Cestovní kancelář pro Filipa Turka a kulturní lhaní Oto Klempíře

Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek měl letět na Kypr na neformální zasedání ministrů životního prostředí.

Měl se pro něj zastavit slovenským vládním letadlem jeho slovenský kolega Tomáš Taraba. Už toto budilo trochu úsměv. To letadlo ze Slovenska by se u nás nestavělo cestou, ale muselo by sem zaletět, naložit Filipa Turka, otočit se a přes Slovensko zase letět na Kypr. Stačí se podívat na mapu. Je zajímavé, že na Slovensku ty náklady nikoho moc nezajímají. Tam už si daňoví poplatníci také nechají líbit vše.

Jenže co čert nechtěl, Tomáš Taraba se narychlo musí zúčastnit jednání slovenského parlamentu a tak svou účast na Kypru zrušil a letadlo nikam nepoletí. A Filip Turek náhle zjistil, že zasedání ministrů životního prostředí není tak důležité, že musí být na zasedání sněmovny v Praze. Nechápu, co se za den u nás změnilo. Na neformální zasedání ministrů životního prostředí na Kypr tak poletí normální linkou náměstek ministra a ředitel odboru mezinárodních vztahů.

Celé to tak působí dojmem, že ani není tak důležité o čem se na Kypru bude jednat, ale jestli Filip Turek poletí vládním speciálem se vším komfortem, nebo radši nepoletí vůbec.

Klaun – www.pixabay.com

Další morální sluníčko na naší politické scéně, ministr kultury Oto Klempíř, vyzval umělce, kteří proti němu vystoupili na nedělním shromáždění v Praze, aby s ním přišli diskutovat, že si to vyříkají z očí do očí. Umělci pozvání přijali, akorát požadovali veřejnou diskusi v divadle a nikoliv uzavřenou na ministerstvu. To pan ministr odmítl a reagoval tak nějak ministersky v duchu naší otevřené vládní politiky: „Chtěl jsem s nimi řešit kulturu, ne politiku,“ sdělil a zjevně se při tom ani nezačervenal.

Pokud by chtěl řešit kulturu a nikoliv politiku, tak proč nevyzval k setkání třeba všechny ředitele divadel? Proč se chtěl setkat jenom s těmi herci, co ho kritizovali?

A nejlepší je, že to panu ministrovi, ani vládnímu zmocněnci pro Green Deal, zjevně vůbec nepřipadá nějak trapné.

–––––––––––––––––––––––-

Zdroje:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-klempir-chce-pozvat-umelce-z-nedelnich-demonstraci-na-ministerstvo-297882

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-budu-doprovazet-slovenskeho-ministra-na-kypr-oznamoval-turek-ja-nikam-neletim-napsal-ted-taraba-40560875

Autor: Tomáš Flaška | středa 4.2.2026 16:05 | karma článku: 8,82 | přečteno: 84x

Tomáš Flaška

Tomáš Flaška

  • Počet článků 1485
  • Celková karma 28,51
  • Průměrná čtenost 2849x
Co mě štve, o tom rád napíšu. Ale i rád něco pochválím. Mám rád hory, lyžování a horské kolo. Živím sám sebe a svou rodinu, nejsem u nikoho zaměstnán, ani nikoho nezaměstnávám. Pracuji si sám za sebe, pro sebe, své klienty a samozřejmě i státní kasu. Nebereme žádné dávky ani podpory. Nic jsem nezprivatizoval ani nezrestituoval. Pokud chcete, napište mi: tflaska@seznam.cz. 

