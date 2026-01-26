Deficit nemůže vadit, neomalenost vlády ale ano
Určitě nemá smysl se nějak rozčilovat. Vláda vzešla z vůle většiny národa, zastupuje jí, dělá v souladu s jejím přáním. A to přání zní tady a teď, co bude dál už není náš problém. Jakékoliv rozčilování je proto zbytečné, na věci se nic nezmění. Ale pokud to většina národa žere, tak já k ní rozhodně nepatřím.
Tak opravdu ale jen pár čísel, ať moc nenudím. Původně navržený rozpočet Fialovy vlády byl se schodkem 286 miliard, nový současný návrh počítá s 310 miliardami. Rozpočet za rok 2025 skončil se schodkem 290 miliard. Jenže jen z důvodu toho, že včas nedorazily peníze z EU, které se do salda za rok 2025 započítávají, nějakých 40 miliard. Takže skutečný schodek byl asi 250 miliard.
Minulá vláda navrhovala nový rozpočet se schodkem 286 miliard, což překračuje hranice povolené zákonem o rozpočtové odpovědnosti. To ale bylo možné pouze z toho důvodu, že byly naplánovány vysoké výdaje na obranu, které umožňují povolené schodky překročit.
Nová vláda naopak výdaje na obranu seškrtává, bude se držet 2% HDP. Argument je, že na to není kde brát. Už se těším až Kačer Donald zatelefonuje premiérovi, pochválí jeho ego a hned se peníze najdou. Ale to odbočuji. Zpět k těm číslům rozpočtu na obranu.
My se tady můžeme o peníze hádat jak chceme, zadlužovat se jak chceme, ale pokud jednou zase přijde cizí voják, tak už se nebude hádat o čem. Otázkou je, jestli se vůbec někdo bude moci ještě hádat. Takže pro mě za mě, ať si vláda zadlužuje jak chce, prostě jednou dopadneme tvrdě na ústa, ale hazardovat s obranou je vlastizrádné.
Jelikož v návrhu rozpočtu současné vlády se schodkem 310 miliard již ty výdaje na obranu nejsou, tak logicky dochází k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle tohoto zákona by byl letošní deficit povolen maximálně 237 miliard. Co k tomu říká ministerstvo financí?
Sama paní ministryně Alena Schillerová (ANO) říká, že na provozních výdajích stát ušetří 10%. Když si vezmu kolik ministrů před ní už na provozních výdajích šetřilo, tak dnes by ministerstva seděla v jedné kanceláři s jedním počítačem obsluhovaným brigádníkem. Prostě zase planý slib.
Zákon o rozpočtové odpovědnosti se bude tudíž muset upravit. Zdůvodnění?
„Limity se odstraňují, protože v evropských pravidlech již nejsou takto definované. Čisté výdaje nahrazují strukturální deficity a mají stejný cíl – dlouhodobá udržitelnost veřejných financí,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.
A já říkám, že je to velmi půvabné. Euro nemáme, protože zlá EU by nám mluvila do hospodaření, ale když chceme velké schodky, tak se najednou hodná EU hodí.
Pokud od plánovaného schodku 310 miliard odečteme 40 miliard, které letos dorazí z EU a které vláda určitě vzala jako letošní příjem, dále 17 miliard na podporu obnovitelných zdrojů, kdy vláda toto přenesla z občanů na stát, tak mi vychází, že ten schodek by byl 253 miliard. A pokud bychom tedy se skřípěním zubů zastavily na nějaký čas investice do infrastruktury, mohl být naplněn i zákon.
Nicméně samozřejmě všichni víme, jak je nám vtloukáno do hlav už mnoho měsíců, že za tento rekordní schodek, který vypracovala současná vláda, může vláda minulá. Je tu snad někdo, kdo o tom ještě pochybuje?
Takto se zákon o rozpočtové odpovědnosti musí změnit, protože překáží. Naskýtá se tak otázka na co ty zákony jsou, když si je vládní garnitura vždy změní podle své potřeby.
Takže ano, rozhazujte, máte na to mandát. Ale myslete na obranu, mandát na to, umožňovat někomu aby nás porobil, nemáte. A nebuďte tak neomalení a nesvalujte svou neschopnost na své předchůdce. Jste s tím k smíchu, a ještě víc ti, kdo vám to věří a baští.
Tomáš Flaška
