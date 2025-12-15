Devět úsměvů ohledně dnešního jmenování vlády
Máme novou vládu a jistě nastanou zářné zítřky. Z hlediska humoru tu jsou už několik týdnů, teď přibývají další perličky.
1. úsměv
V roce 2021 vznikla koalice pěti stran, která byla opozicí okamžitě posměšně nazývána pětikolkou, později čtyřkolkou. A ještě později pětidemolicí. Rád se jejich slovníku přizpůsobuji a konstatuji, že v roce 2025 to je posunuto ještě o úroveň výš a máme zde šestikolku. Přezdívanou též šestislepenec. Půjčím si výrok z filmu Pelíšky: Dávám Babišovi rok, maximálně dva …..než si šestikolka vyslouží název šestidemolice. Děkuji za inspiraci, rád budu tyto výrazy v následujícím období používat.
2. úsměv
Kdokoliv dnes nějak zpochybňuje konání či záměry šestikolky, je okamžitě onálepkován, že neuznává výsledek voleb. Opravdu? Vzpomínáte jak v roce 2021 podle stejných lidí vyhrála koalice SPOLU jen kvůli Ústavnímu soudu, který zmanipuloval Rychetský (jak to udělal, nikdo nikdy nevysvětlil), později se málem zbortil svět, když byla schválena korespondenční volba, pak jsme se dozvěděli, že letošní volby zruší EU podobně jako v Rumunsku, nebo je anuluje Ústavní soud, a když se to nepovede, tak je zfalšuje Fialova vláda? A dnes? Ticho po pěšině.
3. úsměv
Připomenu některé výroky funkcionářů vítězných stran na adresu, tehdy potenciálního, dnes skutečného, koaličního partnera:
Karel Havlíček (ANO): „Nemusíte mít strach, nikdy společně s SPD do vlády nepůjdeme“.
Aleš Juchelka (ANO): „Opravdu s SPD do vlády nikdy!“ .
Petr Macinka (Motoristé): „Trikolora je bezcenný odpadní spolek, který Majerová zadarmo prodala Okamurovi s vidinou jakékoliv trafiky, ergo už de facto neexistuje. Teď jste všichni už jen espéďáčci. Vlastně pod-espéďáčci… Blahopřeju.“ Zdroj Za to se již omluvil i s kyticí. Vida, jak volby kultivují.
A to nejlepší nakonec: Alena Schillerová (ANO), dnešní ministryně financí: „Nikdy v žádném případě, nikdy nebudeme vládnout s SPD. Já bych byla ta první, kdo by z takové vlády odešel, to slibuji!“
4. úsměv
Tomio Okamura od napadení Ukrajiny Ruskem nemá pro Ukrajince vlídného slova. Stále něco opakuje o Banderovcích, ukrajinském neonacismu apod., byť pro to nejsou žádné důkazy (kromě ruské propagandy). U Filipa Turka nějaké náznaky chvály nacismu prokazatelně existují, ale to Tomio Okamurovi nevadí. Přeci „Naši lidi!“
5. úsměv
Markéta Šichtařová s Vladimírem Pikorou spolu mají sedm dětí. Došlo prý i na domácí násilí a útěk se všemi dětmi. Prostě totální rozchod od stolu i od lože a nikoliv v dobrém. A hle na co jsou volby dobré. Zase jako dvě hrdličky v jedné koalici.
6. úsměv
Andrej Babiš chtěl snížit počet ministerstev a sliboval zrušení například Ministerstva pro místní rozvoj. Dnes ho už rušit nechce: „Úvahy o rozdělení ministerstva pro místní rozvoj mezi jednotlivé rezorty probíhaly před volbami v případě jednobarevné vlády“. Takže ministerstvo zůstane zachováno. Jeho potřebnost pro republiku se tedy měří tím, kolik členů má vládní koalice.
7. úsměv
Tomio Okamura je znám svým odporem proti cizincům, kteří prý Čechy vysávají a berou jim práci. A nakonec jeho SPD nominuje na post ministra Slováka, který se učí česky teprve pár týdnů a ani nemá české občanství.
8. úsměv
Dávat resort životního prostředí straně, která bojuje za neomezený motorismus, je ono pověstné udělat kozla zahradníkem.
9. úsměv
Andrej Babiš hned po jmenování premiérem sdělil: „Udělám maximum pro to, abychom splnili programové prohlášení vlády a aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě“. Je vidět, že určitě bude líp. Pokud se to podaří, tak Němci nám budou jen závidět. I bohatí arabští šejkové. A Norové? Přijdou na to, že ke štěstí nestačí jen nějaký plyn, ale potřebují na obloze i více sluníčka v podobě Andreje Babiše.
A když se to nepodaří? Tak přeci Fiala, to dá zdravý selský rozum a to už nás přeci naučila vysoká škola života.
Prostě groteska graduje a říkám to rovnou – tohle není konec. Té legrace bude ještě strašně moc.
Tomáš Flaška
