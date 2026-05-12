Co vlastně Fico v té Moskvě chtěl?

Údajně chtěl vyjádřit vděk za osvobození v roce 1945. Hm, ale proč se potom nezúčastnil vojenské přehlídky? To je nějaké divné.

Takže jediný výstup je, že se setkal s Vladimírem Putinem. V tom případě se ale naskýtá otázka, proč tam jel zrovna v tomto žhavém termínu? Kdy na to všichni poukazovali, všichni to sledovali a vyhodnocovali. Proč tam nejel kdykoliv jindy?

Někdo napsal vysvětlení, že když už i Putin vyleze občas z bunkru, tak se to musí hned využít. Jinak je pořád zalezlý pod zemí. Ale to se mi moc nezdá.

Spíše mi to připadá, že tam přijel s prosíkem. Prostě poníženě žmoulal klobouček a něco po Putinovi chtěl. Napadá mě sleva na ropu, kterou Slovensko pořád kupuje. Vzhledem k tomu, že si z Roberta Fica následně ruská televize dělala legraci, tak prosebníčkem byl on a nikoliv Putin, který by třeba zadoufal v nějaké ústupky ze strany EU, které by prostřednictvím Fica vyjednal.

Nestalo se. Fico je pro něj příliš malý a bezvýznamný. Tak ho Putin jen shovívavě přehlížel a klaka z něj měla legraci. Vzpomínám si an klanění našich čtyř nejvyšších ústavních činitelů (ČSSD a ANO) při dodávce předražených roušek z Číny za covidu. A co jsme z toho následně měli?

Zdroj: www.pixabay.com

A máme k tomu našlápnuto znova. Vláda zarazila letadlo pro předsedu Senátu Vystrčila na návštěvu Tchaj-wanu. Podle předsedy Senátu tím, ale neuškodila jemu, ale především podnikatelům, akademikům, či kulturním zástupcům, kteří prostě na linku nemají, nebo to platit nechtějí. Předseda Senátu tam stejně poletí, byť normální linkou. A má proč. Tchaj-wan má u nás obrovské investice, dodává nám know-how, čile s námi obchoduje.

Porovnejme to s Čínou, které náš nejmoudřejší prezident Zeman lezl do míst, kde slunce nesvítí. A co jsme z toho měli? Kde jsou ony stovky miliard investic? Číňanům jsme byli akorát pro smích a jejich prezident tu strávil příjemný odpočinkový víkend, kde mu byl zaručen klid před českými demonstranty nejen pomocí českých, ale i čínských policistů.

Přesto jsme se nepoučili a premierčík Andrej Babiš se chystá do Číny a preventivně chce zarazit návštěvu jiných ústavních činitelů na Tchaj-wanu. Jak myslíte, že to zase asi dopadne? Nevidím důvod, proč by něco mělo být jinak než před pár lety. Bude objímání, lichocení, slibování, třeba dojde i na pusinky v duchu premiérčíkova mládí a vzbudíme u Číňanů akorát útrpný úsměv.

Podobně naivní je i další členka vládního šestislepence, poslankyně za Trikoloru Zuzana Majerová. Rusko je prý připraveno jednat a čím dříve, tím lépe. Asi zase někdo chce, aby se v Rusku někdo tak akorát bavil na náš účet. To je totiž to jediné, co mají Rusové v krvi – nadřazenost a pohrdání malými a slabými. Rozumí jen síle. Proč myslíte, že jim vězí v žaludku sjednocená Evropa, kterou pohrdlivě nazývají „kolektivismem“? Rozebírat to nebudu, ale vzpomeňte si na to vy všichni zastánci politiky všech azimutů, zastánci zdravého selského rozumu, co se nenecháte ovlivnit ČT, protože máte různé zdroje, které vytěžujete dokud je nesmažou, až zase budete brojit proti EU.

A tak se bavím při pohledu, jak ruský vládce Putin dříve hodnotil prezidenta Ukrajina jako jako fašistu a odmítal vyslovit jeho jméno, dnes mluví o panu Zelenskem. Jaký kontrast k posměškům na adresu Fica. A k tomu, do čeho chceme dobrovolně vlézt taky.

Autor: Tomáš Flaška | úterý 12.5.2026 15:16 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1509
  • Celková karma 32,08
  • Průměrná čtenost 2834x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval, ale žiju si dobře. Píšu na různé servery, ale všechny mé články nejdete tady: https://www.blogosfera.cz/author/tomasflaska/. Tam je vždy i otevřená diskuse pro věcné a slušné komentáře. Pokud chcete, napište mi přímo: tflaska@seznam.cz. 

