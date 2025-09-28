Co s houbama?
Začít samozřejmě musíte procházkou do lesa. Rázem zjistíte, že v těchto dne o ně (hříbky) přímo zakopáváte. Na některých místech si připadáte jak v minovém poli.
Občas opravdu nevíte, kam se otočit.
Na ten další kousek jsem nasadil brýle, aby bylo jasno, že to není žádný trpajzlík.
A je hotovo. Po nádherné procházce po lese zamíříte domů.
A pojďme na recept číslo 1. Nejprve vymažte plech máslem. Zbytečně nešetřete, ale na druhé straně tam zase celou čtvrtku dávat nemusíte. Prostě bohatě asi podle fotky.
Houby očistěte a nakrájejte. Proužky asi půl centimetru. Optimální by bylo použít pouze bílé smrkové hřiby. Ale klidně můžete dávat i hnědé, křemenáče, kováře, prostě vše hřibovité. Hlavně tam nepřimíchejte hořčáka (hřib Kříšť), to byste to museli celé vyhodit.
Nakrájené houby naskládejte těsně vedle sebe (nikoliv na sebe), doslova jako puzzle.
A teď posolte a popřete. A tady se opravdu nebojte. Nešetřete na tom.
A dejte druhou vrstvu. Postupujte naprosto stejně. Puzzle a pak pepř a sůl. A pokud očekáváte více strávníků a máte dost vysoký plech, můžete přidat i třetí vrstvu. Počítejte s tím, že se houby scvrknou a dále, že výsledný produkt bude docela sytý. Taková kalorická bomba. Ale to až v dalším kroku.
Troubu nastavíme tak na 180°C.
Počkáme až se trouba vyhřeje. Je dobré zahřívat zespoda i zeshora a mít zapnutý větrák. Zasuneme.
Po asi 15 minutách plech vytáhněte, položte na prkénko a důkladně promíchejte.
A zpět do trouby. Po dalších 15 minutách zase promíchejte.
Celkově pečete asi 50 minut. Míchat můžete vícekrát. Upečeno je, když houby pěkně zhnědnou. A pak to přijde.
Vytáhněte plech zase na prkénko a zalijte ho smetanou aspoň 30%.
Takhle by to mělo vypadat. Na tento plech jsem spotřeboval asi kelímek a půl.
A zpátky do trouby. Teď asi 15 minut, až smetana pěkně zhnědne. Nejlepší jsou ty okraje. Po jídle to seškrábat a sníst je opravdu lahůdka.
A už jen servírovat. Nabírat na talíř. Dá se přikusovat chléb. Mně osobně to nejlépe chutná s těstovinami.
––––––––––––––––––––––––-
Recept číslo 2. To ani nebudu moc popisovat. Je to klasika všech klasik. Prostě houbové řízečky. Já se po nich mohu stále umlátit. V každém případě jsem na řízečky vyčlenil větší kousky. Hřiby bílé, hnědé, kováře a Křemenáče. Krájím je asi 3/4 cm tlusté.
Řízky se později mají před jídlem solit. Já to řeším tak, že sůl přidávám už do vajíčka. Postup klasický – hladká mouka, vejce smíchané s mlékem, aby to tak nelepilo, a strouhanka. Naštěstí jsem měl zdatné pomocnice.
A je hotovo. Šup s tím na pánev.
Po nějakém čase je hotovo. Bohužel jsem nemohl nafotit jaká hromada řízků to byla. Bylo kolem moc mlsných jazíčků a pořád průběžně ubývalo. Tak zhruba polovina.
Tomáš Flaška
