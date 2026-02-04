Cestovní kancelář pro Filipa Turka a kulturní lhaní Oto Klempíře
Měl se pro něj zastavit slovenským vládním letadlem jeho slovenský kolega Tomáš Taraba. Už toto budilo trochu úsměv. To letadlo ze Slovenska by se u nás nestavělo cestou, ale muselo by sem zaletět, naložit Filipa Turka, otočit se a přes Slovensko zase letět na Kypr. Stačí se podívat na mapu. Je zajímavé, že na Slovensku ty náklady nikoho moc nezajímají. Tam už si daňoví poplatníci také nechají líbit vše.
Jenže co čert nechtěl, Tomáš Taraba se narychlo musí zúčastnit jednání slovenského parlamentu a tak svou účast na Kypru zrušil a letadlo nikam nepoletí. A Filip Turek náhle zjistil, že zasedání ministrů životního prostředí není tak důležité, že musí být na zasedání sněmovny v Praze. Nechápu, co se za den u nás změnilo. Na neformální zasedání ministrů životního prostředí na Kypr tak poletí normální linkou náměstek ministra a ředitel odboru mezinárodních vztahů.
Celé to tak působí dojmem, že ani není tak důležité o čem se na Kypru bude jednat, ale jestli Filip Turek poletí vládním speciálem se vším komfortem, nebo radši nepoletí vůbec.
Další morální sluníčko na naší politické scéně, ministr kultury Oto Klempíř, vyzval umělce, kteří proti němu vystoupili na nedělním shromáždění v Praze, aby s ním přišli diskutovat, že si to vyříkají z očí do očí. Umělci pozvání přijali, akorát požadovali veřejnou diskusi v divadle a nikoliv uzavřenou na ministerstvu. To pan ministr odmítl a reagoval tak nějak ministersky v duchu naší otevřené vládní politiky: „Chtěl jsem s nimi řešit kulturu, ne politiku,“ sdělil a zjevně se při tom ani nezačervenal.
Pokud by chtěl řešit kulturu a nikoliv politiku, tak proč nevyzval k setkání třeba všechny ředitele divadel? Proč se chtěl setkat jenom s těmi herci, co ho kritizovali?
A nejlepší je, že to panu ministrovi, ani vládnímu zmocněnci pro Green Deal, zjevně vůbec nepřipadá nějak trapné.
–––––––––––––––––––––––-
Zdroje:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-klempir-chce-pozvat-umelce-z-nedelnich-demonstraci-na-ministerstvo-297882
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-budu-doprovazet-slovenskeho-ministra-na-kypr-oznamoval-turek-ja-nikam-neletim-napsal-ted-taraba-40560875
Tomáš Flaška
Byl jsem tam na Staromáku
Sice mrzlo, ale proč bych se neprovětral pro dobrou věc, že ANO? A i jsem se pobavil. Lidová tvořivost nezná mezí.
Tomáš Flaška
Vydírání to není, to je přehnané
Bude toho napsáno moc a moc. Rozebere se to od A do Z. Osobně to vidím jako vyhrožování, to je ale fuk. Tak jen dva krátké postřehy.
Tomáš Flaška
Deficit nemůže vadit, neomalenost vlády ale ano
Tak máme vládou schválený rozpočet. Musím uznat, že splňuje předvolební sliby. Tedy všechno všem a po nás potopa.
Tomáš Flaška
Musím uznat, že voliči současné vlády neudělali tak špatnou volbu
Měl jsem dojem, že všechno bude jinak a špatně. Ale zjevně nastává obrat. Jak tvrdím od začátku, bude veselo. Uznejte sami.
Tomáš Flaška
Na lyžích kolem Matterhornu
Lyžování v Alpách nabízí mnoho možností a lokalit. Všude pěkně. Ale jedno místo jistě patří ke špičkám.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Finanční nejistota a zdraví. Proč se rozdíly mezi domácnostmi dál prohlubují?
Zatímco část české společnosti vstupuje do roku 2026 s opatrným optimismem, u nízkopříjmových...
Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, školy plánují náhradní program či volno
Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne...
Rehabilitační ústav Kladruby investuje 60 až 70 milionů Kč do dalšího rozšíření
Rehabilitační ústav Kladruby na Benešovsku investuje 60 až 70 milionů korun do dalšího rozšíření....
Hádka, pak vzal nůž. Z ubodání ženy na Kladensku policisté obvinili jejího manžela
Policisté ve středu obvinili muže podezřelého z úterní vraždy manželky ve Pcherách na Kladensku. O...
- Počet článků 1485
- Celková karma 28,51
- Průměrná čtenost 2849x