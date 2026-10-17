Dávám Babišovi den, maximálně dva
Ale na to, aby veřejně vystoupil asi nějak takto:
„To je neskutečné, prostě neuvěřitelné! My nemáme ani jednoho, rozumíte, nula senátorů! A přitom my pracujeme pro lidi od rána do noci, stavíme dálnice, dáváme důchodcům peníze, a oni mě takhle podrazí? To je celá ta polistopadová kartelová mafie, všichni se spojili a spikli se proti ANO, jen aby nás zničili! Všichni tam kradou, rozkrádají tenhle stát roky, doslova megapodvod na voličích, a tiskne se to v těch jejich zaplacených médiích. Proč neřeší, kolik ukradli oni?! My jsme jediní, co nekradou, a lidi pak zvolí tyhle neschopné parazity, co v životě nepracovali! Mě už to normálně hlava nebere, to je čistý antibabiš kampaň!“
Poté, co hrdě plánoval, že se možná stanou nejsilnějším klubem v Senátu, přišli i o to jediné senátorské místo, které v těchto volbách obhajovali. Tomu se říká porážka naprosto dokonalá.
A za dalších pár dnů se od vedení ANO určitě dozvíme, že Senát je zbytečný, že je to jen trafika pro vysloužilé politiky.
Tak tedy asi takto. V hnutí ANO nikdo nesmí být chytřejší, šikovnější, úspěšnější a oblíbenější než sám Andrej Babiš. A ten nasadil laťku setsakramentsky nízko. No a takhle to pak dopadá, když se nevolí strana, ale ti, kteří musí splňovat výše uvedené podmínky.
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