Další, kdo má nataženou ruku, jsou policisté

Stávka (byť to tak podle zákona nesmí být) je dle vyjádření policistů upozornění na to, že je moc byrokracie, málo policistů a nízké nástupní platy.

Ono dle mě jde jen o ty platy, ale to by nevypadalo moc dobře, říci to natvrdo. Jelikož policisté nesmí stávkovat, tak protest bude například formou toho, že nebudou vybírat pokuty. Na to se stejně nikdo spolehnout nemůže, protože nikdo neví, kteří policisté se protestu účastní, tudíž, kde se pokuty vybírat nebudou a naopak, kde bude vše při starém. Takže nehrozí, že by řidiči všude sešlápli plyn k podlaze, a protest bude dost bezzubý. Troufám si dokonce tvrdit, že nebýt jeho medializace, tak by o něm nikdo nevěděl.

Pokud zákon umožňuje policistovi vyřešit přestupek domluvou, je vše v pořádku.

www.pixabay.com

Ale teď jsem slyšel ve zprávách, že forma protestu má být i taková, že policisté budou řešit přestupky přísně dle zákona a precizně dle předpisů, což tudíž zabere hodně času a někde se na ně holt bude déle čekat. A tady si říkám, to jako vážně.

Tedy při normálním běžném chodu policie se nedělá vše podle zákona a precizně dle předpisů, aby policisté stíhali? To se ale dostáváme na úroveň mafiánské republiky, kde je vše na libovůli policisty a nikoliv na práci policie přísně podle zákonů. Policie tímto prohlášením o sobě asi prozradila více, než je zdrávo a jistě i více, než bylo zamýšleno.

