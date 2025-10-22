Ďábel se skrývá v detailu
Dále se budu zabývat už jen Českou televizí (ČT). Ta vybírá a dostává koncesionářské poplatky. Nad jejím provozem bdí Rada České televize. Ta má 18 členů, z nichž 12 volí Sněmovna a 6 Senát. Dá se tedy říci, že je poplatná politice. Ale každé dva roky se, podobně jako Senát, obměňuje jedna třetina. Jinými slovy, pokud by nějaká politická garnitura chtěla plně ovládnout ČT, potřebovala by na to minimálně 4 roky, kdy by se jí podařilo změnit složení Rady ČT, která by jí šla na ruku. A stačilo by oněch 12 členů za Sněmovnu, kteří jsou ve většině.
Rada ČT jmenuje a odvolává generálního ředitele ČT, schvaluje rozpočet a výroční zprávy, má dozor nad hospodařením a plněním veřejné služby. Neschvaluje pořady ani nezasahuje do vysílání – kontroluje, že televize plní své poslání (zákonem dané).
Tedy vidíme, že do obsahu vysílání nezasahuje, ale má pravomoc vyměnit generálního ředitele. A tím pádem nepřímo i zasáhnout do vysílání. Protože poslušný generální ředitel může jít někomu na ruku. Nicméně výměna ředitele je několikaletý proces – viz výše.
Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš avizoval, že zruší placení koncesionářských poplatků a financování ČT převede na státní rozpočet. Sice je to jen placení z našich daní, tedy se nic nezmění, ale to je teď vedlejší, o tom někdy příště.
Pokud by systém volby Rady ČT a její pravomoci zůstal zachován, tak z hlediska funkčnosti ČT asi nelze nic namítat. Jenže! A tady to už začíná.
Andrej Babiš avizoval, že kontrola hospodaření ČT by měla přejít na Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) a je k tomu nutno přijmout potřebný zákon. Tedy pravomoc kontroly hospodaření by měla být odebrána Radě ČT. Bohužel k tomu A ještě nedodal ono pověstné B. A NKÚ bude mít jaké pravomoci? Pokud bude s hospodařením ČT nespokojen, navrhne Radě ČT výměnu generálního ředitele? Ta to bude muset podle zákona udělat? Nebo v tom zákonu bude i něco o tom, že generálního ředitele jmenuje vláda? V obou případech by bylo možno generálního ředitele vyměnit v řádu měsíců a nikoliv 4 až 6 let, jak je tomu nyní.
Buďme velmi obezřetní, jaký paragraf by v tom zákonu mohl být. Pokud by se jednoduše zrušily koncesionářské poplatky a stejná suma by do ČT proudila pouze ze státního rozpočtu, současný výběr Rady ČT a její pravomoci by zůstaly zachovány, nic moc by se nedělo.
Ale pokud se kvůli tomu musí vymyslet přenos kompetencí a specializovaný zákon, smrdí to na sto honů. Taková malá dělostřelecká příprava na převzetí vládní kontroly nad ČT.
Tomáš Flaška
Nakoupili si pohlaváři ANO již naslouchátka?
Nebo doufají, že tentokrát bude akustika v jednací síni dobrá? Vzpomeňme si na jednání o důchodech s prezidentem. Momentální situace je úplně stejná. To je ale určitě jen náhoda, že ANO?
Tomáš Flaška
V metru se dřív umíralo. A dnes?
Psal se konec 80. let. Jednoho cestujícího staršího věku postihl ve stanici Leninova (dnes Dejvická) infarkt.
Tomáš Flaška
Naprosto jasní adepti na letošní státní vyznamenání
Jsou to zásluhy a činy, jaké ještě nikdo nikdy nepředvedl. Popřípadě někdo provedl již něco podobného, ale ne v takové kvalitě.
Tomáš Flaška
Milý voliči, vhodil jsi to, tak zase čtyři roky jen koukej
Hrátky některých z nově zvolených poslanců jsou přinejmenším pozoruhodné. Je to jakoby říkali, vy jste nás tam posunuli a teď už nám do toho nekecejte.
Tomáš Flaška
Ještě arogantnější než se čekalo
Tomio Okamura ještě nedostal žádnou funkci v nové vládě, nebo parlamentu, ale už nám vysvětlil, jak budou nové pořádky fungovat.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Dvanáct bodů pro klid zbraní. Evropa chystá vlastní mírový plán pro Ukrajinu
Evropské země připravují společně s Ukrajinou dvanáctibodový návrh na ukončení ruské invaze na...
Jen jsem chtěl být někým. Lennonův vrah prozradil po 45 letech motiv svého činu
Mark David Chapman, vrah hudebníka Johna Lennona, po 45 letech od činu prozradil motiv svůj motiv....
Konečná se pohádala s Nerudovou. Ta ji nazvala zmařenou ruskou investicí
Ve Štrasburku se během vysílání speciální debaty CNN Prima NEWS odehrála série ostrých výměn názorů...
V brněnské ulici po týdnech znovu unikal plyn. Hasiči evakuovali sousední domy
Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali v úterý odpoledne policisté a hasiči obyvatele několika domů...
- Počet článků 1456
- Celková karma 26,55
- Průměrná čtenost 2874x