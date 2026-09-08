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Další lobbing českých taxikářů

Jelikož se už desetiletí pohybuji v cestovním ruchu, tak přiznám, že české taxikáře nemám po zkušenostech mých klientů rád.

Nebudu tu dnes připomínat různé historky o okrádání turistů našimi taxikářskými spoluobčany. To už naštěstí s nástupem platforem typu Bolt, Uber a dalších, v podstatě zmizelo.

Jenom připomenu, že taxík si přes zmiňované platformy objednáte mobilem dopředu, mobilem následně zaplatíte, a dopředu znáte i cenu. A je pak jedno, jestli taxík stojí někde v zácpě, či to vezme pro urychlení delší trasou. Cena je prostě daná. A už vůbec se nemusíte s řidičem dohadovat a handrkovat. Faktem stejně je, že řidiči většinou nejsou rodilí Češi.

A jsme u toho. Připravuje se zákon, který by obcím umožnil, aby po taxikářích vyžadovaly znalosti češtiny a místopisu. Proboha proč? Když už jedu taxíkem, tak opravdu to poslední, po čem toužím, je, být se řidičem v družném hovoru. Je příjemné, když se vzájemně pozdravíme, ale tím to pro mě končí. Radši se bavím se svou (svým) spolucestující, nebo si řeším věci na mobilu, případně jsem rád v klidu se svými myšlenkami a koukám z okénka.

A znalosti místopisu v době navigací v každém mobilu? No tak to už zavání humorem srovnatelným snad jen s tvrzením, že země je placatá.

Tady nejde o nic jiného, než vytlačit z trhu řidičů cizince a přenechat ho pouze českým řidičům, s kterými mám ale z minula bohužel v drtivé většině špatné zkušenosti. Prostě lobbing taxikářů, který byl zjevně úspěšný u navrhovatelů zákona, poslanců Nachera, Králíčka (oba ANO) a Hřiba (Piráti).

Nemohu se ubránit úsměvu při pomyšlení jak bude zákon vymáhán u automobilů s autonomním řízením, tedy bez řidiče. A že ta budoucnost není vzdálena. V Americe i Číně už docela rozšířeno. V Evropě to momentálně začíná za humny v Mnichově. Zkušební komisař by mohl hodnotit konverzaci s vozidlem a přít se s palubním počítačem, jestli je výhodnější jet do Vysočan přes Libeň nebo Prosek. Ale teď zase vážně.

Úsměvná je argumentace pánů poslanců, kdy pan Nacher například tento požadavek zdůvodňuje zájmem o „bezpečnost a kvalitu služby při používání navigace“. To je velmi zajímavé. Konverzace se zákazníkem dle něj asi zvyšuje bezpečnost a znalost místopisu pomůže při ovládání navigace. A pan Hřib jde ještě dál, když tvrdí, že zrušením podobných zkoušek v roce 2020 vedlo „k poškozování spotřebitele“. V tehdejších otázkách asi bylo něco jako: nepředražuj a neokrádej, a řidiči se toho vždy drželi. Zrušením zkoušek už to dodržovat nebylo potřeba. Ale chápu, že poslanci se musí svými projevy starat i o naši zábavu. Legrace není nikdy dost.

Zdroj: www.chatgpt.com

Takže na závěr jen má zkušenost s cestou s oním autonomním taxíkem ze San Franciska. Na ulici si otevřete aplikaci a zadáte požadavek na taxík a cílovou adresu. Vyskočí vám cena a údaje o tom, jaké auto přijede, kdy a kde momentálně je. To přijede, vy nastoupíte a jedete. V autě úplně sám. Následně je vám obnos ztržen z platební karty. Určitě nemusíte řešit, jestli dát nějaké spropitné a jak velké. Vůbec se nemusíte nutit do konverzace. A nikomu nevadí, když si v autě třeba hlasitě říhnete. Naprostá pohoda. A cena je srovnatelná s normální taxislužbou. Auto je sice dražší, ale nemusí se platit řidič.

A podobně to funguje i se současnými firmami již výše jmenovanými. Jediný rozdíl je v tom, že auto řídí řidič, s kterým opravdu nemusíte prohodit ani slovo (cíl zadáváte předem v aplikaci) a při platbě kartou jste aplikací dotázáni kolik dáte spropitné a jak jste byĺi spokojeni. Děkuji, to nemusím.

Takže naše provařená taxikářská lobby by si tenhle požadavek na znalosti češtiny a místopisu mohla laskavě strčit za klobouk a pánové poslanci by ukázali více rozumu, kdyby jim neskákali na špek.

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Zdroj: Odkaz

Autor: Tomáš Flaška | úterý 8.9.2026 6:11 | karma článku: 7,53 | přečteno: 89x

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Tomáš Flaška

  • Počet článků 1523
  • Celková karma 24,11
  • Průměrná čtenost 2816x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

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