Co je to? Neomalenost?

Nebo drzost? Výsměch? Chabá paměť? Pohrdání lidmi, kterými se komunisté tak rádi ohánějí, že hájí jejich zájmy? Já myslím, že nejspíše od všeho něco.

V každém případě tedy mě neobhajují a mé zájmy nehájí. Ale když vidím jak klidně dokáží ve veřejném prostoru lhát, usmívat se u toho a myslet si asi, že se z nich všichni po …. . Tak si nemohu pomoc, ale opět konstatuji, že samet byla chyba. Podívejte se na jejich předvolební billboard.

Fotku pořídil autor ve veřejném prostoru.

Silný hlas – to je asi tak jediné, s čím lze souhlasit. Křičet, to umějí. Výrazně a silně. A o tom to je. Nevyhrává ten, kdo něco umí a dělá, ale ten, co nejvíc křičí. A pak už to jede. Prý většina. To jako většina národa? To si fakt myslí? Ne, to nám chtějí jen podprahově vtlouct do hlavy. Pokud by vyhráli volby, tak už i pendreky, o tom nepochybuji. Ostatně už to v dějinách předvedli snad všude, kde se dostali k moci.

A pak to půvabné „umlčované“. Jak umlčované? Vždyť Kateřina Konečná vystupuje v médiích určitě více, než zástupci parlamentních stran. A určitě mnohem více než jiné neparlamentní subjekty. Pro média je totiž to řvaní vděčným objektem, který zvyšuje čtenost nebo sledovanost. Tak že by se bála tam něco říci naplno? A co to asi je? Všechnu špínu na tuto vládu, zem, i naše spojence přeci kydá dnes a denně. Tak kde je ta tolik proklamovaná (a nejen od ní, ale i od dalších „expertů“ z ANO a SPD) cenzura? Kdo ji provádí, jakým způsobem a jaké za to padají tresty?

Prostě tohle chce silný žaludek.

Jenom podotýkám že na stejné kandidátce jako učitelka Bednářová, tuším že dokonce členka komunistické strany, která svým malým žákům vtloukala do hlavy ruské lži o Ukrajině, bude i pohřebačka kdysi naší nejsilnější strany – Sociální demokracie – Jana Maláčová. Rád bych věděl, čím a jak jsou tyto „vůdkyně“ omezovány ve svých projevech, případně cenzurovány, nebo sankcionovány.

Jsme bohužel příliš sametoví, a to stále. Předvedli nám to Litevci, kteří naše komunistické výletníky prostě nepustili zpátky z Ruska do Evropy. Podobně se zachovali Moldavci, kteří komunistického evropského poslance jednoduše k sobě nevpustili a vyhostili ho. V obou případech to zdůvodnili národní bezpečnostní. A měli pravdu. Blbost může být nakažlivá. Ale nenávist a zloba bohužel ještě více.

Já bych ty naše soudruhy taky domů zpátky nepouštěl. Když si tak pochvalují ruský ráj a jezdí si tam na výlety, proč tam nezůstanou? U nás je přeci cenzura, umlčování, nejhorší polistopadová vláda a diktát EU a NATO.

Není tohle komunistické běsnění a jednání na nechtěné vyprázdnění žaludku horem?

Je zbytečné se rozčilovat nad neinteligenty. Diskusi nechávám otevřenou. Je dobře, když se zde mohou vyřádit lidé, kteří by za dřívějších časů určitě zastávali nějaké zodpovědné funkce. Takto si ty ventily tady vypustí a neškodí již jinde. Omlouvám se slušným a věcným diskutujícím, ale reagovat asi nebudu ani na ně, ba dokonce ani nevím, jestli tu diskusi budu vůbec číst. Spíše ne.