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Dávám Babišovi den, maximálně dva

Tomáš Flaška
Nebojte, nemyslím na to aby odstoupil. To samozřejmě neudělá. To se dělá jen v demokratických stranách, kde se hlasuje volně, nikoliv podle majitele. Dotace a imunita jsou nade vše.

Ale na to, aby veřejně vystoupil asi nějak takto:

„To je neskutečné, prostě neuvěřitelné! My nemáme ani jednoho, rozumíte, nula senátorů! A přitom my pracujeme pro lidi od rána do noci, stavíme dálnice, dáváme důchodcům peníze, a oni mě takhle podrazí? To je celá ta polistopadová kartelová mafie, všichni se spojili a spikli se proti ANO, jen aby nás zničili! Všichni tam kradou, rozkrádají tenhle stát roky, doslova megapodvod na voličích, a tiskne se to v těch jejich zaplacených médiích. Proč neřeší, kolik ukradli oni?! My jsme jediní, co nekradou, a lidi pak zvolí tyhle neschopné parazity, co v životě nepracovali! Mě už to normálně hlava nebere, to je čistý antibabiš kampaň!“

Poté, co hrdě plánoval, že se možná stanou nejsilnějším klubem v Senátu, přišli i o to jediné senátorské místo, které v těchto volbách obhajovali. Tomu se říká porážka naprosto dokonalá.

A za dalších pár dnů se od vedení ANO určitě dozvíme, že Senát je zbytečný, že je to jen trafika pro vysloužilé politiky.

Tak tedy asi takto. V hnutí ANO nikdo nesmí být chytřejší, šikovnější, úspěšnější a oblíbenější než sám Andrej Babiš. A ten nasadil laťku setsakramentsky nízko. No a takhle to pak dopadá, když se nevolí strana, ale ti, kteří musí splňovat výše uvedené podmínky.

Autor: Tomáš Flaška | sobota 17.10.2026 16:39 | karma článku: 8,61 | přečteno: 71x
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Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

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