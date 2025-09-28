Co s houbama?

Dva tipy, jak s nimi v této momentálně vydařené sezóně naložit. A není to nic složitého. Chuťově ale excelentní.

Začít samozřejmě musíte procházkou do lesa. Rázem zjistíte, že v těchto dne o ně (hříbky) přímo zakopáváte. Na některých místech si připadáte jak v minovém poli.

Občas opravdu nevíte, kam se otočit.

Na ten další kousek jsem nasadil brýle, aby bylo jasno, že to není žádný trpajzlík.

A je hotovo. Po nádherné procházce po lese zamíříte domů.

A pojďme na recept číslo 1. Nejprve vymažte plech máslem. Zbytečně nešetřete, ale na druhé straně tam zase celou čtvrtku dávat nemusíte. Prostě bohatě asi podle fotky.

Houby očistěte a nakrájejte. Proužky asi půl centimetru. Optimální by bylo použít pouze bílé smrkové hřiby. Ale klidně můžete dávat i hnědé, křemenáče, kováře, prostě vše hřibovité. Hlavně tam nepřimíchejte hořčáka (hřib Kříšť), to byste to museli celé vyhodit.

Nakrájené houby naskládejte těsně vedle sebe (nikoliv na sebe), doslova jako puzzle.

A teď posolte a popřete. A tady se opravdu nebojte. Nešetřete na tom.

A dejte druhou vrstvu. Postupujte naprosto stejně. Puzzle a pak pepř a sůl. A pokud očekáváte více strávníků a máte dost vysoký plech, můžete přidat i třetí vrstvu. Počítejte s tím, že se houby scvrknou a dále, že výsledný produkt bude docela sytý. Taková kalorická bomba. Ale to až v dalším kroku.

Troubu nastavíme tak na 180°C.

Počkáme až se trouba vyhřeje. Je dobré zahřívat zespoda i zeshora a mít zapnutý větrák. Zasuneme.

Po asi 15 minutách plech vytáhněte, položte na prkénko a důkladně promíchejte.

A zpět do trouby. Po dalších 15 minutách zase promíchejte.

Celkově pečete asi 50 minut. Míchat můžete vícekrát. Upečeno je, když houby pěkně zhnědnou. A pak to přijde.

Vytáhněte plech zase na prkénko a zalijte ho smetanou aspoň 30%.

Takhle by to mělo vypadat. Na tento plech jsem spotřeboval asi kelímek a půl.

A zpátky do trouby. Teď asi 15 minut, až smetana pěkně zhnědne. Nejlepší jsou ty okraje. Po jídle to seškrábat a sníst je opravdu lahůdka.

A už jen servírovat. Nabírat na talíř. Dá se přikusovat chléb. Mně osobně to nejlépe chutná s těstovinami.

––––––––––––––––––––––––-

Recept číslo 2. To ani nebudu moc popisovat. Je to klasika všech klasik. Prostě houbové řízečky. Já se po nich mohu stále umlátit. V každém případě jsem na řízečky vyčlenil větší kousky. Hřiby bílé, hnědé, kováře a Křemenáče. Krájím je asi 3/4 cm tlusté.

Řízky se později mají před jídlem solit. Já to řeším tak, že sůl přidávám už do vajíčka. Postup klasický – hladká mouka, vejce smíchané s mlékem, aby to tak nelepilo, a strouhanka. Naštěstí jsem měl zdatné pomocnice.

A je hotovo. Šup s tím na pánev.

Po nějakém čase je hotovo. Bohužel jsem nemohl nafotit jaká hromada řízků to byla. Bylo kolem moc mlsných jazíčků a pořád průběžně ubývalo. Tak zhruba polovina.

Autor: Tomáš Flaška | neděle 28.9.2025 20:29 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Tomáš Flaška

Platí u nás právo, nebo ne?

Podívejme se, kdo dnes zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu ohledně koalic. Možná pár komentátorů, ale kdo z politiků?

26.9.2025 v 6:56 | Karma: 31,31 | Přečteno: 2734x | Diskuse | Společnost

Tomáš Flaška

O co vše nás připravila Fialova vláda

Je to jasné. Seznam toho, co jsme museli zaplatit za poslední čtyři roky navíc by vydal na několik blogů. Podívejme se aspoň na nejmarkantnější věci.

25.9.2025 v 10:19 | Karma: 22,46 | Přečteno: 738x | Diskuse | Ekonomika

Tomáš Flaška

Jak jsem se mýlil v politice

Tak se jmenovala kniha našeho bývalého moudrého prezidenta Miloše Zemana. Myslím, že ani netušil, jak bude nadčasová.

23.9.2025 v 15:17 | Karma: 35,37 | Přečteno: 2923x | Diskuse | Politika

Tomáš Flaška

Fit for 55, další Babišova lež

Andrej Babiš tvrdí, že za Green Deal a následně za Fit for 55 může Fialova vláda. Má hodně krátkou paměť.

22.9.2025 v 10:17 | Karma: 22,94 | Přečteno: 574x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Tomáš Flaška

SPD to zase rozčíslo

Je to jednoznačně mozkový trust naší opozice. Převlečení komunisti se snaží aspoň mluvit vážně. Tito duševní giganti snad ani nemohou mít mozkovnu.

20.9.2025 v 17:50 | Karma: 22,13 | Přečteno: 555x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

26. září 2025  11:20

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

25. září 2025  12:30

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

24. září 2025  13:29

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

23. září 2025  16:02

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  15:24

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem...

Havlíček vyčetl vládě kumulovanou inflaci 33 procent, mzdy rostou, opáčil mu Fiala

28. září 2025,  aktualizováno  21:12

V předvolební superdebatě České televize z Národního muzea to jiskří mezi lídry dvou nejsilnějších...

Voličský průkaz 2025: jak ho zařídit na poslední chvíli a vyzvednout

28. září 2025  21:08

Možnost požádat o voličský průkaz do voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhnou v pátek 3. a v...

Najel autem do mormonského kostela v USA a začal střílet, policie ho zneškodnila

28. září 2025  18:39,  aktualizováno  20:57

Útok v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan si v neděli vyžádal...

AfD v Severním Porýní-Vestfálsku dostala trojnásobek. Boj o primátory ale nezvládla

28. září 2025  20:09

Strana Alternativa pro Německo (AfD) nezískala v Severním Porýní-Vestfálsku ani jedno ze tří křesel...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1447
  • Celková karma 26,72
  • Průměrná čtenost 2880x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.