si samozřejmě nikam nezaznamenají a hravě zapomenou. Když pak musí řešit problémy se zapomenutým heslem, tak v jednodušším případě mailem, v tom horším případě například návštěvou banky. Jejich volba.
Malý tip: chcete si poznamenat třeba do mobilu PIN své platební karty? Napište si tam kombinaci třeba deseti číslic, náhodných a jen vy budete vědět, které 4 z nich jsou ta správná. Třeba poslední čtyři, nebo každé druhé odpředu, případně dvě odzadu, pak dvě nic a další dvě … A můžete mít takto uložené PINy více karet a nikdo vám to při odcizení telefonu nesebere.
Tito paranoiou postižení lidé odmítají placení kartou, případně nákupy na internetu, aby někdo nevypozoroval jejich zvyklosti. No tak je vypozoruje, a co? Budou dostávat cílenou reklamu odpovídající jejich zájmu, a co? Při troše sebevědomí jí snad dokáží odolat. Ale to sebevědomí jim podle mě prostě chybí.
Přitom paradoxně většinově nejvíce tleskají zavedení EET, které teoreticky umožňuje sledování podnikatelů nejen finančně, ale i obratem, druhem zboží, dobou nákupů a na co si ještě vzpomenete.
Tito lidé se též obávají instalací eSIM do aut (přitom je již všechny nová auta mají). Tyto eSIM by se daly elegantně použít například pro placení daně z kilometrů – více k problematice zde – https://blog.idnes.cz/flaska/resime-kvadraturu-kruhu-s-cenami-paliv.Bg26090726), ale sloužily by třeba i pojišťovnám při stanovení ročního nájezdu a dle toho výpočtu pojistného. Odpadlo by přitroublé každoroční fotografování tachometru a zasílání do pojišťovny. Argumentace odporu je taková, že by každý věděl, kde se pohybují, co mají za zájmy, kam často jezdí, ale především zda nepřekračují dopravní předpisy. Já si sice myslím, že by se dopravní předpisy překračovat neměly (ostatně řidiči kamionů a autobusů jsou na to hlídáni už dnes), ale budiž.
A jsme u toho problému. Za velký dohled nemůže ta technika, ale legislativa. Je věcí státu aby stanovil, jaká data a na co se mají používat a zároveň i určil příslušné sankce za jejich jiné zneužití. Bojem proti té technice ničeho nedosáhnete. Ta tu bude pořád. Je pouze věcí zákonodárců, jak se s technikou bude nakládat.
Pokud takovýto digitální paranoik bude i nadále trvat na svém, všemožně se omezovat a obávat se velkého dohledu, tak pro něj mám pár rad.
Zrušte si mobilní telefon. Jeho poloha a pohyb jsou už dnes evidovatelné s přesností metrů. Technicky proveditelné, legislativně zakázané. O odposlechu ani nemluvě. Takže pokud nedůvěřujete, tak s mobilem šup do koše.
Nejezděte autem. Například mýtné brány na dálnicích i silnicích 1. třídy mají kamery. A policie je hodně aktivně používá. Dodávám, že za účelem řešení kriminality, jiné účely jsou trestné. Pokud tomu nevěříte, nejezděte.
Pokud přestanete používat mobil i mail, aby si to někdo nepřečetl, nepoužívejte ani poštu. Zásilku lze rozlepit, přečíst a zase zalepit. Sdělení někomu dalšímu proveďte osobně na nějakém místě, které nelze odposlouchávat. Tedy optimálně uprostřed velké louky v poloze vsedě, proti sobě, se zakrytými ústy, aby nešlo odečítat ze rtů.
Ven nevycházejte. Kamery jsou na každém rohu. I ty skryté. Každý váš pohyb bude okamžitě zaznamenán a vyhodnocen.
Myslíte si, že kamery zmatete tím, že si vezmete kšiltovku, černé brýle a jiné oblečení? Ha, ha. Každý člověk má specifický druh chůze. Dá se říci, že je to něco jako otisk prstu. Rozpoznávací algoritmy vás spolehlivě identifikují. Prostě zůstaňte zalezlí doma, nikam nevycházejte a doufejte, že ta televize vás nesleduje. Možná by bylo lepší ji taky vyhodit.
Že se tohle všechno děje? Ano, v Číně už určitě. U nás ne, protože demokratická společnost to má ošetřeno zákony, jejich kontrolou a případným vymáháním sankcí.
Technika za to nemůže a její rozvoj nikdo nezbrzdí. Jde jen o to, aby se její používání řádně usměrnilo. Boj proti těmto technickým vymoženostem mi připomíná boj proti strojům a jejich rozbíjení v 19. století. Stejně je, a jejich rozvoj, nikdo nezastavil. Šlo, a jde jen o to, jak s nimi společnost naložila.
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