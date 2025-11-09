Cirkusové vládní panoptikum
Z vůle většiny národa a ve svobodných volbách, o kterých letos nikdo neprohlašuje, že je vyhrál nějaký Rychetský, který zmanipuloval Ústavní soud, nebo vláda, která si prosadila korespondenční volbu, budeme mít v čele země koalici složenou ze šesti stran. Rád přijmu názvosloví jejích příznivců, kteří vymysleli pro minulou vládu pojem pětikolka a budu nadále používat pojem šestikolka. Podívejme se na hlavní tváře onoho vládního šestislepence.
- V čele vlády stane již odvolacím soudem, tedy pravomocně, uznaný viník z dotačního podvodu. Čeká se jen na určení výše trestu. Proti svému dřívějšímu vyjádření, že imunita by neměla existovat, že dělá z poslanců nadlidi, dnes již změnil názor a pro své vydání hlasovat nebude.
- Na postu předsedy Poslanecké sněmovny je člověk, který je momentálně trestně stíhán za své rasistické činy. Sám dobromyslně přiznal, že nemá rád Ukrajince, ale nemá nic proti Izraelcům. Podle něj, ostatně jako podle všech politiků po roce 1989 za něco stíhaných, se jedná o politický proces na něčí objednávku. I všichni vězňové tvrdí, že jsou nevinní. Najdete nějaký rozdíl?
- Předseda dalšího uskupení Jindřich Rajchl je zřejmě nechtěný pornoherec. Nic proti tomu, ale být ve vedení země s programem s důrazem na tradiční rodinu?
- Další hvězda koalice, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová s chutí uveřejnila video, jak jsou její političtí protivníci vyhazováni z okna.
- Vývěsní štít Motoristů Filip Turek se rád chlubí tím, že nedodržuje dopravní předpisy. Nebo dává na odiv své, řekněme poněkud šokující, názory. Zlí jsou ti, co na to upozorňují.
- V souvislosti s oněmi pěti jmenovanými pak působí už velmi komicky další marginální člen šestikolky Libor Vondráček se svým důrazem na právní stát. Ani nevím jestli mají sílu dvou či tří poslanců.
No řekněte sami, slovy klasika: Dámy a pánové, kdo to má? Našla by se podobná země třeba někde v Africe? Kdo před volbami tušil, že to bude až takovýto kabaret? Fakt jsme dobří, když už to předešlá pětidemolice všechno poslala do kytiček, tak jsme si navolili aspoň tak, že o zábavu je a bude postaráno.
Tomáš Flaška
Poděkování panu premiérovi Petru Fialovi
Pane premiére dnes odcházíte a odcházíte se ctí. Když jste přebíral svou stranu tak byla v troskách. Málokdo Vám věřil, přesto jste jí nakonec pozvedl a dokonce dovedl do Strakovy akademie předními dveřmi.
Tomáš Flaška
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). A není snad jediná.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Ptá se kolega bloger Václav Kříž a odpověď si ani nedal. Pouze konstatoval, že Matěj Hlavatý složil slib a hned využil první příležitost, aby vystoupil v rozpravě.
Tomáš Flaška
Šestidemolice! Těšíme se - už konečně začněte! Každý rozumný bude jásat
Tato skvělá budoucí vláda ještě před volbami neviděla rozpočet své předchůdkyně, ale už věděla, že bude špatný. Je jasné, že tento dokument ukrýval různá zajímavá tajemství a skryté manipulace.
Tomáš Flaška
Vyžírkové invalidů
Nebo invalidní vyžírkové, pokud o tom vědí? V každém případě jsou to docela vykutálené lidské hyeny.
Tomáš Flaška
Pokus dostat šmejdy a policejní konečná
Poslední dobou se roztrhl pytel s pokusy o podvodné vylákání peněz. Trvá to už pár měsíců. A co policie? Podívejme se na to.
