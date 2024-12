Chce Fico mír, nebo je to válečný štváč?

Tomu se přesně říká: kázat vodu a pít víno. Slovenský premiér Robert Fico se několikrát jasně vyjádřil, že nemá cenu na Ukrajinu posílat zbraně, protože stejně nemůže vyhrát a pouze to prodlužuje utrpení ukrajinského lidu.

Zdánlivě velmi líbivý a humánní postoj. Pokud by se ale Robert Fico nevyjádřil před pár dny naprosto opačně. Ukrajina od Nového roku zarazí tranzit ruského plynu přes své území. Může se jí někdo divit? Nebo to dokonce odsuzovat? Ukrajinský prezident Zelenskyj se k tomu sám premiéra Fica zeptal, zda opravdu chce (Slovensko) platit za plyn, který financuje válku? Očekával bych od zastánce míru, člověka který je proti jakémukoliv přiléhání oleje do ohně, který je, jak sám tvrdí, proti jakýmkoliv dodávkám zbraní na bojiště, že proti tomu nemůže nic namítat a bude souhlasit.

www.pixabay.com

Ovšem opak je pravdou: „Pokud nám Zelenskyj nepustí náš plyn, může z toho být vážný konflikt,“ odpověděl na to Robert Fico. To není jen odmítnutí. To není jen nestydaté financování ruských zbraní ze strany Slovenska. Slovo „konflikt“ se v mezinárodní diplomacii používá opravdu velmi výjimečně a až jako poslední řešení. Toto jsou slova normálního válečného štváče.

Prezident Zelenskyj si je vědom tíživé situace vlastní země a ví, co by pomohlo - členství v NATO. Rober Fico se nechal slyšet, že mu prezident Zelenskyj nabídl úplatek 500 milionů EUR za podporu členství Ukrajiny v NATO. Není to málo? Říkám si. Představa těch astronomických škod, které Rusové na Ukrajině napáchali, a porovnání s nějakými směšnými 500 miliony EUR mi připadá neúměrné. Členství v NATO má hodnotu daleko vyšší. Navíc údajný úplatek nenabízel Zelenskyj aby získal výhody pro sebe, ale pro svou zemi. Asi měl nabídnout víc. Je otázka pro koho Zelenskyj ten úplatek myslel.

Pokud pro Slovensko, tak by se asi slovenská politická scéna měla zabývat tím, proč Fico pro svou zemi toto odmítl. Neříkám, že to třeba je správně. Ale určitě by o tom měla rozhodovat aspoň vláda, ne-li parlament.

Ale spíše to vypadá, že prezident Zelenskyj zná velmi dobře Ficovu minulost a vyhodnotil to tak, že na úplatky bude slovenský premiér slyšet. A já si troufám tvrdit, že by možná i slyšel, ale někdo to náhodou zaslechl. Tak se Robert Fico tváří zase jako svatý apoštol.